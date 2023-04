Umweltschutz «Hochstammbäume sind kleine Ökosysteme»: Ein 19-Jähriger bringt mit dem Projekt Naturperlen mehr Biodiversität nach Uzwil und Flawil Seit Kurzem stehen in Flawil und Uzwil 100 neue, seltene Hochstammbäume und Sträucher. Zu verdanken sind sie einem Team von Studenten, zu denen auch der Flawiler Tobias Lippuner gehört.

Tobias Lippuner neben einem neu gepflanzten Hochstammbaum beim Luegislandweg in Flawil. Bild: Fiorella Koch

Es sind nur noch 20 Prozent aller Hochstammbäume in der Schweiz vorhanden, welche vor 50 Jahren noch standen. Aber drei junge Männer wollen etwas dagegen tun: Der 19-jährige Flawiler Tobias Lippuner ist einer von ihnen. Sie pflanzen mit ihrem Projekt Naturperlen jedes Jahr 100 seltene Pflanzen. Unterstützt von Freiwilligen und in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Flawil und Uzwil haben sie Anfang April wieder Sträucher und Hochstammbäume gepflanzt, um mehr Biodiversität zu generieren.

«Luegisland »- so heisst der Ort in Flawil, wo nun seit dem 2. April vier neue Hochstammbäume ins Land «luegen». Es ist einer von vier Orten in Flawil und Uzwil, an denen die 19- und 20-jährigen Studenten Tobias Lippuner, Leonhard Kick und Mohammed El-Haj seltene Sträucher und Bäume gepflanzt haben. «Die Pflanzen sind bio, einheimisch und fördern die Biodiversität», so Lippuner. «Denn nur schon Hochstammbäume sind in sich kleine Ökosysteme.» Unterstützt wurden sie bei dieser Aktion von 25 Studierenden und wenigen lokalen Freiwilligen, die sich von den drei Männern für ihr Projekt begeistern liessen.

In Zusammenarbeit mit den zwei Gemeinden und den Bäuerinnen und Bauern wurden Plätze ermittelt, auf denen die rund 60 Bäume und 40 Sträucher gepflanzt werden konnten. Gepflegt werden diese «Biodiversitäts-Oasen» von den jeweiligen Gemeinden oder Landwirtschaftsbetrieben. «Sie müssen die Pflanzen aber nur wenn nötig schneiden oder wässern», so Lippuner. «Sie sollen möglichst wild wachsen.» Finanziert wird das Projekt über Spenden, Pflanzen-Patenschaften und Beiträgen der Gemeinden. «Flawil hat die Hälfte der Kosten übernommen, die Gemeinde Uzwil alle Kosten», sagt Lippuner weiter.

Tobias Lippuner wohnt seit drei Jahren in Flawil. Bild: Fiorella Koch

Die drei Studenten hingegen haben keinen finanziellen Profit. «Wir machen das ehrenamtlich», so der 19-Jährige. «Für mich ist das wie ein Hobby. Die Leidenschaft für dieses Projekt treibt mich an.» Für seine tatsächlichen Hobbys bleibt dafür wenig Zeit: «Die Sache mit der Work-Life-Balance ist definitiv eine Herausforderung», sagt er. Dafür stimmt für ihn die Ergänzung seines Studienfachs durch das Projekt Naturperlen: «In meinem Wirtschaftsinformatik-Studium lerne ich viele Skills, die ich für unser Projekt gebrauchen kann.»

Bereits in seiner Kanti-Zeit konnte er das Leiten von Projekten und das Gründen von Start-ups lernen: Denn am Burggraben-Gymnasium St.Gallen ist 2021 die Mutterunternehmung «FruchtX» entstanden. Vier Schüler und eine Schülerin, darunter Tobias Lippuner und Leonhard Kick, verkauften über diese Unternehmung Studentenfutter aus regionalen Zutaten von Hochstammbäumen. Dadurch kamen die beiden 2022 auch auf die Idee, mit dem Projekt Naturperlen die «ProSpeciaRara»-Hochstammbäume zu fördern.

2021 haben fünf Studenten an der Kanti Burggraben in St.Gallen das Start-up «FruchtX» gegründet. Bild: Arthur Gamsa

Zukünftig soll das Projekt Naturperlen wachsen: «Das Ziel ist, 300 Bäume und Sträucher zu pflanzen. Ausserdem möchten wir auch die lokale Bevölkerung stärker einbinden», so Lippuner. Und damit sich die Biodiversität weiter verbreitet, bekommt das Projekt auch bald eine eigene Website.