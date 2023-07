UZWIL Der Geister-Porsche wirft Fragen auf: Warum er früher oder später abgeschleppt werden dürfte In Niederuzwil fragt man sich dieser Tage: Warum darf ein an der Bahnhofstrasse parkierter Porsche Cheyenne nicht mehr gefahren werden? Geldprobleme dürften der Hintergrund sein.

Dieser Porsche Cheyenne fährt aller Voraussicht nach so schnell nicht wieder. Bild: zvg

Ein scheinbar herrenloser Porsche Cheyenne steht seit mehreren Tagen in Niederuzwil an der Bahnhofstrasse. Um ihn ranken sich bereits Fragen. Was hat es mit diesem Geister-Auto auf sich? Und warum wurde eine Abfahrtssperre angebracht?

Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, klärt auf. «Solche Wegfahrsperren werden montiert, wenn der Fahrzeughalter das Auto nicht mehr bewegen darf, ohne sich vorher mit der Polizei in Verbindung zu setzen.» In diesem konkreten Fall wurde die Wegfahrsperre auf Ersuchen des Betreibungsamtes Uzwil durch die Polizei montiert. Krüsi ergänzt: «Der Grund ist meistens in Geldproblemen oder ausstehenden Geldforderungen zu suchen. Nach der Sicherstellung des Autos wird mit der Auftrag gebenden Behörde Kontakt aufgenommen, was letztlich bis zur Veräusserung des Fahrzeugs führen kann.»

Doch dies braucht Zeit. Der Polizeisprecher geht davon aus, dass der Porsche früher oder später abgeschleppt und sichergestellt wird.