Uzwil «Mauerblümchen» ins Blickfeld gerückt: Ausstellungen sensibilisieren für Uzwils baukulturelle Besonderheiten Das Projekt «Woher? Wohin?» weist auf wenig beachtete baukulturelle Details im Uzwiler Lebensraum hin. Mit der Ausstellung auf dem Stickerplatz und dem ersten Objekt, der Liegenschaft an der Konsumstrasse 13, wurde ein Zyklus eröffnet: Nächste Station ist das Kinogebäude.

Monica und Guido Gehr, Eigentümer der Liegenschaft Konsumstrasse 13, an der Vernissage. Bild: Josef Bischof

Gewohntes und Bekanntes wird leicht zur Selbstverständlichkeit. Man glaubt, es zu kennen und schenkt ihm kaum mehr Beachtung. Bis einem ein Fremder die Augen für die übersehenen Schönheiten öffnet. Das ist – kurz zusammengefasst – Zweck und Ziel des Projekts «Woher? Wohin?». Am Samstag ist es mit einer Ausstellung auf dem Stickereiplatz gegenüber dem Gemeindehaus eröffnet worden.

Erstes Objekt war das Haus an der Konsumstrasse 13 in Uzwil. Genauer seine Hauptfassade, der Eingang und der sechseckige Erker. Ins Blickfeld gerückt wurden auch die Bewohner Monica und Guido Gehr. Guido Gehr, der seit 70 Jahren hier wohnt, sagte: «Durch die viele Arbeit bin ich stark mit dem Haus verwachsen. Ich kenne jede Schraube. Ich schätze besonders auch die ruhige Umgebung.» Das Mehrfamilienhaus wird momentan nur noch vom Besitzerehepaar Gehr bewohnt.

Konsumstrasse 13: die Eingangspartie. Bild: Josef Bischof

«Mit diesem Projekt wollen wir für das Hinschauen sensibilisieren. Es sollen die verborgenen Schönheiten im Umfeld entdeckt werden», umschrieb Gemeinderätin Renate Graf die Absicht des Projektes. Auftraggeber ist die Gemeinde Uzwil. Alle zwei Monate wird eine Ausstellung ein Stück Uzwiler Baukultur ins Zentrum stellen. Dabei werde der Ausstellungsort jeweils in der Nähe der Sehenswürdigkeit gewählt, so dass man vor Ort Vergleiche anstellen und sich vergewissern könne.

Aus der Zeit der Stickereiblüte

Das Haus an der Konsumstrasse 13 ist gut hundert Jahre alt. Sein äusseres Gewand sei intakt, stellte Projektleiterin Nina Keel fest: «Die Eleganz der Bauzeit, der Zeit der Ostschweizer Stickereiblüte, wird durch die Besitzerfamilie gepflegt.»

Das Haus ist um drei Stufen erhöht, was Nina Keel als selbstbewusstes Thronen beschrieb. Einzigartig mache das Haus der sechseckige Erker. Wie die vielen Erker in der Stadt St. Gallen erschliesst auch der Erker in Uzwil einen Zwischenbereich, ist halb innen, halb aussen. Wer im Erker sitzt, überblickt den weitläufigen Strassenraum. Getragen wird der Erker von zwei hölzernen Konsolen mit Schneckenprofil. Die Brüstung weist beige Kassetten auf. Die vorspringenden Gesimsbänder des oberen Abschlusses und die Überdachung heben seine Konturen hervor und machen ihn bedeutsam.

Nina Keel, Renate Graf und Marco Bruggmann (von links) erklärten das Projekt «Woher? Wohin?» an der Vernissage auf dem Stickereiplatz Uzwil. Im Hintergrund der Erker des Gebäudes Konsumstrasse 13. Bild: Josef Bischof

Sehenswert ist auch der Eingangsbereich des Hauses. Beidseitig der Türe befindet sich ein bepflanzter Vorgarten. Zur Türe geht es drei Stufen hoch. Der Erker bildet sozusagen ein Vordach über der Türe. Hinter dem Haus befindet sich ein grösserer Garten. Hohe Bäume sorgen für eine idyllisch-geborgene Atmosphäre.

Es fehlt nicht an Sehenswertem

Als nächstes Objekt sei das Uzwiler Kinogebäude an der Reihe, war von der Kunsthistorikerin Nina Keel zu erfahren. In ihrem Team arbeiten Laura Prim (Grafik), Ladina Bischof (Fotografie) und Anina Frischknecht (Kurzfilme) mit. Seitens der Gemeinde Uzwil trägt Marco Bruggmann die Verantwortung. Er ist Projektleiter Ortsplanung und Siedlungsentwicklung beim Bauamt. «Mir ist bei den Vorbereitungsarbeiten bewusst geworden, wie viele baukulturelle Besonderheiten Uzwils ich nicht gekannt oder beachtet hatte», gestand er den Besuchern an der Vernissage.