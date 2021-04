UZWIL Fassade und Dach sind zum Teil schon weg – Gemeinde hofft für die Sanierung der Eisbahn auf weiterhin gutes Wetter Die umfassende Erneuerung der Uzehalle läuft. Wichtiger Aspekt, um den engen Fahrplan einzuhalten: Das Wetter muss mitspielen. Wird es garstig, müssen die Arbeiten am zurzeit offenen Dach eingestellt werden.

Die Uzehalle wird gegenwärtig saniert. Bild: Philipp Stutz

(gk/mkn) Andernorts flitzt noch der Puck übers Eis, drehen Eiskunstläuferinnen ihre Pirouetten. Nicht in Uzwil. Wegen der coronabedingten Einschränkungen schloss die Uzwiler Eishalle in Absprache mit den Vereinen ihre Tore schon Anfang März, damit früher mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden konnte. Das gibt etwas Luft im engen Fahrplan der Sanierung, teilt die Gemeinde Uzwil heute mit.

Der vorgezogene Start sei gleichzeitig eine Herausforderung für die Planer und die involvierten Unternehmen. So bedecke nun in Uzwil Holz statt Eis das Spielfeld. Das Holz schütze die empfindliche Eisplatte mit ihren eingelegten Rohren fürs Kältemittel während der Bauzeit. Wenn alles nach Plan laufe, steht die Halle den Vereinen ab dem 7.September für ihre Saisonvorbereitung zur Verfügung, heisst es weiter.

Sanierung in acht Etappen

Dach und Fassade der Halle würden in acht Etappen zurückgebaut und erneuert. Das bedinge viel Arbeit auf dem hohen Dach der Halle: Abbruch des bestehenden Daches, Setzen der Dachpfetten, Montage neuer Gauben und dann der Neuaufbau des Dachteils der jeweiligen Etappe.

Stefan Tobler, Projektleiter Hochbau bei der Uzwiler Gemeindeverwaltung, auf der Baustelle. Bild: PD

Die Etappen der Sanierung überlagerten sich zeitlich. So seien zurzeit zwei grosse Flächen des Daches in Arbeit. Deshalb sei für den Fahrplan nebst der Leistung der Unternehmen das Wetter entscheidend, schreibt die Gemeindekanzlei. Wenn das Wetter allzu garstig sei, müssten die Arbeiten am Dach eingestellt werden. «Im April profitierten wir von zwei Wochen perfektem Bauwetter. Wir hoffen, das bleibt uns erhalten», sagt Stefan Tobler, Projektleiter Hochbau der Gemeinde.

Die Halle erhält ein Energiedach

Etappe für Etappe werde nun das Dach der Halle neu eingedeckt. Am Ende werde es mit einer Fotovoltaikanlage den äusseren Abschluss finden, ruft die Gemeindekanzlei in Erinnerung. Diese Anlage – die grösste in der Gemeinde – werde einerseits Eishalle und Curlinghalle, anderseits in der Sommernutzung das Schwimmbad mit seinen energieintensiven Umwälzpumpen mit erneuerbarem Strom versorgen.

Grösstenteils verschwunden sind schon die alte Fassade der beiden Stirnseiten und die Holzkonstruktion, welche die alten Fassadenplatten hielt. Die Zimmerleute hätten bereits die neuen Stützen und Balken angebracht, an welche bald die neue verglaste Pfosten-Riegel-Fassade befestigt wird, heisst es in der Medienmitteilung.

Gerüst auf dem Dach der Curlinghalle

Der Glasbauer habe seinerseits mit der Montage der Unterkonstruktion für die grossflächigen dreifachverglasten Elemente begonnen. Um die Uzehalle entstehe nun eine luftdichte, wärmegedämmte Gebäudehülle, welche den Energieverbrauch für die Kühlung der Eisfläche markant senken werde.

Die Halle ist rundherum eingerüstet. Weil die Curlinghalle an die Eishalle angebaut sei, habe das Gerüst auf das Flachdach der Curlinghalle gestellt werden müssen. Das habe es nötig gemacht, die Lasten in der Curlinghalle abzunehmen und ihr Dach von unten her abzustützen. «Wir sind dem Curlingklub sehr dankbar, dass er unkompliziert dafür Hand bot», hält Stefan Tobler fest.

Konkurrenzfähiges lokales Gewerbe

Mit den Firmen Niedermann Holzbau und den Fraefel Bedachungen, beide aus Henau, Gebrüder Mahler aus Niederuzwil und der Etavis Grossenbacher aus Uzwil seien aktuell auf der Baustelle einheimische Unternehmen gut vertreten, heisst es zum Schluss. «Als Gemeinde freuen wir uns, dass die einheimischen Unternehmen offeriert haben und den Zuschlag erhielten», sagt Stefan Tobler.