Uzwil Die Leitplanke als Abflugrampe: Schon einmal ereignete sich beim «Töbeli»-Parkplatz ein tödlicher Unfall Am späten Karfreitagabend starben bei einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstrasse in Niederuzwil drei junge Männer. An Silvester 2010 war gleichenorts ein Auto auf fast identische Art verunfallt. Damals starb ein Dreizehnjähriger.

Ein vergleichbares Bild wie dieses hatte sich bereits vor knapp elf Jahren auf dem Parkplatz «Töbeli» präsentiert. Auch jetzt drücken hier viele Menschen mit Blumen und Kerzen ihre Trauer und ihr Mitgefühl aus. Bild: Andrea Häusler

Die Polizeimeldung des Unfalls vom vergangenen Freitag liest sich wie eine Kopie des Unfallhergangs von vor knapp zwölf Jahren. Damals hiess es: «In einer langgezogenen Linkskurve geriet das Auto über die Fahrbahn hinaus. Danach wurde es an der Leitplanke abgehoben. Beim Flug über einen Bach durchschlug das Auto einiges Buschwerk und kam auf der anderen Flussseite auf dem Dach liegend zum Stillstand.» Die Brüder, 13 und 17 Jahre alt, hatten den silbergrauen «Tigra» zuvor zu Hause für eine Spritztour entwendet und waren mit massiv übersetzter Geschwindigkeit unterwegs. Laut Polizeiangaben war der Tacho bei 130 km/h stehen geblieben. Der Jüngere starb noch an der Unglücksstelle.

Ob auch beim Unfall vom Freitag das Tempo für den Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug verantwortlich war, will die Polizei nach wie vor nicht sagen. Florian Schneider, stellvertretender Leiter Kommunikation der Kantonspolizei, beruft sich auf die laufenden Ermittlungen.

Die Raserstrecke

Fakt ist, dass im Bereich des Unfallorts Tempo 50 gilt. Tatsache ist auch, dass die Bahnhofstrasse von Anwohnern und Ortskundigen seit Jahren als Raserstrecke bezeichnet wird. Schneider relativiert allerdings:

«Aufgrund unserer Messungen ist die Übertretungsquote nicht auffälliger als andernorts im Innerortsbereich.»

Wobei selbstverständlich nicht permanent kontrolliert werde. Auch sei die Strasse, obwohl sich immer wieder einmal Unfälle ereigneten, statistisch kein Unfallhotspot. Dass die Strasse dennoch verbreitet als Raserstrecke wahrgenommen wird, begründet Schneider einerseits mit der subjektiven Wahrnehmung von Motorenlärm und anderseits mit der Poserszene. Er sagt: «Ein lautes Auto ist nicht zwangsläufig zu schnell unterwegs.»

Die Strassenraumgestaltung

Laut, schnell oder beides zusammen. Die Tempi auf der Kantonsstrasse sind in Uzwil seit Jahren ein Thema – auch im Gemeindehaus. So ist bereits in der kommunalen Richtplanung von 2005 festgehalten: «Der Zentrumsbereich ist durch seine verkehrliche Belastung im Umfeld der Bahnhofstrasse als Ortsdurchfahrt und unangepasste Fahrgeschwindigkeiten beeinträchtigt.» Als Idee für die Gestaltung der Strasse zwischen Uzwil und Niederuzwil ist ein Begrünen des Strassenraums erwähnt.

Inzwischen haben sich Gemeinde und Kanton mit dem Betriebs- und Gestaltungskonzept Bahnhofstrasse auf ein Projekt verständigt. Inwieweit dieses geeignet ist, das Verkehrsgeschehen und die Sicherheit auf dem neuralgischen Streckenabschnitt positiv zu beeinflussen, wollte Gemeindepräsident Lucas Keel im Kontext des Unfalls vom Freitag nicht erläutern. «Aus Respekt vor den Angehörigen», wie er auf Anfrage sagte.

Leitplanke als Sicherheitsrisiko?

Ungeachtet der Geschwindigkeitsfrage stellt sich, nach zwei praktisch identischen Unfällen, jene nach der Schutzwirkung der Leitplanke zwischen dem östlichen Trottoirrand und dem Bachbord. Denn diese erfüllte in beiden Fällen die Aufgabe eines Rückhaltesystems nicht. Im Gegenteil. Statt die von der Strasse abkommenden Fahrzeuge aufzuhalten oder umzulenken, wirkte sie damals wie kürzlich als eigentliche Abflugrampe.

Die Leitplanke zwischen dem Trottoirrand und dem Bachbord der Uze. Bild: Andrea Häusler

Manfred Huber, Leiter Strassen- und Kunstbauten im Tiefbauamt des Kantons St.Gallen, will sich zu einem möglichen Zusammenhang zwischen der Dimensionierung des stählernen Schutzbauwerks und den beiden Unfallverläufen nicht äussern. Er versichert jedoch, dass das Tiefbauamt mit der Kantonspolizei in permanentem Austausch stehe. «Ergibt sich aus der Analyse eines Unfallereignisses konkreter Handlungsbedarf an der Infrastruktur, wird dies selbstverständlich angeschaut», sagt Huber.

Dies bestätigt Kapo-Mediensprecher Florian Schneider. Um zum konkreten Fall Angaben zu machen, sei der Zeitpunkt allerdings zu früh. Grundsätzlich macht er klar: «Der Kanton baut Innerortsstrassen, keine Rennstrecken.» Dass die Leitplanke im Bereich des «Töbeli»-Parkplatzes ansteigend und abfallend ist, begründet er mit dem Schutz von Zweiradfahrern vor schweren Unfallverletzungen. Die Frage, ob die Länge richtig dimensioniert ist, lässt er offen, sagt stattdessen: «Wie erwähnt sind die Unfallabklärungen noch nicht abgeschlossen.»