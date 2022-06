Unterwasser Buntes Treiben im Zeltainer – so war die zweite «Late Night Show» im Toggenburg Die zweite Toggenburger «Late Night Show» mit Brodworscht, Bürli und Bier zog am Dienstagabend viele Besucher aus nah und fern in den Zeltainer Unterwasser. Schauspieler Philipp Langenegger interviewte die Gäste aus dem Toggenburg.

Nadja Hüppi, Ruedi Roth, Philip Herrmann, Fabian Rütsche und Philipp Langenegger (von links) an der «Late Night Show» in Unterwasser. Bild: Christina Sutter

Nach den Regenfällen vom Pfingstmontagabend war der Dienstagabend einer der milden Sorte. Die Gäste der «Late Night Show» konnten so Brodworscht, Bürli und Bier vor dem Zeltainer in Unterwasser geniessen. Bereits vor der Vorstellung wurde darüber sinniert, was einem im Zeltainer an diesem Abend wohl erwartet.

Philipp Langenegger, Ausserrödler Schauspieler, moderiert mit Sprüchen und Witz bekannte und weniger bekannte Persönlichkeiten aus dem Toggenburg. Ihn kennt man als Schauspieler aus deutschen Fernsehfilmen und Serien, aber auch von den Brettern, die die Welt bedeuten. Im Schweizer Farbfernsehen sieht man den Schauspieler aktuell in Werbefilmen.

Das Format «Late Night Show» präsentiert Langenegger schon länger in der Stuhlfabrik Herisau. In Nebenrollen immer dabei auf der Bühne zu sehen sind Emanuel Steiner am Schlagzeug und Benjamin Heutschi, Requisiten. Mit ihren Sidekicks unterstützen sie den Moderator.

Im Toggenburg sorgen Talente der Toggenburger Musikschule für die musikalische Umrahmung. Am Dienstag war das die Meitle Musig Toggenburg. Nebst Interviews und Einblicken in das Leben der Gäste werden auf einer Leinwand immer wieder Bilder von Ereignissen eingespielt, die in den letzten Wochen für Lacher und Aufsehen sorgten. Aber auch die Toggenburger Sprache ist ein Thema.

Die Meitle Musig Toggenburg trat in der «Late Night Show» auf. Bild: Christina Sutter

Um keine Antwort verlegen

Der erste Gast am Dienstagabend war Philip Herrmann aus Wildhaus. Der Wildhauser hat den «Ueli Bitter», der sein Grossonkel Drogist Ernst Eppenberger aus Neu St.Johann hergestellt hat, wieder zum Leben erweckt. Er musste dem Schnaps einen neuen Namen geben. Er heisst jetzt «Altmaa Bitter». Der schlagfertige Obertoggenburger war um keine Antwort verlegen.

Nadja Hüppi aus Wattwil ist FM1-Moderatorin und nahm als Zweite auf dem heissen roten Stuhl Platz. Auch sie brachten die Fragen des Moderators nicht aus der Fassung. Als dritter Gast stellte sich der Jodler und Oscarpreisträger Ruedi Roth aus Hemberg den Fragen Langeneggers. Mit der Filmmusik im Streifen «The Grand Budapest Hotel» gewann er 2015 aus heiterem Himmel einen Oscar.

Zum Abschluss der «Late Night Show» trat Stand-up-Comedian Fabian Rütsche aus Ganterschwil auf. Bevor er sich den Fragen Langeneggers stellte, gab er ein paar Müsterchen seines Könnens preis. Als Abschluss des Abends stellten sich die vier Gäste jeweils einem Wettkampf. Der Gewinner oder die Gewinnerin darf für die kommende Show den Überraschungsgast wählen. Der Sieger am Dienstagabend war Philip Herrmann. Auf seinen Überraschungsgast darf man gespannt sein.

Auch Fabien Rütsche, Stand-up-Comedian aus Ganterschwil, stellte sich den Fragen von Philipp Langenegger. Bild: Christina Sutter

Am Montag, 4. Juli, ist die nächste «Late Night Show» mit Philipp Langenegger, seinen Sidekickers, Talenten der Musikschule Toggenburg und Gästen. Es kommen Esther Friedli, Politologin und Gastwirtin, Christian Gressbach, Geschäftsführer von Toggenburg Tourismus, Beni Giger, weltbekannter TV-Regisseur, das Duo Rond om de Säntis mit Maya Stieger und Peter Looser sowie ein Überraschungsgast.