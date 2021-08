Uzwil Ein Hauch Copacabana: In verkleinertem Format konnte das Beach Battle wieder stattfinden Mit dem Sommer und nach der pandemiebedingten Pause im letzten Jahr kehrte das Beach Battle Festival in Uzwil zurück. Es ist nicht nur ein sportliches Stelldichein für Gross und Klein, sondern bietet auch Attraktionen für jedermann.

12 Bilder 12 Bilder Gekonntes Dribbling mit Spassfaktor. Franz Steiner

Mit dem Sommer und der pandemiebedingten Pause im letzten Jahr kehrte auch das Beach Battle Festival zurück. Nach der pandemiebedingten Pause bietet das sportliche Stelldichein für Gross und Klein auch wieder Attraktionen für jedermann.

An der fünften Auflage des Beach Battle Festivals in Uzwil wurde viel Sand aufgewirbelt. 20 Teams duellierten sich in Beachsoccer, Beachvolleyball, Beachhandball und Beachvölkerball um Tore und Punkte. Diese mussten die Mannschaften selber zählen, es gab keine Schiedsrichter. Und das machte das Turnier auch so speziell.

Nur einer statt drei Tage

«Beach-Feeling nach verregnetem Sommer», hatte der Verein Beach Battle im Vorfeld geworben. Der Fokus lag vor allem auf dem Sport. Um gesundheitliche und finanzielle Risiken zu minimieren, wurde der Anlass von drei Tagen auf einen reduziert. Wenigstens entschädigte das prächtige Wetter die Organisatoren.

In diesem Jahr konnten die top Anlagen von Volley Uzwil auf dem Sportplatz Schii benutzt werden. In diesem fungiert OK-Präsident Ramon Mösle ebenfalls als Präsident. Er konnte also seine Kontakte spielen lassen.

OK-Präsident Ramon Mösle. Bild: Franz Steiner

Während des ganzen Tages und bis tief in die Nacht legte an der Beach-Party DJ Föns Musik auf. Allerdings gab es auch hier mit einem Tanzverbot Einschränkungen. Trotzdem zeigte sich der OK-Präsident in einer ersten Bilanz erfreut:

«Mit diesem Event wollen wir der Bevölkerung zeigen, dass es uns noch gibt.»