Uzwil Der neue Werkhof wird konkret: Gemeinde stellt das Siegerprojekt vor Uzwil braucht einen neuen Werkhof. Das Siegerprojekt ist gekürt, jetzt wird ein sogenanntes Vorprojekt plus mit einem genauen Kostenrahmen ausgearbeitet. Voraussichtlich im Frühling 2023 soll die Bürgerschaft an der Urne über den Baukredit befinden.

Architekt Andrew Strickland mit dem Modell seines Siegerprojekts im Uzwiler Gemeindesaal. Bild: Larissa Flammer

Seit Jahren wird in Uzwil von einer Erneuerung des Werkhofs gesprochen. Gemäss Werkhof-Leiter Rolf Betschart war sogar schon vor einem Vierteljahrhundert die Rede davon, ein Neubau stehe unmittelbar bevor. «Jetzt nehmen wir es in Angriff», sagt Gemeinderätin Renate Graf am Montag vor den Medien. Sie ist die Präsidentin eines anonym durchgeführten Projektwettbewerbs.

57 Varianten für einen Neubau wurden eingereicht. Gewinner ist das Projekt Streifzug von der Andrew Strickland Architekten AG aus Willerzell (SZ). «Es war eines der wenigen Projekte, die alle Anforderungen erfüllt haben», sagt Silke Hopf Wirth, die als Fachpreisrichterin in der Jury sass.

Der Neubau wird auf der Parzelle neben den Technischen Betrieben Uzwil am Hummelweg realisiert. Diese gehört der Gemeinde. Bereits heute stehen dort ein Salzsilo, eine Einstellhalle und ein Unterstand des Bauamtes. Das Silo wird verschoben, die Gebäude rückgebaut.

Abgrenzung zwischen Wohn- und Industriequartier

Das Siegerprojekt sieht einen kompakten, langgezogenen Baukörper vor. Die Lösungen mit nur einem Gebäude hätten sich bei der Jurierung hervorgetan, erklärt Fachpreisrichterin Silke Hopf Wirth. Denn: «Das bietet ein Maximum an Flexibilität.» Weil Architekt Andrew Strickland das Gebäude ganz nahe am Hummelweg vorsieht, bleibt auf der Parzelle viel Fläche frei. Stefan Tobler, Projektleiter Hochbau bei der Gemeinde, sagt:

«Dort könnten in nächster Generation weitere Gebäude erstellt werden.»

Der langgezogene Neubau wird mit Alleebäumen vom Hummelweg abgegrenzt. Bild: Larissa Flammer

Auf der anderen Seite des Hummelwegs liegt ein Wohnquartier. Der neue Werkhof wird gewissermassen eine Abgrenzung zwischen der Wohnfläche im Süden und dem Industriequartier im Norden darstellen, wie der Architekt erklärt. Die Fassade sieht einen Holzrost vor, mit einem Betonsockel als Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit. Weil die Parzelle etwas tiefer liegt als die Strasse, wird der Neubau weniger hoch erscheinen, als er ist. Zwischen dem Gebäude und der Strasse ist zudem ein Grünstreifen mit Alleebäumen vorgesehen.

Im Schlussbericht des Projektwettbewerbs heisst es aber: «Der Lärmschutz ist nur bedingt gewährleistet, da für die Lager eine offene Fassadenkonstruktion vorgesehen ist.» Diesen Nachteil müsse man bei der Ausarbeitung beheben.

Abstimmung im Frühling 2023

Der Handlungsbedarf beim heutigen Werkhof der Gemeinde Uzwil ist unbestritten. Der Hauptstandort befindet sich in einer alten Scheune im historischen Dorfkern Büelhof in Niederuzwil. Die Platzprobleme für bestimmte Nutzungen sind dort gross. Zudem fehlen unter anderem Duschen für die Mitarbeitenden.

Heute befindet sich der Werkhof in dieser Scheune im Niederuzwiler Büelhof. Bild: Philipp Stutz

Für den Neubau wird jetzt ein sogenanntes Vorprojekt Plus ausgearbeitet, mit dem die Kosten definiert werden können. Dieses soll bis Herbst 2022 fertig sein, voraussichtlich im Frühling 2023 wird die Bevölkerung an der Urne über den Kredit befinden, wie Gemeinderätin Renate Graf sagt. Fertigstellung und Bezug des Neubaus sind für 2025 geplant.

Die Kosten werden sich im einstelligen Millionenbereich bewegen. Hochbau-Projektleiter Stefan Tobler sagt: «Wir haben im Wettbewerb die Kostengrössen der besten zehn Projekte verglichen. Das Siegerprojekt ist wohl das günstigste.» Genaue Zahlen könne man aber noch nicht nennen.

Für den Projektwettbewerb hat die Bürgerversammlung einen Kredit von 350‘000 Franken genehmigt. Die Jury konnte davon eine Summe von 110'000 Franken als Preise an die besten fünf Projekte verteilen. Der Kredit für das Vorprojekt Plus wird im Budget 2022 enthalten sein.

Option für die Sammelstelle

Der neue Werkhof wird an das Hauptgebäude der Technischen Betriebe angeschlossen. Damit kann der Austausch zwischen den beiden Betrieben gewährleistet werden, wie dem Schlussbericht zu entnehmen ist. Ausserdem werden Synergien genutzt. Einige Räumlichkeiten, darunter die Garderoben, werden allen Mitarbeitenden zur Verfügung stehen. «Es wird auch eine Frauengarderobe geben», sagt Gemeinderätin Graf.

Teil des Projektwettbewerbs war auch die Option, die Sammelstelle künftig beim Werkhof anzusiedeln. Diese würde mit eigenen Parkplätzen über den Hummelweg erschlossen, während die Haupterschliessung des Werkhofs über die Marktstrasse erfolgen wird.