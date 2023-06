Uzwil Deutliches Ja zum neuen Werkhof: Der 13-Millionen-Kredit kommt an der Urne ohne Schwierigkeiten durch Rund 68 Prozent der Stimmberechtigten geben grünes Licht für den neuen Werkhof der Gemeinde Uzwil. Der Neubau wird neben dem Werkhof der Technischen Betriebe erstellt und soll Anfang 2026 eingeweiht werden können.

Christoph Paly (Bereichsleiter Bau), Gemeinderätin Renate Graf, Marko Calic (Leiter Werkhof) und Gemeindepräsident Lucas Keel vor dem alten Werkhof in Niederuzwil (von links). Bild: Larissa Flammer

Einzig die hohen Kosten waren im Vorfeld öffentlich kritisiert worden. 13,2 Millionen Franken kostet der neue Werkhof, der in Niederuzwil gebaut werden soll. Doch die Verantwortlichen bei der Gemeinde vermochten die Bevölkerung mit ihren Argumenten zu überzeugen. Rund 68 Prozent der Abstimmenden legten am Sonntag ein Ja in die Urne – dies bei einer Stimmbeteiligung von 37 Prozent.

Damit kann die Gemeinde Uzwil ein seit langer Zeit pendentes Vorhaben umsetzen. Heute ist der Werkhof in einem alten Bauernhof im Büelhof untergebracht. Die Gebäude dort sind ungeeignet und abgelebt, der Platz an jeder Ecke knapp. Zudem liegt der Werkhof mitten im Wohngebiet. Vor bald 50 Jahren gab es erste Anläufe für einen neuen Werkhof. Jetzt ist es endlich so weit.

Fertigstellung ist für 2026 geplant

Geplant ist ein langgezogenes Holzgebäude entlang des Hummelwegs in Niederuzwil, angebaut an den Werkhof der Technischen Betriebe. Das Gebäude wird gemäss Minergie-P-Label sowie Eco-Standard gebaut. Auf dem Dach wird eine 2750 Quadratmeter grosse Photovoltaik-Anlage installiert, die mehr Energie produzieren wird, als der Werkhof braucht.

Geplant ist ein flacher, langgezogener Holzbau. Bild: PD

Die Kosten für die Solaranlage, rund 1,9 Millionen Franken, sind mit ein Grund dafür, dass das Gesamtprojekt etwas teurer wird als während des Projektwettbewerbs vorgesehen. Das Siegerprojekt war das kostengünstigste, wurde aber in Sachen Nachhaltigkeit noch optimiert. Zur Dimension des Projekts sagte Gemeindepräsident Lucas Keel im Vorfeld der Abstimmung: «Der neue Werkhof muss wieder 50 bis 70 Jahre halten.» Der Planungshorizont unterscheide eine Gemeinde von einem Unternehmen.

Wenn alles gut läuft, liegt bereits im November die Baubewilligung vor. Die Bauzeit beträgt rund zwei Jahre, womit der Neubau Anfang des Jahres 2026 eingeweiht werden könnte.

Bisherige Standorte werden frei

Das Grundstück, auf dem der Neubau geplant ist, gehört bereits der Gemeinde. Ein Landkauf ist also nicht nötig – im Gegenteil: Das Areal des bisherigen Werkhofs soll verkauft werden, damit dort Wohnbauten entstehen können. Die Gemeinde rechnet mit einem Verkaufspreis von rund 2 Millionen Franken.

Aufgrund der eingeschränkten Platzverhältnisse im Büelhof nutzte das Werkhofteam bisher auch mehrere Aussenstandorte. Die Garagen im Erdgeschoss des alten Dorfgebäudes am Marktplatz werden frei. Damit erhält die Gemeinde die Möglichkeit, die Zukunft des Gesamtareals um den Marktplatz zu planen. Auch der Gerteis-Schopf nahe dem Buecherwäldli wird frei. Er dürfte mittelfristig einem Bachoffenlegungs-Projekt weichen.