Uzwil Denner wechselt die Strassenseite: Überbauung Birkenhof erhält weiteren Mieter Der Discounter folgt der Migros und wird mittelfristig ebenfalls in den Uzwiler «Birkenhof» umziehen. Die Gefahr einer Kannibalisierung besteht laut dem Mediensprecher von Denner nicht.

Denner ist zurzeit im Wohn- und Geschäftshaus Mühlehof eingemietet. Im Jahr 2025 wird der Discounter in den «Birkenhof» umziehen.

Bild: Philipp Stutz

Die Arbeiten der Überbauung Birkenhof an der Uzwiler Lindenstrasse gehen in die Endphase. In wenigen Wochen startet der Innenausbau mit der Installation der Gebäudetechnik, Malerarbeiten sowie dem Einbringen der Bodenbeläge.

Die Migros wird mit einem Supermarkt samt integrierter M-Electronics und einem Restaurant als Mieterin in die Überbauung der Benninger Immobilien AG einziehen. Die Amavita-Apotheke und der Kiosk wechseln ebenfalls vom heutigen Standort an der Neudorfstrasse in den «Birkenhof». Neu ergänzt eine Chicorée-Filiale das Angebot. Eröffnung ist am 18.November dieses Jahres. «Dieser Termin ist fix», sagt Silke Seichter, Mediensprecherin der Genossenschaft Migros Ostschweiz.

Denner muss langfristigen Mietvertrag erfüllen

Auch Denner wird mittelfristig im «Birkenhof» präsent sein. Zurzeit ist der Discounter noch im Wohn- und Geschäftshaus Mühlehof an der Bahnhofstrasse eingemietet. Eine weitere Filiale befindet sich in Niederuzwil. «Wir bestätigen, dass wir sozusagen über die Strasse in die Überbauung Birkenhof umziehen werden», sagt Thomas Kaderli, Mediensprecher von Denner.

Dies werde aber erst im Jahr 2025 der Fall sein. «Am jetzigen Standort haben wir noch einen langjährigen Mietvertrag zu erfüllen.» Die Filiale in Niederuzwil sei von diesem Standortwechsel nicht betroffen.

Denner verfüge mit über 830 Standorten über eines der dichtesten Filialnetze im Detailhandel. «Die Nähe zu unseren Kunden ist für uns zentral», sagt Kaderli. Aus diesem Grund werde darauf geachtet, dass die Filialen in Uzwil und Niederuzwil bequem auch zu Fuss erreichbar seien.

Die Überbauung Birkenhof an der Uzwiler Lindenstrasse hat ihre finalen Ausmasse bereits erreicht. Bild: Philipp Stutz

Denner ist im Besitz des Migros-Genossenschaftsbundes. Dass beide im selben Gebäude ihre Produkte anbieten, ist deshalb keine Seltenheit. Besteht dadurch nicht die Gefahr einer Kannibalisierung? Thomas Kaderli verneint: «Als Discounter sprechen wir eine eigene Zielgruppe an.» Denner und Migros ergänzten sich. Denner sei mit Markenartikeln, Genussmitteln und wöchentlich wechselnden Aktionsangeboten präsent. Die Migros lege ihren Schwerpunkt von jeher stärker auf Eigenmarken. Mit dem Umzug fänden Kunden künftig alles unter einem Dach.

Uzwil ist für die Migros ein wichtiger Standort

Uzwil sei für die Migros ein wichtiger Standort, sagt Mediensprecherin Silke Seichter. Und so will der Grossverteiler hier weiterhin mit einem modernen Angebot vertreten sein. Der neue Standort an der Lindenstrasse sei zentral, der Laden zeitgemäss und die Parkplätze angenehm zu erreichen. Im Restaurant werde zudem das neue Gastronomiekonzept der Migros Ostschweiz umgesetzt. «Dabei handelt es sich um eine Premiere», sagt Silke Seichter.

Der Migros-Markt im Steinacker öffnete 1978 seine Tore. Anfang der Neunzigerjahre belegte der Grossverteiler Räume des ehemaligen Kaufhauses Schmid, wodurch sich die Verkaufsfläche erhöhte. Auch die Kapazität des Restaurants konnte vergrössert werden. 1999 wurden Umstellungen im Laden vollzogen und ein Panorama-Glaslift in Betrieb genommen.

Es ist kein Geheimnis, dass die Platzverhältnisse am bisherigen Standort eingeengt sind. Aus diesem Grund hat Migros Alternativen geprüft und sich für den neuen Standort im «Birkenhof» entschieden.

Was mit der bisherigen Liegenschaft im Steinacker geschieht, ist derzeit noch unklar. Die dortigen Eigentumsverhältnisse sind komplex. Die Migros ist Eigentümerin einer Teilfläche, der übrige Teil steht im Besitz der Marschner Immobilien AG. «Zurzeit läuft noch die Abstimmung mit dem Miteigentümer», sagt Migros-Sprecherin Silke Seichter.