Urnenabstimmung Niederbüren senkt den Steuerfuss – Rechnung und Budget genehmigt Die 35,4 Prozent der Stimmberechtigten Niederbürerinnen und Niederbürer, die am Urnengang vom Wochenende teilnahmen, genehmigten die Rechnung der Politischen Gemeinde, das Budget und eine weitere Senkung des Steuerfusses. Es dürfte nicht die letzte gewesen sein.

Seit 2015 hat Niederbüren den Steuerfuss von 157 auf 126 Prozent gesenkt. Bild: Pablo Rohner

Wie die Nachbargemeinde Oberbüren liess auch Niederbüren die Bevölkerung an der Urne über ihre Geschäfte befinden. So war die Stimmbeteiligung erwartungsgemäss höher, als sie es an einer Bürgerversammlung gewesen wäre. Sie betrug 35,4 Prozent. Die Rechnung 2021 und das Budget 2022 wurden mit grosser Mehrheit genehmigt. Bei der Rechnung lag das Stimmenverhältnis bei 363 Ja- gegenüber 14 Nein-Stimmen, beim Budget bei 342 Ja- gegenüber 36 Nein-Stimmen.

Steuerfuss soll weiter sinken

Niederbüren erwirtschaftete 2021 einen Gewinn von gut 402'000 Franken. 155'000 Franken davon entfielen auf die Höherbewertung der Liegenschaft «Lehrerhaus». Diese führte zu einer Besserstellung des Finanzbedarfs der Primarschule, wie es im Geschäftsbericht heisst. 137'000 Franken weniger als budgetiert gab Niederbüren 2021 für seine Strassen aus. Grund dafür sind die abgerechneten Unterhaltskosten bei der Sanierung der Rätenbergstrasse und noch nicht ausgeführte Unterhaltsprojekte.

Der Gewinn 2021 fliesst ins Eigenkapital der Gemeinde, das sich damit auf 4,5 Millionen Franken beläuft. Aus diesem soll der für 2022 budgetierte Verlust von 437'000 Franken finanziert werden. Im laufenden Jahr sind unter anderem Investitionen für einen neuen Gemeindetraktor und die Projektierung des Ausbaus der Mutwiler Dorfstrassen geplant.

Trotz budgetiertem Defizit beantragte der Niederbürer Gemeinderat, den Steuerfuss auf 126 Prozent zu senken. Bei weiteren über den Erwartungen positiven Rechnungen stellt der Gemeinderat für die kommenden Jahre weitere Senkungen in Aussicht. 2015 lag der Steuerfuss in Niederbüren noch bei 157 Prozent.