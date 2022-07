Unwetter 12,3 Millionen Franken für Hochwasserschutzprojekte in Wil – vier von sechs Projekten sollen bald umgesetzt werden Die Stadt Wil macht vorwärts beim Hochwasserschutz. Vier von sechs Teilprojekten werden nun zur Genehmigung an das Parlament überwiesen. Die Akzeptanz der Massnahmen scheint bei den Betroffenen hoch zu sein.

Beim Unwetter im Jahr 2015 in Wil steckten Autos im Schlamm und Wasser auf der Autobahn A1 fest. Bild: Ennio Leanza / Keystone

An den 14. Juni 2015 dürften sich die Wilerinnen und Wiler noch erinnern. An diesem Sonntag kam es in Wil zu einem Hochwasserereignis. Unterführungen, Strassen und Keller standen unter Wasser. Schlammmassen behinderten den Verkehr, auch auf der Autobahn A1. Drei Jahre später kam es dort erneut zu Überschwemmungen.

Aufgrund des Klimawandels werden solche Ereignisse laut Experten wahrscheinlicher. Die Stadt will sich vor dem Hochwasser schützen und hat dafür sechs Teilprojekte erarbeitet. Vier dieser Projekte legt der Stadtrat nun dem Parlament vor. Er beantragt insgesamt einen Bruttokredit von 12,3 Millionen Franken.

Gute Akzeptanz bei den Massnahmen

Die Teilprojekte wurden so festgesetzt, dass sie unabhängig voneinander erarbeitet und umgesetzt werden können, wie es im Bericht der Stadt heisst. Bei Hochwasserschutzprojekten werden oft Einsprachen erhoben, was zu Verzögerungen führen kann. Wie die Stadt im Bericht ausserdem schreibt, habe sie die unmittelbar betroffenen Grundeigentümerinnen und -eigentümer über das Projekt informiert.

Zudem fand im Oktober 2021 eine öffentliche Mitwirkung zu den vier Teilprojekten statt, die nun an das Parlament überwiesen werden. 50 Stellungnahmen seien dabei eingegangen, auch die Umweltverbände Pro Natura und WWF reichten Stellungnahmen ein, die persönlich besprochen wurden. Die Akzeptanz der Massnahmen sei bei den Direktbetroffenen gut bis sehr gut.

Das Hochwasser von 2015 verursachte in Rossrüti, Bronschhofen und Wil grosse Schäden. Bild: Hanspeter Schiess

Diese folgenden vier Teilprojekte stehen zur öffentlichen Auflage bereit, sofern das Parlament sie genehmigt:

In diesem Abschnitt ist unter anderem geplant, dass der Krebsbach die bestehenden Strassen unterquert. Der Oberwiesenweg muss angehoben werden, damit das Wasser nicht ins Siedlungsgebiet fliesst. Ein Bergweg wird aufgehoben, um das Risiko von Rückstauproblemen zu eliminieren. Auch einzelne Durchlässe werden ersetzt oder verlängert. Die Gesamtkosten betragen insgesamt knapp sechs Millionen Franken.

Beim Hochwasserereignis 2015 waren drei Durchlässe am Furtbach überlastet und führten zur Überflutung mehrerer Keller. Geplant ist nun, dass die Stöckenstrasse leicht abgesenkt wird. Eine landwirtschaftliche Überfahrt wird zudem nicht mehr erneuert. Der eingedolte Bach bei der Siedlung Cherengärtli wird offengelegt. Auch Leitstrukturen unterhalb der Furtbachstrasse sind geplant. Die Bruttokosten betragen total knapp 1,3 Millionen Franken.

Auch hier ist geplant, dass der Seitenbach die bestehenden Strassen unterquert. Die Durchlässe werden ersetzt und vergrössert. Bei der Stockenstrasse ist ein zusätzlicher Durchlass notwendig. Aufgrund dieser Neubauten sind teilweise Verlegungen der Ver- und Entsorgungsleitungen erforderlich. Auch ein Schwemmholzrechen oberhalb des Dorfes ist notwendig. Die Kosten belaufen sich auf 1,6 Millionen Franken brutto.

In diesem Teilprojekt ist eine neue Linienführung des Bergwaldbachs geplant und der Mühleweg wird aufgehoben. Die Ufermauern werden ersetzt, genauso wie die Durchlässe. Eine Fussgängerbrücke wird neu erstellt, ein Gebäude oberhalb des Durchlasses bei der Hauptstrasse wird abgerissen. Auch ein Schwemmholzrechen wird notwendig, Werkleitungen müssen verlegt werden.

Mit der Verlegung des Bergwaldbachs und dem Schwemmholzrechen werden sogenannte temporäre Rodungen notwendig, die anschliessend wieder aufgeforstet werden. 70 Quadratmeter Wald entfallen aber definitiv. Die Ersatzaufforstung erfolgt beim Stadtweier. Die Bruttokosten dieses Teilprojekts betragen 3,5 Millionen Franken.

Auf Perimeterbeiträge wird verzichtet

Die Gesamtkosten der vier Hochwasserschutzprojekte betragen 12,3 Millionen Franken. Bundes- und Kantonsbeiträge belaufen sich auf etwa 5,3 Millionen Franken. 1,1 Millionen Franken entfallen auf die Gemeindekanäle und 1,6 Millionen Franken auf verschiedene Werke. Der Anteil der Stadt Wil beträgt 4,4 Millionen Franken.

Die Unterhaltsmassnahmen werden von der Stadt getragen. Diese betragen in den ersten 15 Jahren jährlich 40'000 Franken. Die Stadt verzichtet auf Perimeterbeiträge, um so unter anderem die Chancen auf eine rasche Realisation zu steigern.

Der Zeitplan sieht nun vor, dass im Winter/Frühjahr 2023 die Projekte öffentlich aufgelegt werden. Frühestens 2024 kann dann mit der Realisierung begonnen werden.

Verzögerung bei zwei Teilprojekten

Das Teilprojekt 2, Krebsbach Konstanzerstrasse, und das Teilprojekt 6, Krebsbach Weierwise, liegen in der Planung mehr als ein Jahr zurück. Die öffentliche Mitwirkung erfolgt in der zweiten Hälfte im Jahr 2022.

Das Teilprojekt Rückhaltebecken Weierwise hat einen direkten Einfluss auf das Hochwasserschutzprojekt Region Wil. Dieses 45-Millionen-Projekt mit dem Bund, den Kantonen St.Gallen und Thurgau, den Gemeinden Wilen und Rickenbach sowie der Stadt Wil ist aber schon seit Jahren in Planung. In den beiden Gemeinden läuft ein Rechtsstreit um die finanzielle Beteiligung der Gemeinden. Die Gemeinden hatten den Kredit als gebundene Ausgabe definiert. Es wurde dann eine Stimmrechtsbeschwerde eingereicht mit dem Ziel, dass die Bevölkerung über den Kredit abstimmen kann. Die Gemeinde Rickenbach kommt diesem Anliegen nun entgegen.