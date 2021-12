Umwelt Bäume müssen weichen: Warum die Stadt Wil zehn Eschen fällt Auf dem Gebiet der Stadt Wil müssen im ersten Quartal 2022 zehn Eschen gefällt werden. Es handelt sich um einen Sicherheitsholzschlag. Denn alle zehn sind von Eschenwelke betroffen.

Diese Esche bei der Oberen Weierwise muss gefällt werden. Bild: sk

Im ersten Quartal 2022 steht die Fällung von zehn Eschen an. Ein Kahlschlag? Max Forster, Leiter für Umwelt, erklärt, dass es sich um einen Sicherheitsholzschlag handelt und nicht um eine Rodung. «Die Eschen sind von der Eschenwelke befallen», sagt Forster. Es bestehe eine zu grosse Gefahr, dass Äste abbrechen oder die Bäume sogar ganz umfallen.

Der aus Asien eingeschleppte Pilz, der die Krankheit auslöst, breitet sich immer stärker in Europa aus. 2008 wurden erstmals Eschenwelke-Fälle in der Schweiz festgestellt. Heute sind rund 95 Prozent der Eschen in der Schweiz davon betroffen. So stark, dass die Baumart vom Aussterben bedroht ist. Der Pilz setzt an den Blättern an und dringt in die Äste vor. Wenn sich Rindennekrosen, das heisst abgestorbene Rindenteile, bilden, gibt es kaum noch Hoffnung für die Bäume.

In Wäldern werden die Eschen trotz Krankheit teilweise stehengelassen. Doch an Strassen und in Gärten müssen sie aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Auch in Wil müssen die Eschen deswegen weichen. Es werde Ersatzbäume geben für die Einzelbäume, die gefällt werden müssen, sagt Max Forster. «Dort, wo die Bäume im Verbund stehen, wachsen bereits Jungbäume natürlich nach.»