Unvorstellbar: Der Frühling fällt aus - und bringt die Blumenbranche in Bedrängnis

Auch die Rosenaktion fällt dem Virus zum Opfer

Vom Veranstaltungsverbot betroffen ist auch die Rosenaktion in Degersheim. Heute Samstag hätten Schülerinnen und Schüler Rosen verkauft, um Spenden für «Fastenopfer» und «Brot für alle» zu sammeln. Da schon die Suppentage wegen des Corona-Virus abgesagt werden mussten, sehen sich die Verantwortlichen bezüglich der Spendengelder in einer finanziellen Notlage. Nun gibt es jedoch die Möglichkeit, mit der App «Give a rose» virtuelle Rosen zu verschenken. Wer dennoch spenden wolle, sei herzlich dazu eingeladen, teilen die Organisatoren mit. Einzahlungsscheine liegen in der Kirche in Degersheim auf. (kab)