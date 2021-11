Uzwil Dem urchigem Gesang und Brauchtum verpflichtet: Jodlerclub feiert 100-Jahr-Jubiläum Schon ein ganzes Jahrhundert wird in Uzwil gejodelt. Am Samstagabend wurde dies gefeiert - und mit Vorurteilen aufgeräumt. So ist es zum Beispiel keineswegs so, dass die Mitglieder des Judlerclubs hauptsächlich aus bäuerlichen Kreisen stammen.

Uzwiler Jodler beim Jubiläumsanlass am Samstagabend. Bild: Josef Bischof

«Die Pflege des Brauchtums und der urchige Gesang liegen uns am Herzen.» In diesem Satz auf ihrer Homepage bringen die Uzwiler Jodler auf den Punkt, was Anlass zur Vereinsgründung war und was während 100 Jahren ein tragfähiges Fundament für ihr Wirken bildete. Ein Jahrhundert lang haben sie sich in den Dienst der Volkskultur gestellt. Ihr Jubiläumsanlass stand unter dem Motto «Zämestoh, singe und schöö ha».

In 100 Jahren hat sich auch auf dem Gebiet der eher konservativen Volkskultur manches verändert. Zum Jodlerchor haben sich damals sangesfreudige Turner zusammengeschlossen. Auf den Jubiläumsanlass hin ist eine Festschrift verfasst worden. Sie ist das Werk des Oberuzwiler Sekundarlehrer-Ehepaars Brigitt und Norbert Lenherr. Mitgewirkt hat auch Ehrenmitglied Karl Schillig, der mehr als die Hälfte der Vereinsgeschichte miterlebt und mitgestaltet hat. Die Annahme, dass die Mitglieder mehrheitlichen aus bäuerlichen Kreisen stammen, trifft nicht zu. Im Jodlerclub Uzwil lassen sich die Bauern an einer Hand zählen.

Der Jubiläumsauftritt im Gemeindesaal Uzwil. Bild: Josef Bischof

Mit Optimismus ins nächste Jahrhundert

«Vergiss im Läbe nie, dass alli Wolke witerzieh», sangen die Jodler mit ihrer Vorjodlerin Gabriela Fenner zum Auftakt des Jubiläumsabends im Gemeindehaus Uzwil. Das Jodellied «E geschänkte Tag» von Adolf Stähli war sozusagen Programm für den Abend, an dem mit Dankbarkeit zurück und mit Optimismus voraus geschaut wurde.

Präsident Stefan Hobi. Bild: Josef Bischof

Präsident Stefan Hobi würdigte den Einsatz der Dirigentin Michaela Buob, welche den Club gut durch die Zeit des Lockdowns geführt habe. Sein Vorgänger Urs Signer stellte alle Mitglieder in launiger Versform vor.

Uzwils Gemeindepräsident Lucas Keel sagte:

«Jodler stehen beim Singen zusammen. Sie berühren sich mit den Ellbogen. Aber sie brauchten diese nicht, um einander wegzuschieben.»

Jodler fänden im Singen und im Leben zueinander. Das zum Jubiläum gewählte Symbol des Trachtenschuhs bringt für Keel die spontane Einsatzbereitschaft der Uzwiler Jodler zum Ausdruck. Jürg Burkhalter überbrachte Glückwünsche und Präsente des Nordostschweizerischen und den Schweizerischen Jodlerverbandes.

In der Toggenburger Sonntagstracht

Gemeindepräsident Lucas Keel. Bild: Josef Bischof

Die jubilierenden Jodler erfreuten mit traditionellen Liedern. Sie wagten sich jedoch in chinesischem Aufzug auch an einen exotischen Gesang. Nach Programmschluss spielte das Handharmonika-Duo «Di Bodeständige» zum Tanz auf.

Der Jodlerclub Uzwil zählt momentan 21 Mitglieder. Geprobt wird am Mittwochabend im Oberstufenzentrum Schützengarten in Oberuzwil. Bei Auftritten wird die Toggenburger Sonntagstracht getragen. Kollegialität und Geselligkeit haben einen hohen Stellenwert.