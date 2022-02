UNTERHALTUNG In Buchs macht er keinen Halt mehr, in Wil schon: Der Circus Knie kommt auch wegen der Raiffeisenbank Die Tournee 2022 führt den Circus Knie in die Äbstestadt. Ein Grund für den Besuch dürfte die Raiffeisenbank Wil und Umgebung sein. Zwar fällt die traditionelle Generalversammlung in der Manege auch dieses Jahr aus, es sind aber Kundenanlässe im Zirkuszelt geplant.

Der Circus Knie startet im März die Tournee. Bild: Salvatore Di Nolfi, Keystone

Sprünge aus der Höhe, kreative Tanzeinlagen und Witz: So kennt man den Circus Knie. Nach zwei verkürzten Tourneen in den vergangenen beiden Jahren will der Schweizer Nationalzirkus in diesem Jahr wieder das ganze Programm durchführen. Mit dabei sind auch dieses Jahr Sänger Bastian Baker und das Komikerduo Ursus und Nadeschkin.

Kundenanlässe aber keine Generalversammlung

Die Tournee führt den Circus Knie auch dieses Jahr auf den Parkplatz Allmend an der Glärnischstrasse in Wil. Des Weiteren wird das grosse Knie-Zelt neben dem Heimspielort Rapperswil-Jona im Kanton St.Gallen nur noch in der Hauptstadt aufgeschlagen. Eine Ehre für Wil, aber auch eine sichere Einnahmequelle für den Zirkus. Denn ein Grund für diesen Besuch dürfte die Raiffeisen Wil und Umgebung sein.

In den vergangenen Jahren mietete besagte Bank das Zelt jeweils für die Generalversammlung und eine darauf folgende Exklusivvorstellung. Dieses Mal ist es etwas anders. Denn die Raiffeisenbank Wil und Umgebung hat sich aufgrund der Pandemie für eine elektronische Abstimmung entschieden, wie Rahel Koller, Führungsunterstützung bei der Raiffeisen, mitteilt.

Doch die langjährige Tradition zwischen Raiffeisen und Knie wird nicht aufgegeben. Koller führt weiter aus, dass Raiffeisen stattdessen am Wochenende vom 9. und 10. April drei Vorstellungen nur für die Kundinnen und Kunden der Raiffeisen gebucht hat. Die Einladungen dazu verschicke die Bank im März.

Exklusivvorstellungen spielen eine Rolle

Auch in Buchs hat Raiffeisen das Zelt in der Vergangenheit jeweils für die Versammlung gemietet. In diesem Jahr entschied sich die Bank aber für eine schriftliche Abstimmung ohne Kundenanlässe. Das könnte ein Grund sein, warum sich der Circus Knie in diesem Jahr nicht in Buchs zeigt. Tamara Kury, Assistentin vom Medienbüro des Circus Knie teilt auf Anfrage mit, dass die Anzahl verkaufter Exklusivvorstellungen eine Rolle spiele bei der Planung um die Gastorte.

Der Circus Knie wird in Wil die Vorhänge vom 9. bis zum 11. April öffnen.