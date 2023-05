Unterhaltung «Ich wäre heute drei oder vier hundert Millionen wert»: Der deutsche Ex-Fussballer Mario Basler war mit seinem Bühnenprogramm in Ganterschwil Er ist sich gewohnt vor mehreren zehntausend Zuschauern zu spielen. Am Samstagabend waren es aber nur etwas über hundert Leute, vor denen er auftrat. Der ehemalige Fussballer und deutsche Nationalspieler Mario Basler erzählte in der Mehrzweckhalle Ganterschwil Geschichten von früher.

Mario Balser traf in Ganterschwil auf viele Fans des FC Bayern Münchens. Bild: Lukas Tannò

Mario Basler hat bereits lange Kultstatus. Denn er hielt sich im leistungsorientierten Fussballgeschäft nicht immer an alle Regeln. Seine sportlichen Auftritte, sowie seine Geschichten neben dem Platz sind so legendär, dass sich der dreifache Deutsche Meister auch heute noch grosser Beliebtheit erfreut. Denn anders als die meisten Fussballer heute, ist Basler nicht auf den Mund gefallen.

Am Samstagabend gab der 54-Jährige in Ganterschwil eine Kostprobe davon. Mit seinem Bühnenprogramm «Basler brennt» trat er in der Mehrzweckhalle auf. Vor etwas mehr als hundert Besucherinnen und Besucher erzählte er Anekdoten von früher und was er über aktuelle Fussballthemen denkt.

«Nur laufen konnte ich nicht»

Basler war gewohnt locker drauf. In Jogginghosen betrat er unter grossem Applaus die Bühne und versuchte zuerst sein Publikum etwas besser kennenzulernen. «Welchen Fussballverein gibt es denn hier in der Region», fragte er. Aus dem Publikum kam ein leises «Wil» und ein lautstarkes «FC St.Gallen.» Dann erblickte Basler in der vordersten Reihe ein Zuschauer mit Dortmund-Trikot. Nach einigem Kopfschütteln, sagte der bekennende Kettenraucher: «Gegen die Dortmunder hab ich immer gut gespielt. Ich war einfach brutal. Nur laufen konnte ich nicht.» Die Menge lachte.

Nach kurzer Zeit erblickte er ein zwölfjähriges Mädchen im Publikum. «Oh, dann muss ich schauen, dass ich meine Geschichten heute kinderfreundlich erzähle. Das wird nicht einfach. Wenn du etwas nicht verstehen solltest, dann kannst du morgen einfach deinen Papa fragen», sagte Basler schmunzelnd.

Dann begann der Bundesliga-Torschützenkönig von 1995 Geschichten von früher zu erzählen. Zum Beispiel von seinem Zimmerkollegen Thorsten Legat, der einmal im Hotelzimmer den Unterschied zwischen einem Bidet und WC nicht kannte, von Uli Borowka der am Tag vor einem Spiel bei der Rückfahrt vom Biergarten ins Teamhotel mit dem Fahrrad verunfallte oder wie er in der Nacht vor dem Champions-League-Final 1999 bis frühmorgens in der Hotelbar war, Zigaretten rauchte, Weissbier trank und schon damit rechnete, nicht in der Startformation zu stehen.

Der Mehrzwecksaal in Ganterschwil war am Samstagabend gut gefüllt. Bild: Lukas Tannò

Von sich und seinem Lebensstil überzeugt

Dann nahm sich Basler auch Zeit, um Fragen aus dem Publikum zu beantworten. Einer wollte wissen, ob er mit seinem Lebensstil auch heute noch in der Bundesliga spielen könnte. «Natürlich. Ich würde die alle schwindlig spielen», meinte Basler. Jemand anderes fragte, wie viel er denn im heutigen Fussballgeschäft Wert wäre. «Wenn ich eine ehrliche Antwort geben muss, dann so 300 bis 400 Millionen.»