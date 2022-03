Uzwil Fischereiverein Glatt unter neuem Präsidium: Dudli ersetzt Eggenberger Fritz Eggenberger tritt als Präsident des Fischereivereins Glatt, Uzwil, zurück. Sein Nachfolger heisst Raphael Dudli. Er wurde an der Hauptversammlung vom Freitagabend gewählt.

Fritz Eggenberger (links) übergibt das Präsidium seinem Nachfolger Raphael Dudli. Bild: Philipp Stutz

Fritz Eggenberger bezeichnet sich selbst als Hans-Dampf-in-allen-Gassen. Während 20 Jahren hat er verschiedene Funktionen im Fischereiverein Glatt, Uzwil, ausgeübt. Zuerst mit Guido Frei als Helfer Bewirtschaftung, dann als Bewirtschafter während des Präsidiums seines Bruders Rolf Eggenberger. 2009 wurde er dann zum Präsidenten ernannt. Ein Bild aus vergangenen Zeiten machte an der Hauptversammlung des Vereins die Runde. Es zeigt den Präsidenten, wie er einen Weiherkarpfen mit einem Gewicht von 21,6 Pfund und 98 Zentimeter Länge an Land gezogen und stolz präsentiert hat.

Goldwäscher ohne Bewilligung unterwegs

Nun trat Fritz Eggenberger zurück und las Passagen aus seinem ersten Jahresbericht aus dem Jahr 2010 vor. Er erwähnte Goldwäscher, die ohne Bewilligung in der Glatt unterwegs waren. Zudem gab es Probleme mit fischfressenden Vögeln. Auch wurde die Forderung gestellt, dass das Amt den Pachtzins reduzieren soll. Anliegen, die noch heute Bestand hätten. Eggenberger, der zum Ehrenmitglied ernannt wurde, wünschte sich für die Zukunft den Einsatz aller Mitglieder und deren Mitwirken zum Wohle der Wasserqualität. Ebenso erwartet er mehr Toleranz unter den Vereinsmitgliedern. Mit einem «Petri Heil» verabschiedete sich der scheidende Präsident.

Auch Raphael Dudli, der zum neuen Präsidenten gewählt wurde, will sich für die Hege und Pflege der Glatt und deren Fische einsetzen. Sven Eigenmann wird neuer Aktuar, und Ruedi Tischer hat als Aufseher und Bewirtschafter seinen Rücktritt eingereicht. Severin Harzenmoser ist seit über 50 Jahren Mitglied des Vereins.

Wasserverschmutzung bereitet Sorge

Das Patent des Fischereivereins Glatt, Uzwil, berechtigt zum Fang von Fischen in diesem Fluss. Das Gebiet reicht vom Wuhr oberhalb von Niederglatt bis zur Einmündung in die Thur, mit Zuflüssen und Weiher in Niederglatt. Fischtreppen dürfen nicht befischt werden, Fischen zur Nachtzeit ist verboten. Die Fangzeit dauert vom ersten Samstag nach dem 15. März bis zum 30. September. Die Fangstatistik des vergangenen Jahres zeigt folgendes Bild: 66 Forellen, 7 Barben, 9 Alete und 2 Karpfen.

Im Beisein des kantonalen Fischereiaufsehers Christoph Mehr wurde auch über Gewässerverunreinigungen diskutiert. Erwähnt wurde die Verschmutzung in Mühlrüti, wo kürzlich Gülle in einen Bach lief. Das zeigte verheerende Folgen. Das Ammoniak entzog dem Wasser den Sauerstoff – 700 Fische starben. «Nicht alleine Fische waren betroffen, es entstand grosser Schaden an Flora und Fauna», betonte Fritz Eggenberger. Bis sich das Gewässer wieder erhole, werde es mehrere Jahre dauern.