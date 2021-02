Umzug «Huh ä Lotsch trotzdem»: Rund 40 Fastnächtler ziehen durch Wil Immer am Fastnachtssonntag um 14.01 startet in Wil der Umzug. Auch in diesem Jahr, obwohl die Fastnacht offiziell abgesagt war. Von Zuschauern beobachtet, zogen ein paar Wiler durch die Fussgängerzone auf den Bleicheplatz, wo die Polizei die Versammlung auflöste.

Mitglieder des Neunerrats der FGW sind am Sonntag in Wil unterwegs. Links im Bild: Präsident Patrick Galli. Bild: Larissa Flammer

«Sehr wehmütig» ist Patrick Galli. 2021 ist seine erste Fastnacht als Präsident der Fastnachtsgesellschaft Wil (FGW). «Das Wetter hätte gestimmt, die Stimmung auch, und dann darf man nicht.» Offizielle Termine hatte die FGW während der ganzen Fastnacht keine. Am Sonntag besuchen die meisten Mitglieder des Neunenrats den Fastnachtsgottesdienst.

Mit Böllern wird der Fastnachtsumzug eröffnet. Video: Larissa Flammer

Auf dem Nachhauseweg stossen sie «per Zufall», wie Galli sagt, auf eine Gruppe Fastnächtler, die einen Mini-Umzug organisierten. «Böller bereitmachen», ruft «Tigerli»-Wirt Marc Gähwiler kurz nach 14 Uhr beim Schwanenkreisel. Mehrmals knallt es laut, dann ziehen die Fastnächtler los. Zuerst zweimal um den Kreisel – die Autos müssen kurz warten – dann die Obere Bahnhofstrasse hinauf und auf den Bleicheplatz.

Zweimal geht es um den Schwanenkreisel. Bild: Larissa Flammer

Fünf Guggenmusiker tun sich zusammen

Marc Gähwiler und Richi Meier führen den Umzug an, von ihnen kam die Initiative. «Wir wollten die Fastnacht wenigstens ein bisschen feiern und nicht einfach zu Hause hocken», sagt Gähwiler. Musikalisch begleitet wird der Umzug von Musik aus Lautsprechern, von den Schellen der vereinzelten Wiler Tüüfel und von fünf Musikern mit Instrumenten.

Zwei von ihnen sind Werner Warth und Susanne Jung von der Guggenmusig Chrüsimusig. «Wir haben uns ganz spontan hier mit den anderen zusammengetan», sagt Warth. «Ein bisschen Fastnacht braucht es einfach.» Wenn er sich in diesen Tagen nicht etwas Farbe ins Gesicht malen könne, werde er ganz traurig.

Marc Gähwiler und Richi Meier ziehen den Wagen, dahinter folgen die Musiker. Bild: Larissa Flammer

Etwa 40 Personen ziehen mit dem improvisierten Umzug mit. Weil am Sonntag so schönes Wetter herrscht, sind in der Stadt Wil auch einige Spaziergänger unterwegs. Mehrere werden von der Musik angelockt, so dass doch auch in diesem Jahr ein paar Zuschauer die Bahnhofstrasse säumen. Die Freude ist den meisten trotz Sonnenbrille – und manchmal Maske – anzusehen. Viele zücken das Smartphone und fotografierten oder filmten die Fastnächtler.

Clown «Specht» mit Partnerin und Teufel mit doppelter Maskierung.

Der Nörgeli wurde nicht verbrannt

Wie üblich endet der Wiler Fastnachtsumzug auf dem Bleicheplatz. Anders als in den vergangenen Jahren ist dieser am Sonntag aber nicht abgesperrt. Trotzdem finden die Fastnächtler eine Ecke, in der kaum Autos stehen. Die FGW hat einen Leiterwagen dabei, auf dem sie ihren Nörgeli, das Coronavirus, präsentieren.

Verbrannt wird dieser zwar nicht, doch die Anwesenden singen das Wiler Fastnachtslied, die Tüüfel gümpelen um den Wagen. «Huh ä Lotsch trotzdem», ruft Galli durch ein Megafon, das ihm in die Hand gedrückt wird. «Wir freuen uns auf 2022.»

Zwei Tüüfel gümpelen um den Nörgeli. Bild: Larissa Flammer

Etwa um 14.30 Uhr kommt die Polizei auf den Bleicheplatz und sucht das Gespräch. Die Versammlung muss sich auflösen, die Fastnächtler ihrer eigenen Wege gehen. «Tigerli»-Wirt Gähwiler hat Verständnis dafür. Er freut sich über den Verlauf des Umzugs: «Die Leute haben gut mitgemacht und auch die Abstandsregeln eingehalten.» Auf dem Bleicheplatz geht auch ein Mitglied der FGW umher und weist die Anwesenden auf den Abstand hin. Gähwiler sagt:

«So konnten wir die Fastnacht trotzdem ein bisschen feiern.»