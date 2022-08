Uzwil Ingrid Markart wird die neue Chefin des Seniorenzentrums – für die Stelle gingen 26 Bewerbungen ein Nach 35 Jahren hat Kurt Marti die Geschäftsführung des Seniorenzentrums Uzwil abgegeben. Im November übernimmt seine Nachfolgerin: die Oberuzwilerin Ingrid Markart.

Ingrid Markart, zurzeit noch Geschäftsführerin des Pflegeheims Pelago in Rorschacherberg, übernimmt im November die Leitung des Seniorenzentrums Uzwil. Bild: Rudolf Hirtl (18. März 2021)

Im vergangenen Mai feierten die Verantwortlichen des Seniorenzentrums Uzwil einen Meilenstein: Der Neubau am Standort Sonnmatt wurde eingeweiht. Den Abschluss des Grossprojekts nahm Heimleiter Kurt Marti zum Anlass, seinen Rücktritt bekanntzugeben. Seit 1987 leitete er das Zentrum mit den Standorten Sonnmatt und Marienfried. Nach der Einweihung wollte der 63-Jährige kürzertreten.

Am 1. November übernimmt die Oberuzwilerin Ingrid Markart die Führung der regionalen Pflegeinstitution. Dies ist einer Medienmitteilung zu entnehmen. Markart ist als Gemeinderätin von Oberuzwil und Vorstandsmitglied der Spitex Region Uzwil mit den örtlichen und politischen Gegebenheiten bestens vertraut. «Für das Seniorenzentrum Uzwil, das viel Kompetenz in Altersfragen vereint, sind das gute Voraussetzungen», heisst es in der Mitteilung.

Oberuzwil ist eine der Trägergemeinden des Seniorenzentrums, neben Oberbüren, Jonschwil und Uzwil. Es spreche jedoch nichts dagegen, dass Markart auch als Geschäftsführerin weiterhin Gemeinderätin von Oberuzwil bleibe, wie Stefan Frei auf Anfrage sagt. Der Gemeindepräsident von Jonschwil amtete im Rekrutierungsgremium. Markart sagt auf Anfrage, dass sie sowohl das Mandat als Gemeinderätin als auch jenes bei der Spitex gerne behalten will.

Rechtsanwältin, Personalchefin, Leiterin einer Privatklinik

Ingrid Markart bringt gemäss Medienmitteilung viel Erfahrung aus dem Gesundheitswesen und der Pflege mit. Ihr beruflicher Werdegang führte die Rechtsanwältin von einem Bezirksgericht ins Generalsekretariat des Gesundheitsdepartements. Sie war Personalchefin des Kantonsspitals, wechselte dann in die Kaderentwicklung der Raiffeisenbank, leitete eine Privatklinik und aktuell ein grosses Pflegeheim am Bodensee, das auf schwere Demenz spezialisiert ist. Im Rucksack hat die 59-Jährige je einen Masterabschluss in Human Resources und Facility-Management sowie einen internationalen Ethik-Lehrgang.

Das Rekrutierungsgremium des Zweckverbands Seniorenzentrum Uzwil, das von Stefan Frei, dem Oberbürer Gemeindepräsidenten Alexander Bommeli und dem Uzwiler Gemeinderat Ruedi Müller gebildet wurde, ist überzeugt, dass mit Ingrid Markart eine Führungskraft an die Spitze kommt, welche die Organisation nach modernen, partizipativen Führungsgrundsätzen weiterentwickelt und krisenfest ist. Ingrid Markart werde die Geschäftsleitung stärken und dem Leitsatz «Ein gutes Gefühl von Geborgenheit» ein Zuhause geben.

26 Bewerbungen für den Job

Für die Geschäftsführung des Seniorenzentrums, eines der grössten Pflegeheime in der Ostschweiz, gingen 26 Bewerbungen ein. Der Entscheidungsprozess bestand aus einer ersten Runde, einem Assessment und einer zweiten Runde, wie Frei sagt.

Kurt Marti, früherer Geschäftsleiter Seniorenzentrum Uzwil. Bild: PD

Da Kurt Marti den Vorsitz der Geschäftsleitung des Seniorenzentrums bereits abgegeben hat, wird dieser zurzeit ad interim von Lucas Keel besetzt. Der Uzwiler Gemeindepräsident ist Präsident der Heimkommission. Kurt Marti steht der Institution zurzeit noch für Spezialaufgaben zur Verfügung, insbesondere für den Abschluss des Bauprojektes.