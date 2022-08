Umfrage Wil West soll für 35 Millionen Franken erschlossen werden – das sagen die Parteien zur Abstimmung im September Am 25. September stimmt die St.Galler Bevölkerung über den Sonderkredit von 35 Millionen Franken für die Arealentwicklung Wil West ab. Die Parteien nehmen Stellung zur geplanten Standortentwicklung.

Mit dem Wirtschaftsstandort Wil West sollen 3000 Arbeitsplätze auf einem Areal in Sirnach und Münchwilen entstehen. Bild: PD

Mit Wil West soll auf einem Areal in Sirnach und Münchwilen ein Wirtschaftsstandort mit 3000 Arbeitsplätzen entstehen. Das Areal liegt im Kanton Thurgau, dem Kanton St.Gallen gehören 12,4 Hektaren Landwirtschaftsland. Die Erschliessung des Areals, die Vermarktung und der Verkauf der Baufelder übernimmt der Kanton St.Gallen. Das soll 32,6 Millionen Franken kosten. Der Gewinn vom Verkauf der Grundstücke beträgt 4 Millionen Franken.

Der St.Galler Kantonsrat stimmte dem Kredit im April 2022 mit 80 Ja- zu 27 Nein-Stimmen zu. Am 25. September hat die St.Galler Bevölkerung das Wort. Sie stimmt dann über den Sonderkredit von 35 Millionen für die Arealentwicklung ab.

Das sagen die Parteien zu Wil West:

Bruno Dudli, Kantonsrat, SVP. Bild: PD

«Die Region Wil ist bekannt für Stau. Mit Wil West könnte dieses Verkehrsproblem gelöst werden. Denn der neue Anschluss entlastet das Wiler Stadtzentrum, reduziert den Lärm und die Luftverschmutzung im Siedlungsgebiet. Die Fläche für die Arealentwicklung wird aktuell von Landwirtinnen und Landwirten genutzt. Diese Nutzflächen gehen aber nicht verloren, sondern werden vollständig im Kanton Thurgau kompensiert. Zudem kann mit Wil West der Zersiedlung entgegengewirkt werden. Die Regierung hat auch zugesichert, dass der ökologische Aspekt beim Projekt berücksichtigt wird. Die Arealentwicklung grenzt ausserdem an ein bestehendes Gewerbe- und Industriegebiet. Dadurch werden Kräfte gebündelt.»

Caroline Bartholet, Kantonsrätin, FDP. Bild: PD

«Die Region Wil ist ein zentraler Knotenpunkt in der Ostschweiz. Erste Pläne für eine Standortentwicklung entstanden 1985. Mit Wil West entsteht in den nächsten 30 bis 40 Jahren ein Standort für Gewerbe- und Industriebetriebe. Es werden neue Arbeitsplätze geschaffen. Dadurch bleiben die Fachkräfte in der Region. Die Grundstücke werden, sobald sie erschlossen sind, veräussert. Der Gewinn beläuft sich auf rund 3,8 Millionen Franken, wovon der Kanton St.Gallen und die Steuerzahlenden profitieren. Wil West bringt nicht nur wirtschaftliche und finanzielle Vorteile, sondern verbessert auch den Verkehr, die Mobilität und die Nachhaltigkeit. Das Areal wird an die Autobahn und mit dem ÖV erschlossen.»

So könnte das Areal Wil West aussehen. Bild: PD

Patrick Dürr, Kantonsrat und Präsident Die Mitte Kanton St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

«Wil West ist ein Vorzeigeprojekt. 23 Gemeinden aus den Kantonen St.Gallen und Thurgau arbeiten zusammen. Es ist ein wichtiges Zeichen für die interkantonale und interregionale Zusammenarbeit. Deshalb wird das Projekt vom Bund mitfinanziert. Mit der Erschliessung wird die Region und der Kanton St.Gallen attraktiv für neue Unternehmen. Das Projekt ist zudem nachhaltig. Das ÖV-Netz wird ausgebaut, zusätzliche Haltestellen für Bahn und Bus sind geplant, ebenso neue Fuss- und Velowege. Die Verkehrsbelastung in der Region Wil ist gross. Mit dem Autobahnanschluss und der Netzergänzung Nord können Staus vermieden werden. Die Wohn- und Lebensräume in der Region bleiben erhalten und werden weiterentwickelt.»

Überparteiliches Komitee gebildet Die IHK St.Gallen-Appenzell und der Gewerbeverband setzen sich zusammen mit der SVP, Die Mitte und FDP in einem überparteilichen Komitee für ein Ja zum Sonderkredit für die Arealentwicklung Wil West ein. Wil West sei eines der Schlüsselprojekte auf der Zukunftsagenda der IHK St.Gallen-Appenzell und der IHK Thurgau. Das sagt Michael Götte, SVP-Kantonsrat und Leiter kantonale Politik IHK St.Gallen-Appenzell, an einer Medienkonferenz des überparteilichen Komitees. «Das Areal bietet eine einmalige Chance, die Region Wil und die gesamte Ostschweiz als Wirtschaftsstandort und Lebensraum zu stärken.» Es gelte nun, die Chance zu ergreifen und nach jahrelanger Planung die Realisierungsphase einzuleiten. (mas)

Ramon Waser, Präsident Grünliberale Kanton St.Gallen. Bild: Gert Bruderer

«Die Arealentwicklung Wil West ist ein spannendes Zukunftsprojekt. Die Grünliberalen sind aber skeptisch, was die Nachhaltigkeit des Projekts anbelangt. Ein Projekt in dieser Grösse sollte in der heutigen Zeit umweltfreundlicher gestaltet werden. Anfang September wird unsere Partei die kritischen Punkte nochmals besprechen und dann eine Parole fassen.»

Im September stimmt die St.Galler Bevölkerung über den Sonderkredit von 35 Millionen für das Standortentwicklungsprojekt ab. Bild: PD

Andrea Scheck, Präsidentin SP Kanton St.Gallen. Bild: Andrea Tina Stalder

«Die SP hat eine kritische Meinung zu Wil West. Die Ideen sind zwar gut, die infrastrukturellen Massnahmen gehen in die richtige Richtung und es werden Arbeitsplätze geschaffen. Es hapert jedoch an der Umsetzung. Eine riesige Fläche Kulturland wird zubetoniert und die Kompensation ist nicht restlos geklärt. Auch wie die Verbindungen an den öffentlichen Verkehr konkret aussehen, ist unklar. Sicher ist lediglich der Autobahnanschluss. Wir finden, dass ein solcher nicht zeitgemäss und nicht ökologisch ist. Der Verkehr würde zunehmen und die Bevölkerung in der Region Wil und das Klima belasten. Ein solches Projekt müsste man ÖV-konform planen. Die SP Kanton St.Gallen hat die Nein-Parole gefasst.»

Michael Sarbach, Kantonsrat, Grüne. Bild: Benjamin Manser

«33 Hektaren Land, davon eine riesige Fläche Kulturland, sollen für Wil West und diverse Strassenprojekte verbaut werden. Das in einer Zeit, in der Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit diskutiert werden. Die Frage, wie und wo die Fruchtfolgeflächen kompensiert werden, ist noch nicht geklärt. Dem Projekt fehlt zudem eine klare Klima- und Energiestrategie. Ein Antrag der Grünen, das Projekt im Einklang mit den Klimazielen von Paris zu gestalten, wurde abgelehnt. Unserer Meinung nach erfüllt Wil West die Anforderungen für ein nachhaltig ausgerichtetes Projekt nicht. Trotz Unklarheiten soll das Gebiet für 35 Millionen Franken erschlossen werden. Wir sind der Meinung, dass Nachbesserungen nötig sind.»