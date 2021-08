Uzwil Dem Gebäude Würde und Charme zurückgeben: Das Schulhaus Kirchstrasse wurde über die Ferien saniert Während der Sommerferien werden Sanierungen an Gebäuden der Gemeinde Uzwil ausgeführt. Vor allem das Schulhaus Kirchstrasse, das 1872/1873 gebaut wurde, zeigt sich in neuem Gewand. Die Handwerker sind kurz vor dem Schulstart am Finish.

Das Schulhaus Kirchstrasse 6 in Uzwil präsentiert sich in neuem Kleid. Bild: Philipp Stutz

Seit April laufen die Sanierungsarbeiten an der Gebäudehülle des Schulhauses Kirchstrasse 6 in Uzwil. Die Natursteinarbeiten sind ausgeführt, Malerarbeiten an den Fassaden und Fugenarbeiten wurden erledigt. Estrichböden wurden gedämmt, Dachfenster teilweise ersetzt. Während der Sommerferien wurden der Haupteingang zurückversetzt und die Treppenaufgänge ausgewechselt. Vor dem Eingang sind zwei Bäume gepflanzt worden.

«Wir möchten, dass sich das ehrwürdige Gebäude aus denkmalpflegerischen Gründen wieder dem Ursprungszustand annähert», sagt Thomas Stricker, Verwaltungsleiter der Gemeinde Uzwil. Verschiedentlich war dieses Haus in der Vergangenheit renoviert worden. Was nicht immer vollumfänglich gelungen sei, gesteht Stricker.

«Unser Ziel besteht nun darin, dem Gebäude wieder Würde und Charme zurückzugeben.»

Für die Sanierung hatten die Stimmbürger mit dem Budget fürs laufende Jahr einen Kredit von 560'000 Franken genehmigt. Das 1872/1873 entstandene Gebäude diente bis 1909 der evangelischen Primarschule und wurde von 1910 bis 1952 an die Sekundarschule vermietet. 1988/1989 war der bemerkenswerte klassizistische Bau umfassend renoviert worden.

Handwerker sind fertig, kurz bevor die Schüler wieder kommen

Aus Rücksicht auf den Schulbetrieb können auch Arbeiten im Kindergarten Taaholz, in der Schulanlage Oberberg-Henau, am Schulhaus Algetshausen und in der Schulanlage Henau nur während der Ferien ausgeführt werden.

Die Arbeiten an der Kirchstrasse neigen sich dem Ende zu. Handwerker sind am Finish. Es gibt einen fliegenden Wechsel. «Nächsten Montag werden die Schulkinder die Räume rechtzeitig zum Schulanfang wieder beziehen können», sagt Stricker.

Öffentliche Gebäude, also Schulhäuser, Sport- und Freizeitanlagen, Verwaltungsgebäude und andere Hochbauten, repräsentieren in Uzwil einen Verkehrswert von 100 und einen Neuwert von 150 Millionen Franken. Deren Unterhalt erfordert laut Gemeinderat jährlich zwischen zwei und drei Millionen Franken. Würde weniger investiert, ergäbe sich ein Wertverlust.

Drei Monate bis zur neuen Realität im Zentrum Uzwil

Das Industrieareal der Firma Benninger im Zentrum von Uzwil ist aus der Luft gut zu erkennen. Bild: PD/Sarah Bösiger-Büchel

(red) Das Uzwiler Zentrum wächst und wandert. Der Kanonendonner der alten Garde Oberberg vor gut zwei Jahren markierte den lauten Startschuss für sichtbare Veränderungen im Benninger-Areal. 75 Millionen Franken investiert die Benninger Immobilien AG in Wohnungen, Verkaufs- und Dienstleistungsflächen und eine zweistöckige Tiefgarage. Über 12'000 Quadratmeter Land im Zentrum wurden so einer neuen Nutzung zugeführt. Das Volumen der Überbauung entspricht gegen 100 Einfamilienhäusern.

Im aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde Uzwil heisst es: «Ein vormals nicht zugängliches industrielles Areal wird neu Teil des Ortes und des täglichen Lebens.» Spätestens, wenn am 18. November die Migros dort eröffnet, wird die neue Normalität im Zentrum Alltag.

Lindenstrasse wird neu

Bis es so weit ist, steht aber noch eine eher chaotische Phase an, mit Baustellen hüben und drüben, wie die Gemeinde weiter schreibt. So starten in der letzten Augustwoche die Bauarbeiten an der Lindenstrasse. Sie ist sanierungsbedürftig und muss an die neuen Verhältnisse im Zentrum angepasst werden. Bis im November wird sie zur Baustelle und meist nur im Einbahnverkehr befahrbar.

Parallel laufen die Fertigstellungsarbeiten im Benninger-Areal. Ab Ende September erhält der neue Platz vor der künftigen Migros seinen Belag und seine Gestaltung. Schon gebaut ist die neue Benningerstrasse ins Areal. Und auch auf der anderen Seite der Benningerstrasse starten Ende September die Bauarbeiten auf der heute provisorischen Parkierungsfläche für Kundinnen und Kunden des Gemeindehauses. Es entsteht ein innerstädtisch gestalteter Aufenthaltsort an der Uze, gesäumt von Bäumen. Motorisierte Kundinnen und Kunden des Gemeindehauses steht künftig die Tiefgarage des Birkenhofs zur Verfügung. In einer Übergangsphase gibt es neue Parkierungsprovisorien.

Bereits letzte Woche gingen die Bauarbeiten für die neue Grün- und Parkfläche an Birkenstrasse und Widenweg los. Bis Anfang Dezember erfolgen dort Aushub- und Erdarbeiten. Im Februar 2022 werden die Wege und Plätze erstellt. So entstehen im Uzwiler Zentrumsgebiet nebst Fläche fürs Wohnen, Arbeiten und Einkaufen, nebst urbaner Dichte eben auch hochwertige Grünflächen, Begegnungs- und Aufenthaltsorte.

Vom Mosaikstein zum Bild

Die Entwicklungen entlang der Lindenstrasse sind gemäss der Gemeinde ein gutes Beispiel dafür, wie sich nun verschiedene Mosaiksteine rund um das Zentrum von Uzwil zu einem neuen Bild zusammenfügen. Die Raumplanung verschaffte dem Zentrum vor Jahren Entwicklungsmöglichkeiten Richtung Lindenstrasse und verhinderte gleichzeitig neue publikumsintensive Nutzungen wie zusätzliche Einkaufsflächen an der Gupfenstrasse, «zwang» sie ins Zentrum.

Im Mitteilungsblatt heisst es: «Damit in den Zentren hochwertig gewohnt werden kann, muss Wohnen dort unter verschiedenen Aspekten attraktiv sein.» Die schicke Wohnung allein genüge nicht. Es brauche ein urbanes Dienstleistungsangebot. Und es brauche den öffentlichen Raum. Sei dieser ein freundlicher Ort, leiste er einen Beitrag zur Wohnattraktivität und stifte Identifikation.

Gemäss der Gemeinde geht die Entwicklung dynamisch weiter und besteht weiterhin Potenzial. Das würden etwa die hohen Visiere am Coop-Kreisel zeigen. Im Benninger-Areal seien weitere Etappen denkbar, die Aufwertung der Bahnhofstrasse sei in Vorbereitung und auch sonst dürften sich grössere Veränderungen im Uzwiler Zentrumsgebiet ergeben.