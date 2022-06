Ursache unklar Arbeitsunfall in Bazenheid: Zwei Männer wegen Druckabfall schwer verletzt Am Montag haben zwei Arbeiter in Bazenheid schwere Verbrennungen erlitten. Die Kantonspolizei St.Gallen klärt den genauen Hergang nun ab.

Blick auf den Ort des Unglücks. Bild: Kapo SG

Am Montag kurz nach 13.45 Uhr, ist bei der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen die Meldung eingegangen, dass in einer Firma an der Zwizachstrasse zwei Arbeiter schwer verletzt wurden. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, stand ein Grossaufgebot an Rettungskräften im Einsatz. Der genaue Hergang wird abgeklärt.

Wie die Polizei auf Anfrage von Tagblatt Online bestätigt, ereignete sich der Unfall bei der TMF Extraktionswerk AG, welche früher Tiermehlfabrik genannt wurde. Die beiden Arbeiter im Alter von 54 und 57 Jahren befanden sich im Bereich eines grossen Druckbehälters, als aus bislang unbekannten Gründen der Druck schlagartig entwich. Die Männer erlitten schwere Verbrennungen. Der aufgebotene Rettungsdienst betreute die Verletzten, bevor sie von zwei Helikoptern der Rega ins Spital geflogen wurden. Die Kantonspolizei St.Gallen ermittelt den Hergang und die Ursache des Unfalls.

Im Einsatz standen nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen auch Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik sowie ein Einsatzleiter Sanität, der Rettungsdienst, zwei Helikopter der Rega, die zuständigen Feuerwehren, die Psychologische Erste Hilfe sowie die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen. (aye)