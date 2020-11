Umtanzte Freiheitsbäume in Wil und im Toggenburg: Bereits in historischen Zeiten gab es in der Region Tanzverbote Bis mindesten Ende Jahr bleiben die Tanzlokale wegen der Ansteckungsgefahr geschlossen. Tanzverbote wurden bereits früher ausgesprochen, jedoch aus anderen Gründen.

Der Covid19-Virus hat der Tanzlust einen herben Dämpfer verpasst. Bild: PD

Das «Mühlirad» ist ein Tanz der Toggenburger Volkstradition: Acht Männer bewegen sich zur Musik im Kreis und fassen sich an den Händen. Jeder zweite lehnt sich mit gestreckten Beinen weit zurück, in der Mitte berühren sich die Füsse. Wenn sich diese Formation langsam dreht, erinnert sie an ein Rad. Volkskundler sehen die Ursprünge dieses Tanzes in vorchristlicher Zeit, als regelmässig Sonnenwendfeiern begangen wurden. In ihnen hatte der Kreis als Fruchtbarkeitssymbol eine zentrale Bedeutung. Der Adventskranz erinnert bei der Wintersonnenwende an diese Ursprünge.

Neben dem «Mühlirad» gehen eine ganze Reihe von Volkstänzen auf die Zeit vor der Christianisierung zurück. Dies trifft auch auf den traditionellen Maibaum zu. Er wird in Wil alljährlich vom Gewerbeverein vor dem Stadtmarkt aufgestellt. Bei seiner Einweihung treffen sich die Vereinsmitglieder zu einem geselligen Umtrunk. Die in vielen Regionen der Schweiz, Deutschlands und Österreichs verbreiteten Maibäume wurden ehemals zum Teil umtanzt. Volkskundler führen den Maibaum auf einen heidnischen Fruchtbarkeitskult zurück, der den Göttern huldigte.

Zünfte schlossen sich als Bruderschaften zusammen

Das Gewerbe war früher in verschiedenen Zünften zusammengeschlossen. Ihre Mitglieder legten miteinander die Preise und die Löhne fest, sie bestimmten die Länge der Ausbildungszeit der Berufseinsteiger und sie versorgten die Witwen ihrer verstorbenen Mitglieder. In Wil waren die Zünfte von den Fürstäbten nicht erwünscht, weil sie als gemeinschaftliche Interessenvertretung zu viel Stärke und Einfluss hätten gewinnen können. Sie schlossen sich daher zu Bruderschaften unter dem Namen eines Schutzpatrons zusammen. So waren beispielsweise in Wil die Weber und die Schneider in der St.Severin- Bruderschaft vereinigt.

In manchen Zünften wurde im Frühjahr der sogenannte Reiftanz gepflegt. Dabei waren die Tänzer im Kreis durch Ruten von Haselnuss oder anderen Gewächsen miteinander verbunden. Die Ruten, an denen das spriessende Grün zu erkennen war, gehen auf Fruchtbarkeitsbräuche zurück. Das «Mühlirad» der ländlichen Bevölkerung sowie die Reiftänze der Handwerker waren wiederkehrende Rituale, die Gemeinschaft und den Zusammenhalt stärkten.

Dies galt auch im Kriegswesen, wie ein Beispiel aus dem Kanton Bern zeigt. Bevor sie zwei Burgen angriffen, tanzen 1349 mehr als tausend Belagerer. In der berühmten Chronik von Diebold Schilling sind zu diesem Ereignis die Musiker sowie das tanzende Kriegsvolk abgebildet.

Im Mittelalter kam es zum rätselhaften Phänomen der massenhaften Tanzsucht. Bild: PD

Mysteriöse Tanzsucht Die Forscher rätseln bis heute über ein Phänomen, das im Mittelalter regional auftrat: die Tanzwut, auch Tanzsucht genannt. Grössere Menschengruppen tanzen unfreiwillig so lange, bis sie erschöpft zusammenbrachen oder sogar starben. In den Jahren 1374, 1463 und 1518 ist dieses Massentanzen dokumentiert. Als Ursache werden unabsichtliche Vergiftungen mit pflanzlichen Substanzen, religiöse Ekstase oder Massenhysterie vermutet. (aze)

Von Gerichtsbäumen zu Tanzbäumen

Im Mittelalter war es Sitte, unter einem grossen Baum Rat zu halten und Urteile zu fällen. Bei manchen Gerichtsbäumen richtete man rund um den Stamm erhöhte, umzäunte Plattform aus Holz ein. Diese wurden oft im Laufe der Jahre von Ästen und von Laubwerk überwuchert, sodass eine Art luftiger Pavillon entstand. Auf diesen Plattformen wurde getanzt. In der Schweiz stand beispielsweise in Stein am Rhein eine sogenannte Tanzlinde.

Weitere Tänze dienten der Abwehr von schädlichen Dämonen, die mit Lärm und mit Fratzen in die Flucht geschlagen werden sollten. Sowohl die Wiler Tüüfel wie auch die Silversterchläuse in Urnäsch haben dort ihre Anfänge. Ihre Bewegungen – bei den Wiler Tüüfeln das «gümpelen» - erinnern eher an ein Hopsen, als an einen Tanz. Das heutige Bild des Tanzens ist durch die entsprechenden eleganten und graziösen Formen geprägt, die ab der Renaissance an den Höfen und im Bürgertum gepflegt wurden. In der damals streng hierarchisch gegliederten Gesellschaft wollten sich die oberen Stände auch beim Tanzen vom gemeinen Volk abheben und vermieden deren als ungezügelt geltenden Tänze.

Apropos Ständegesellschaft: Als mit dem Einmarsch Napoleonischer Truppen in die Schweiz die angestammt Gesellschaftsordnung zusammenbrach, tauchten in Wil sowie im Toggenburg sogenannte Freiheitsbäume auf, im Januar 1798 in Lichtensteig, in Ebnat-Kappel, in Nesslau sowie in Wil im Mai bei Nikolausbrunnen sowie auf dem Hofplatz. Sie manifestierten die neue Gesellschaftsordnung, in der die Bürger nach mehr Freiheit und nach mehr Mitbestimmung verlangten.

Als napoleonische Soldaten das Toggenburg und Wil besetzten, wurden Freiheitsbäume errichtet. Bild: PD

Tanzen war nur an speziellen Tagen erlaubt

Die neuen Freiheiten bezogen sich auch auf das Tanzen, das zuvor sehr streng reglementiert war. Nur am Neujahrstag, an der Fastnacht, an Markttagen sowie bei der Kirchweih durfte getanzt werden. In den übrigen Zeiten wurden Tanzende mit einer Busse, einer Gefängnisstrafe oder dem Verlust des Seelenheils bestraft. In manchen Regionen war auch an Hochzeiten das Tanzen untersagt und Tänze bei Bestattungsfeiern wurden im 9. Jahrhundert offiziell verboten. Zum Teil ist das Tanzen an kirchlichen Feiertagen bis heute nicht gestattet. Als die alte Ordnung und damit die repressiven Sittenmandaten fielen, führten die Menschen rund um die Freiheitsbäume Freudentänze auf.

Hintergrund der vormals strengen Einschränkungen dürften die heidnischen Ursprünge des Tanzens sein. Aus dem Gebiet des heutigen Kantons Bern sind beispielsweise tanzende Sprünge über ein Tieropfer bekannt, die zu einem guten Erntejahr verhelfen sollten. Durch die Christianisierung sollten die alten Riten ausgemerzt werden, die stets im Verdacht der Verbindung mit finsteren Kräften standen. Gleichzeitig wurde ungezügeltes Tanzen auch als Bedrohung der geltenden Ordnung empfunden.