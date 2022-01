Uzwil Ein Blick zurück: Rund ums Bistro gab's einigen Wirbel Aus finanziellen Gründen wollte der Gemeinderat das Bistro bei der Uzehalle doch nicht neu bauen, sondern nur sanieren. Dagegen ergriff das Stimmvolk das Referendum und setzte sich letztlich durch.

Dank dem Engagement von Fritz Wegmann (l.), hier bei der Übergabe der Unterschriften an Ratsschreiber Thomas Stricker am 4. April 2008, erhielt die Kunsteisbahn mit dem neuen Bistro «öppis Rechts». Bild: Philipp Stutz

Es war arg in die Jahre gekommen, das ehemalige Restaurant in der Uzehalle, das noch aus den Anfangsjahren der offenen Eisbahn stammte und einen tristen Anblick bot. Doch noch immer versprühte es gewissen Charme.

Erinnerungen wurden bei all jenen wach, welche Hochs und Tiefs der Hockeyaner in diesem Lokal mitverfolgt hatten. Der EHC Uzwil galt lange als Aushängeschild der Gemeinde, ebenso als Talentschmiede. Es gab Zeiten, in denen die Untertoggenburger in der zweithöchsten Liga spielten und mit dem kanadischen Stürmerduo Marc Taylor und Don McLaren national für Furore sorgten. Tempi passati.

Bürgerschaft setzte sich über die Idee des Gemeinderats hinweg

Rund um den Neubau des Bistros im Jahr 2010 gab’s einigen Wirbel. Ein entsprechender Kredit war von der Bürgerschaft genehmigt worden. Doch die Finanzen drohten den Rahmen derart zu sprengen, dass der Gemeinderat die Planung stoppte. In der Folge war die Exekutive von ihrer ursprünglichen Absicht, das Café neu zu bauen, abgerückt und wollte das Restaurant lediglich sanieren.

Gegen diesen Beschluss wurde das Referendum ergriffen. «Wir wollen öppis Rechts», lautete die Devise. Treibende Kraft eines Komitees war der inzwischen verstorbene Niederuzwiler Fritz Wegmann, der als Elektrofachmann mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut war. Das Referendum kam zu Stande. Damit war der Weg frei für den Neubau, dem die Bürgerschaft entgegen dem Antrag des Gemeinderates schliesslich deutlich zustimmte.