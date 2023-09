Uzwil Ein neues Zahlungsmittel und ein grosses Kinderparadies: Mit diesen Änderungen geht am Wochenende der Herbstmarkt über die Bühne Trotz anhaltenden Bauarbeiten im Uzwiler Zentrum findet dieses Wochenende der alljährliche Herbstmarkt statt. Neu akzeptieren die Festbeizen den «Uzebatze» und die Uzwiler Kirchen bieten mit der Chile-Lounge ein neues Angebot.

Auch dieses Jahr werden am Uzwiler Herbstmarkt um die 20’000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Bild: zvg

Am Wochenende ist es wieder so weit: Der Uzwiler Herbstmarkt geht in die nächste Runde. Dass die Grossveranstaltung trotz Baustelle im Zentrum stattfinden kann, hat sich bereits in den vergangenen Wochen abgezeichnet. Das Tunnel und die Zentrumskreuzung werden sicher frei zugänglich sein. Dazwischen dürften wegen der Baustelle weniger Marktstände platziert sein als in «normalen» Jahren. Wie schon letztes Jahr ist die Lindenstrasse Teil des Marktes. Zwei Neuerungen gibt es dagegen beim Kinderparadies und bezüglich der Zahlungsmittel.

Kirchen und lokale Vereine spannen zusammen

Wie die Gemeinde im Mitteilungsblatt schreibt, werde das Angebot für Kinder und Jugendliche dieses Jahr weiter ausgebaut. Für die Organisation des Kinderparadies am Lindenring zuständig ist die Chile-Lounge. Dabei handle es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Uzwiler Kirchen: Katholische Kirche Uzwil und Umgebung, Evangelische Kirchgemeinde Niederuzwil, Evangelisch-methodistische Kirche Uzwil-Flawil und FEG Uzwil.

Man arbeite am Herbstmarkt mit den lokalen Vereinen zusammen, ergänzen die Kirchen in einer eigenen Medienmitteilung. Mit dabei sind sowohl der Jungendtreff Enjoy it, als auch die Pfadi Heimat Lido, die Jungschar Quelle, die Pfadi St.Georg und der Schachclub.

Auf dem Programm stehen für die Kinder am Lindenring unzählige Aktivitäten. «Es gibt Bungee-Trampoline, Harassenklettern, eine Schlangenbrot-Grillstelle und vieles mehr», heisst es in der Mitteilung zur Chile Lounge. Nebst Kaffee und Kuchen für die Erwachsenen biete die Lounge zudem die Gelegenheit «für Begegnungen und Gespräche oder einfach zum Verweilen».

Spielraum bei Beteiligung von lokalen Gewerblern

Rund 85 Ausstellende werden am diesjährigen Herbstmarkt teilnehmen. Das sind in etwa gleich viele wie im Vorjahr. «Gerne hätten wir noch mehr lokale Gewerbler dabei gehabt», wird Marktchef Sven Eberhard im «Uzwiler Blatt» zitiert. Da gäbe es noch Spielraum. Trotzdem werde der Markt wieder mit Marktständen, Darbietungen und kulinarischen Angeboten gefüllt sein.

Die Gewerbler des Geschäftszentrums Uzwil (GZU) kennen schon länger den Uzebatze, ein Gutschein mit einem Wert von 20 Franken für die GZU-Geschäfte. Erstmals kann der Uzebatze dieses Jahr auch in den Festbeizen des Herbstmarkts eingelöst werden, heisst es im Mitteilungsblatt. Er kann sogar als Gutschein im Herbstmarkt-Design bezogen werden. Erhältlich ist er in der St.Galler Kantonalbank in Uzwil. (mib)