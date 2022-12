Uzwil In Uzwil werden mehrere alte Häuser abgerissen – unter anderem das traditionsreiche Restaurant Harmonie An der Uzwiler Bahnhofstrasse verschwinden mehrere alte Gebäude. Zu ihnen gehört das Restaurant Harmonie, in dem früher viele Arbeiter und Handwerker verkehrten. Auf dem Gelände sollen mehrere Mehrfamilienhäuser entstehen.

Von der einstigen «Harmonie» sind nur noch deren Umrisse erkennbar. Bild: Philipp Stutz

Bagger sind aufgefahren. Deren Schaufeln rütteln am Gebäude des ehemaligen Restaurants Harmonie. Das Haus wird dem Erdboden gleichgemacht. Was durchaus mit Wehmut verbunden ist. War doch die «Harmonie» eine Gaststätte mit Tradition. Handwerker der nahen Uzwiler Industrie – Bühler und Benninger – trafen sich hier. Sei es zum Mittagessen oder am Feierabend. Auch sie dürften den Abbruch bedauern.

Die «Harmonie» war beliebt. Es war eine «Knelle», in der sich Büezer trafen und oft in geselliger Runde noch lange beim Feierabendbier verweilten. Auch Fussballer – damals reine Hobbykicker und im Gegensatz zu heute keinesfalls an komfortable Garderoben wie etwa auf dem Sportplatz Henau gewohnt – kleideten sich hier um und marschierten dann hinunter zum holprigen Fussballplatz Schi, der von Schotterhaufen umgeben war.

Später wurde dann aus dem einfachen Spunten ein Steak-House mit gehobenem Ambiente. Beliebt war die Gartenbeiz. Hier liess sich an warmen Sommertagen unter schattigen Bäumen gemütlich zusammen sitzen und parlieren.

Fünf Altbauten werden abgerissen

Doch damit ist schon seit einiger Zeit Schluss. Das Gelände soll umgepflügt, mehrere Gebäude abgerissen werden. Ein «Rückbau», wie sich das heute in gepflegterer Sprache nennt. Gleich fünf Altbauten werden abgebrochen. Neben dem Restaurant Harmonie und den ehemaligen gut frequentieren Vereinslokalen der Spanier und Italiener sind zwei weitere Gebäude betroffen: die Liegenschaften von Daniel Defilla und von Jürg Weiss.

An der Bahnhofstrasse sind Bagger aufgefahren: Es bleibt kein Stein auf dem anderen. Bild: Philipp Stutz

Geplant sind vier Mehrfamilienhäuser. Sie sollen durch eine zweigeschossige Tiefgarage erschlossen und untereinander verbunden sein. Geplant sind 78 Mietwohnungen und im Untergeschoss zwei Gewerberäume. Die Besonderheit besteht darin, dass ein Durchgang zwischen Bahnhof- und Erlenstrasse entstehen wird. Die Bauarbeiten sollen bis 2024 abgeschlossen sein.

«Mit dieser Anlage wird die Gemeinde um einen städtebaulichen Akzent reicher», schreibt die Wiler LIV Immobilien AG, die dieses Projekt konzipiert hat. Das klingt reichlich vollmundig. Zumal der Anspruch an das neue Wohnzentrum laut Eigenwerbung darauf ausgelegt werden soll, nicht nur urban, sondern auch einladend zu wirken.

Was geschieht mit Kaufhaus Schmid?

«Das Projekt ist wichtig für die Standortentwicklung von Uzwil», hat Gemeindepräsident Lucas Keel im Juli des laufenden Jahres gegenüber dieser Zeitung verlauten lassen. Dies auch mit Hinblick darauf, was künftig mit den Gebäuden der ehemaligen Migros geschieht. Am alten Standort im Steinacker ist einiges in Bewegung. So haben die Marschner Immobilien AG und Migros Ostschweiz die Liegenschaft verkauft.

So soll das Neubauprojekt an der Uzwiler Bahnhofstrasse nach der Fertigstellung aussehen. Visualisierung: Swiss Interactive AG

Neue Eigentümerin ist die Neugut Immobilien und Verwaltungs AG im zürcherischen Zollikon. Was mit dem Gebäude, in dem sich einst das legendäre Kaufhaus Schmid befand, geschehen soll, ist unklar. Die neue Inhaberin gibt sich bedeckt und will gegenüber dieser Zeitung keine konkreten Aussagen über die künftige Nutzung machen. Doch zeichnet sich eine vorübergehende Lösung ab.

Die Räume im ehemaligen Migros-Retailcenter werden von einem Immobilientreuhänder bis etwa Ende September 2025 als Zwischennutzung angeboten. Sie sind zur Vermietung ausgeschrieben und bieten laut Eigenwerbung unternehmerische Perspektiven für Logistik-, Umschlag- und Gewerbeunternehmen. Was hernach geschehen soll, bleibt vorerst unklar.