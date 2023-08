FC WIL Viel Volk, wenig Spektakel: Das sind die Erkenntnisse und Stimmen zum Challenge-League-Spitzenkampf Zwar fallen im Topspiel zwischen dem FC Wil und dem FC Sion am Freitagabend keine Tore. Trotzdem gibt der Abend Aufschlüsse - auf und neben dem Feld. Eine Nachlese.

Sion-Präsident Christian Constantin zeigte sich volksnah und nahm sich Zeit für Selfies. Bild: Ennio Leanza, Keystone

Die Zeichen verdichten sich, dass der FC Wil auch in dieser Saison ein Spitzenteam ist in der zweithöchsten Spielklasse. Das zeigte die Partie gegen Absteiger Sion. Zwar blieben Torchancen Mangelware und das Spiel war alles andere als ein Spektakel. Aber die Äbtestädter waren in de Lage, ein mit Super-League-Spielern gespicktes Team unter Kontrolle zu halten und den Wallisern die ersten Punkte der Saison abzuknöpfen.

Im Lager der Wiler war man sich hinterher unschlüssig, ob es nun ein gewonnener Punkt oder zwei verlorene Zähler waren. Für Präsident Maurice Weber waren es eher zwei verlorene. Er hatte noch die Chance in der Nachspielzeit vor Augen, als der Ball im Sion-Strafraum auf der Fünfmeter-Linie kurz frei gelegen war. Trainer Brunello Iacopetta sagte: «Einerseits hatte ich gehofft, dass wir mehr offensive Aktionen kreieren können. Andererseits mussten wir auch aufpassen, kein Tor zu bekommen. Es ist ein guter Punkt. Aber wir haben noch Potenzial, um uns zu verbessern.»

Josias Lukembila und die Wiler fanden nur selten den Weg in den gegnerischen Strafraum. Bild: Ennio Leanza, Keystone

Erfreulich war der Zuschauerzuspruch zum Ende der Schulsommerferien. Genau 3286 Fans kamen – so viele wie nie in der vergangenen Erfolgssaison. Es waren auch gut 100 Personen mehr als im November des vergangenen Jahres, als die Wiler im Cup-Achtelfinal in der Verlängerung an Sion gescheitert werden. Erstmals wurde die neue Lichtanlage in voller Stärke eingeschaltet.

Bargeldloses Be zahlen: Wieder Störungen

Erneut schickte sich der FC Wil an, das bargeldlose Bezahlungssystem zu etablieren. Das klappte auch im zweiten Heimspiel der Saison nicht reibungslos und es gab kurze Ausfälle des Systems. In dieser Zeit war wieder Bargeld gefragt.

Trotzdem zog man beim FC Wil hinterher ein positives Fazit. Medienchef David Hugi sagte: «Es gab punktuell kleinere Störungen. Jedoch hatte es Techniker bei den Ständen, welche die Probleme behoben. Die meisten Rückmeldungen der Zuschauer waren positiv.»