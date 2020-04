Unterstützung für das Gewerbe: Wiler Stadtrat sieht Bund und Kantone in der Pflicht Die SVP wollte in Wil einen Fonds für das durch die Coronakrise geschädigte Gewerbe schaffen. Doch der Stadtrat winkt ab.

Die Stadt rechnet damit, den Gürtel enger schnallen zu müssen. Bild: Manuela Jans-Koch

Die Wirtschaft bekommt die Auswirkungen der Coronapandemie zu spüren. Manche Betriebe wie Bars und Restaurants müssen ganz geschlossen bleiben, doch auch jene Unternehmen, die noch weiterarbeiten können, leiden unter der aktuellen Situation.

Viele Unternehmen haben Kurzarbeit beantragt. Der Bund hat zudem ein milliardenschweres Unterstützungspaket für die Schweizer Wirtschaft geschnürt. Mit Überbrückungskrediten soll die Liquidität gewährleistet und somit eine Kettenreaktion von Konkursen verhindert werden.

Der Bund hat insgesamt bereits über 40 Milliarden Franken zur Verfügung gestellt. Und doch stellt sich die Frage: Reicht das?

Bund und Kantone in der Pflicht

Auch die Wiler SVP richtete diese Frage an den Stadtrat. Konkret wollte Erstunterzeichner Pascal Stieger wissen, was der Stadtrat von der Schaffung eines Unterstützungsfonds für das lokale Gewerbe hält. Dieser Fonds, so Stiegers Idee, könnte beispielsweise aus dem Gewinn der Technischen Betriebe gespeist werden.

Doch die Hoffnung auf zusätzliche Unterstützung durch die Stadt Wil war vergeblich. Denn der Stadtrat macht in seiner Antwort an Stieger deutlich, dass er nichts von dessen Idee hält.

Der Stadtrat betont zwar, dass die aktuelle Situation und die damit verhängten Massnahmen für die Wirtschaft sowie das tägliche Leben im Allgemeinen sehr einschneidend seien, er sieht sich jedoch nicht in der Pflicht. Das seien – zumindest in der Frage finanzieller Unterstützung von Gewerbebetrieben – vielmehr der Bund sowie die Kantone.

Der Stadtrat schreibt, dass auf beiden dieser Ebenen Massnahmen eingeleitet worden seien. Anfragen von Gewerbetreibenden würden deshalb aktuell direkt an die zuständigen Stellen des Kantons verwiesen.

Wer würde wie unterstützt werden?

Der Stadtrat begründet seine Haltung nicht nur mit einer fehlenden Zuständigkeit: «Es würde sich schwierig gestalten, festzulegen, welche Gewerbebetriebe unter welchen Umständen durch diesen Fonds unterstützt werden sollten beziehungsweise müssten.»

Ausserdem wäre damit die schnell benötigte Soforthilfe nicht möglich, da dafür der Erlass eines Reglements zwingend notwendig wäre. Dieses müsste dem Stadtparlament unter Berücksichtigung des fakultativen Referendums zur Genehmigung vorgelegt werden. Ein Prozess, der erfahrungsgemäss schnell einmal mehrere Monate in Anspruch nimmt.

Der Stadtrat weist darauf hin, dass das Coronavirus auch für den städtischen Finanzhaushalt eine Herausforderung darstellen werde. Die Stadtregierung geht von Steuerausfällen sowie einer Erhöhung der Sozialhilfequote aus. Angesichts dieser Tatsachen soll ein derzeitiger Gewinn nicht einem solchen Fonds zugewiesen werden.

Nur die Kitas erhalten finanzielle Hilfe

Die ablehnende Haltung beim Thema «Finanzielle Unterstützung» mag seltsam erscheinen, hat er doch erst vergangenen Freitag angekündigt, Einnahmeausfälle der Kitas mit 50'000 Franken zu kompensieren.

Die Stadt habe Leistungsvereinbarungen mit den Kindertagesstätten abgeschlossen, sagt Stadtpräsidentin Susanne Hartmann.

«Das Kinderbetreuungsangebot ist demnach teilweise eine öffentliche Aufgabe und vor allem auch ein Standortvorteil.»

Gemäss der Bundesverordnung dürften Kitas zudem nicht geschlossen werden, auch wenn viel weniger Kinder betreut würden. Die Stadt Wil habe ein grosses Interesse, dass das Kita-Angebot aktuell und vor allem auch in Zukunft sichergestellt werden könne und leiste daher finanzielle Unterstützung.

Die Stadt Wil bleibe aber auch in Bezug auf das lokale Gewerbe nicht völlig untätig und habe kleinere Entlastungen eingeleitet. So sei die Zahlungsfrist für Rechnungen der Stadt und der Technischen Betriebe bis auf weiteres auf 90 Tage verlängert worden.

Für bereits gestellte Rechnungen der Stadt und der Technischen Betriebe seien auf Nachfrage ein Aufschub sowie Ratenzahlungen möglich. Zudem werde bei neuen Rechnungen eine Zahlungsfrist von 90 Tagen gewährt.

Auch stelle sich die Stadt gerne für punktuelle Kommunikationsmassnahmen für die Unterstützung der Gewerbebetriebe zur Verfügung. Weitere Unterstützung von Seiten der Stadt müsste aber individuell evaluiert werden.