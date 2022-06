Uzwil Anfang Juli wird der ganze Schifflipark zur Nutzung freigegeben – Altlastensanierung war deutlich günstiger als budgetiert Seit Anfang Juni können die Wege, der Spielplatz und die Aufenthaltsbereiche im neuen Schifflipark hinter dem Uzwiler Gemeindehaus genutzt werden. Bald werden auch die Wiesen freigegeben. Die Altlastensanierung ist inzwischen nur noch eine Episode in der Geschichte des Areals.

Der Boden unter dem Schifflipark und dem Spielplatz ist jetzt frei von Schadstoffen. Bild: PD

Die Schreckensnachricht kam im Dezember 2019: Im Boden des Spielplatzes an Birkenstrasse und Widenweg in Uzwil wurden Schadstoffe gefunden. Zweieinhalb Jahre lang war das Areal abgesperrt. Der kontaminierte Boden musste aufwendig entsorgt werden.

Nun erinnert nichts mehr an diese Episode, wie die Gemeinde im aktuellen «Uzwiler Blatt» schreibt. Der neue Schifflipark, der im Geviert Birkenstrasse–Konsumstrasse–Widenweg entstanden ist, wird bereits intensiv genutzt.

Anfang März wurde der Brunnen für den Schifflipark angeliefert. Bild: PD

Ab Anfang Juli können auch die noch eingezäunten Rasen- und Blumenrasenflächen zur Nutzung freigegeben werden. Gut zwei Monate früher als geplant.

Die Entfernung der Schadstoffe war günstiger

Wie die Gemeinde bereits im Jahresbericht 2021 mitteilte, musste die kontaminierte oberste Bodenschicht fachgerecht entsorgt werden, bevor die Gestaltung des Parks in Angriff genommen werden konnte. Vertiefte Proben des Bodens brachten keine weiteren negativen Überraschungen an den Tag, entsprechend konnten die Arbeiten wie geplant durchgeführt werden.

Für die Altlastensanierung wurden im Budget 635'000 Franken genehmigt. Wie die Gemeinde auf Anfrage mitteilt, werden die Kosten erfreulicherweise deutlich tiefer liegen. Insbesondere habe es sich gelohnt, für eine feinmaschige Beprobung der einzelnen Sektoren mehr Geld auszugeben. Daraus resultierte, dass entgegen der ursprünglichen Annahme nicht das gesamte oberflächliche Erdreich aller Sektoren entsorgt werden musste. Die Schlussabrechnung werde voraussichtlich im Verlaufe des Rechnungsjahres 2022 feststehen.

Der Park ist eine grüne Oase

Areale wie der Schifflipark haben die wichtige Funktion, im Gleichschritt mit zunehmender städtischer Dichte hochwertige und vielseitig nutzbare grüne Oasen zu sein. Bepflanzt ist das Areal überwiegend mit einheimischen Pflanzen, wie die Gemeinde mitteilt. Neun Bäume, total über 5000 Pflanzen in Hecken und Flächen, dazu fast 1000 Zwiebelpflanzen und über 2600 Quadratmeter Ansaaten stehen auf der Pflanzliste. So wachsen dort etwa Stechpalmen, Buchen, Pfaffenhütchen, Akelei, Waldmeister und Salbei. Sie sind dank des wüchsigen Wetters gut angewachsen und gedeihen.

Künstler Hans Thomann mit seiner Skulptur im Schifflipark. Bild: PD

Eine Skulptur von Hans Thomann, Künstler mit Niederuzwiler Wurzeln, begrüsst an einem der Eingänge des Areals und erklärt, was es mit dem Namen Schifflipark für einen Park ohne Schiff auf sich hat. Eines sei verraten: Es hat mit der textilen Vergangenheit von Uzwil zu tun.

Für die Gestaltung der Parkanlage hat die Bevölkerung im Budget 2021 einen Betrag über 955'000 Franken genehmigt. Da verschiedene Leistungserbringer noch nicht abgerechnet haben, ist es gemäss Auskunft der Gemeinde noch zu früh, die tatsächlichen Kosten zu nennen.

Videoüberwachung unterstützt den Unterhalt

Im Auftrag der Gemeinde ist die Unterhaltsgruppe der Caritas nun unter der Woche täglich im Schifflipark anzutreffen. Wie im Niederuzwiler Begegnungsplatz und im Lindenring beseitigt sie die Spuren der Nutzerinnen und Nutzer. Fetzeln, Kübel leeren, WC reinigen, Steine wieder aus dem Brunnen entfernen: Das gehört zu ihrem Auftrag, wie dem «Uzwiler Blatt» zu entnehmen ist.

Am Wochenende übernimmt der Werkhof Kontrollgänge und Unterhalt. Marcel Huber, Bereichsleiter Infrastruktur der Uzwiler Gemeindeverwaltung, sagt: «Diesen Einsatz braucht es, damit die Anlagen am Morgen wieder so aussehen, wie sie sollen – und sie wieder mit Freude genutzt werden können.» Videoüberwachungen unterstützen dabei. (lsf/gk)