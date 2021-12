Uzwil Bauboom geht weiter: Uzwiler Fensterbaufirma erstellt Produktionshalle neben dem ehemaligen Gemeindehaus In Uzwil jagt ein Bauprojekt das nächste. Aktuellstes Beispiel: Die Amrhein AG erstellt neben dem ehemaligen Gemeindehaus einen Neubau für 1,5 Millionen Franken. Die Arbeiten laufen bereits.

Die Mitarbeitenden der Firma Amrhein mit Geschäftsführer Niklaus Amrhein (ganz rechts) freuen sich auf die neue Produktionshalle. Bild: Lia Allenspach

Genau einen Monat ist es her, seit Migros in Uzwil in das neu gebaute Birkenhofgebäude gezogen ist. Der Uzwiler Bauboom ist damit aber noch längst nicht abgeschlossen. Neben der Villa Schöntal – dem ehemaligen Gemeindehaus – herrscht am Freitagvormittag emsiges Treiben: Ein Bagger fährt über den Schlamm und Arbeiter schaufeln. Gebaut wird eine neue Produktionshalle für die Amrhein AG. Die Uzwiler Fensterbau- und Schreinereifirma verlässt den bisherigen Standort an der Stutzenstrasse in Oberuzwil aufgrund einer Kündigung der Liegenschaftsbesitzer. Für Niklaus Amrhein, Geschäftsführer der Firma Amrhein, ist die Lage des Neubaus auf dem Grundstück des ehemaligen Gemeindehauses ideal, weil die Firma so weiterhin in der Nähe der Kundschaft ist.

1,5 Millionen Franken lässt sich das Unternehmen den Bau einer eigenen Produktionshalle kosten. Geplant sind eine Holzfassade und eine Holzschnitzelheizung, bei der die Abfallrohstoffe aus der eigenen Produktion verwendet werden. Ausserdem wird fleissig begrünt: 480 Quadratmeter des insgesamt 750 Quadratmeter grossen Daches sollen bepflanzt werden.

Als die Firma 2018 das ehemalige Gemeindehaus Villa Schöntal gekauft hat, wurden die Weichen für die Zukunft gestellt, schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. «Den denkmalpflegerischen Aspekt müssen wir beim Bau berücksichtigen», sagt Amrhein. Das neue Gebäude soll bis im September 2022 fertiggestellt sein.