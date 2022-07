uzwil Coop-Center: Vögele Shoes schliesst, doch die Verantwortlichen bekennen sich zum Standort Uzwil Der im Coop-Center Uzwil eingemietete Schuhladen ist zumindest vorübergehend geschlossen. Noch steht kein Nachmieter fest. Zwei Jahre nach der Neueröffnung zieht Coop Ostschweiz Bilanz.

Coop hat das Center modernisiert. Unter anderem entstand ein neu gestalteter Kinderspielplatz. Bild: Philipp Stutz

Es ist ein trister Anblick. Kunden stehen vor verschlossenen Türen. Gitterjalousien versperren den Eintritt ins Lokal. Vögele Shoes, neben Dropa-Drogerie Peterer und Coiffeur Sandro Orru dritter Fremdmieter des Uzwiler Coop-Centers, hat das Verkaufsgeschäft per 22. Juni verlassen. Seither ist der Laden geschlossen.

Die Karl Vögele AG befindet sich in Nachlassstundung. «Die vorübergehende Schliessung der Filiale in Uzwil erfolgte auf Veranlassung des Sachverwalters, der uns im Nachlassverfahren begleitet», sagt Christian Müller, Verwaltungsratspräsident der Karl Vögele AG.

Er ergänzt: «Leider sehen wir uns – trotz klarer, langfristig ausgelegter Transformationsstrategie, unter der wir letztes Jahr das Geschäft übernommen haben – aufgrund externer Unwägbarkeiten in unserem Umfeld gezwungen, unser Geschäftsmodell nochmals sorgfältig zu durchleuchten und anzupassen.»

Vögele-Shoes hat in Uzwil – zumindest vorübergehend – geschlossen. Bild: Philipp Stutz

Dies geschehe in Begleitung externer Experten und in Kontakt mit Vermietern – in diesem Falle der Coop-Gruppe – und Lieferanten. «Wir wollen Vögele Shoes definitiv auf gesunde Füsse stellen und gestärkt in die Zukunft gehen», betont Müller.

Aktuell werde mit den Vermietern über die Fortführung dieser Filiale diskutiert. Es gehe um Frequenzen, Grösse, Flächen und um Potenzial in der Zukunft. Und wie beurteilt Coop Ostschweiz die Kundenfrequenzen in Uzwil? Julia Winterhalter, Mediensprecherin Ostschweiz bei Coop, sagt dazu:

«Mit der Kundenfrequenz sowohl im Coop-Center, aber auch im Supermarkt sind wir sehr zufrieden.»

Für 24 Millionen Franken modernisiert

Als Eigentümerin zeigt sich Coop bestrebt, die Verkaufsflächen wieder zu vermieten. Damit sei die Hoffnung verbunden, einen guten Branchen-, Mieter- und Angebotsmix zu erhalten, um so die Attraktivität des Einkaufszentrums zu halten.

Vor rund zwei Jahren konnte das Coop-Center nach einer Modernisierung neu eröffnet werden. Rund 24 Millionen Franken investierte der Grossverteiler in die Erneuerung des im Jahr 2000 eröffneten Centers. Grund dafür bildete das Alter der Infrastruktur und des Ladenkonzepts sowie die in die Jahre gekommene Erscheinung. «Mit diesen Investitionen bekennt sich Coop klar zum Standort Uzwil», betont Julia Winterhalter.

Rollband kommt bei Kunden gut an

Unter anderem wurden die Parkplätze neu gestaltet. In der Tiefgarage entstanden grössere Parkflächen, wodurch sich allerdings die Anzahl Parkplätze verringerte. Dies wurde durch oberirdische Parkplätze teilweise kompensiert. Ist diese Rechnung aufgegangen? Julia Winterhalter: «Die Kundschaft schätzt den neuen Aussenparkplatz und den ebenerdigen Zugang ins Center.»

Auch das Rollband, das von der Parkgarage zu den Läden führt, komme bei Kundinnen und Kunden gut an. Zu den Neuerungen zählt auch der neu gestaltete Kinderspielplatz. Ebenfalls wurde eine Fotovoltaikanlage installiert. Sie sei nur eine von mehreren Nachhaltigkeitskomponenten, auf die Coop bei Umbauten setze: Die Gebäudehülle ist aus Schweizer Holz gefertigt, das ganze Gebäude Minergie-zertifiziert. Zudem wird die Abwärme der Kühlanlagen für die Raumheizung und das Warmwasser genutzt.