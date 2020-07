Unruhige Zeiten für die Kita Rägeboge in Uzwil: Die beiden Leitungspersonen haben gekündigt Nach der Umstrukturierung der Uzwiler Kita werden die beiden Leitungspersonen die Institution per Ende September. Die Stelle der Kitaleitung wird nun ausgeschrieben.

Das Angebot im Chinderhus Rägeboge wird um zwölf Plätze erweitert. Bild: PD

(pd/tos) Nach 25 Jahren hat sich die Kita Chinderhus Rägeboge in Uzwil im Frühling neu ausgerichtet. Die schulergänzenden Tagesstrukturen für Kinder im Primarschulalter der Gemeinden Uzwil und Oberuzwil bewirkten, dass sich die Kita nur noch auf Kinder im Vorschul- und Kindergartenalter konzentriert. Dies bedeutete auch die Schliessung des Standortes Schüelerhus an der Bahnhofstrasse 105.

Die Betreuung von Kindern im Primarschulalter überlässt die Kita damit vollumfänglich den Gemeinden. Mit der Neuausrichtung wurden auch die Stellenprofile der Kita-Leitung geändert und der neuen Situation angepasst.

Kündigung mit Bedauern zur Kenntnis genommen

Nun teilt der Vorstand des Vereins Kita Chinderhus Rägeboge in einem Informationsschreiben mit, dass sich die Leitungspersonen Daniela Eilinger und Judith Suter entschieden haben, den «Rägeboge» per 30. September zu verlassen und sich ausserhalb der Kita neu auszurichten.

Man bedauere den Entscheid der beiden Leiterinnen, heisst es in der Mitteilung. Denn:

«Ihnen verdanken wir, dass der ‹Rägeboge› heute pädagogisch innovativ aufgestellt ist und einen wertvollen Beitrag für die familienergänzende Kinderbetreuung leistet.»

Die beiden hätten die Entwicklung der Kita mit Herzblut und langjährigem grossen Engagement vorangetrieben. Die Stelle der Kitaleitung wird nun ausgeschrieben und soll im Herbst neu besetzt werden.

«Chinderhus» wird ausgebaut

Der Vorstand teilt weiter mit, dass die Gemeinden Oberuzwil und Uzwil in den vergangenen Wochen mit dem Verein eine gemeinsame Leistungsvereinbarung abgeschlossen haben. Darin fokussiert sich der Verein verstärkt auf das Kita-Angebot und baut die vom Kanton bewilligten Plätze im «Chinderhus» an der Bahnhofstrasse 101 in Uzwil von 30 auf 42 aus.

Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern im Alter von null bis sieben Jahren. Für die Zeit nach den Sommerferien sind noch wenige Plätze frei.