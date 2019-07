Umfahrung Rickenbach: Verkehrschaos blieb am Samstag aus Nachdem es sich am Donnerstag durch ganz Rickenbach massiv staute, weil die Umfahrung gesperrt worden war, entspannte sich die Lage am Samstag. Auch die Arbeiten kamen gut voran, sodass die Strasse am Montag wieder für den Verkehr freigegeben werden kann. Christof Lampart

Total 1'720 Tonnen Asphalt wurden innert weniger Stunden in der Strasse verarbeitet.

Egal, wen man auch fragte, alle am Projekt Beteiligten äusserten sich gleich. Der Donnerstag, an dem aufgrund der Umfahrungssperrung und etlichen Umleitungen das reinste Verkehrschaos in und um Rickenbach herum tobte, war der schlimmste Tag der viertätigen Bauphase. Oberbauleiter Marc Rudolf vom Tiefbauamt Thurgau sagt:

«Es ist immer irgendwie dasselbe: Man publiziert die Bauarbeiten frühzeitig, aber die wenigsten nehmen davon bewusst Notiz – bis sie dann auf einmal im Stau stecken.»

In der Nacht auf den Montag wird die Bauphase mit der Wiederherstellung der Original-Strassenschilder-Signalisation enden.

Verkehrsregime klappte am Samstag gut

Marc Rudolf, Oberbauleiter, Tiefbauamt Thurgau

Immerhin war am frühen Samstagnachmittag, als die Asphalt-Kipper und Walzen auf der Umfahrung auffuhren, das Umleitungs- und Verkehrsregime «schon optimiert», wie Rudolf sagt. «Gelbwesten» an den neuralgischen Punkten – wie beispielsweise am Mc-Donald’s-Kreisel – sowie etliche orange Umleitungsschilder lotsten die zahlreichen Einkaufenden und Touristen über Umwege schnell und sicher um die Baustelle herum – nicht nur in der Schweiz fingen soeben die Schulferien an, sondern auch im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen.

«Wir sind mit den Mitarbeitern, welche an den Kreiseln den Verkehr leiten, ständig im Kontakt und haben schon einige Massnahmen treffen müssen», sagt Oberbauleiter Marc Rudolf. So wurde der Verkehr durch Rickenbach zur Mittagsstunde nicht mehr in beide Richtungen durch das Dorfzentrum hindurch geführt, sondern hälftig über die Sonnmattstrasse umgeleitet.

Verkehrsregime klappte am Samstag gut

«Am Mittag waren beim Einkaufszentrum Breite alle Parkplätze voll und wir mussten einige Massnahmen treffen, um Rückstaus zu verhindern, was aber eigentlich sehr gut geklappt hat», so Rudolf. So wurde, um das Rickenbacher Zentrum zu entlasten, der Verkehr von und ins Toggenburg frühzeitig über Schwarzenbach, Jonschwil und Lütisburg geleitet. Das brachte für diese Dörfer zwar temporär Mehrverkehr mit sich, entspannte die Lage aber sehr. So dauert am frühen Nachmittag eine Fahrt von Bronschhofen bis zum Einkaufszentrum Breite, inklusive Umleitung, gerade einmal acht Minuten.

Alle Arbeiten verliefen wie am Schnürchen

Urs Bischof, Projektleiter, ITK Planungen GmbH

Derweil gingen die Arbeiten wie geplant vonstatten. Projektleiter Urs Bischof freut sich am Samstagnachmittag:

«Wir sind bestens im Zeitplan. Das Wetter ist optimal und der leichte Wind sorgt dafür, dass der Belag – wir bringen insgesamt 1720 Tonnen auf einer Fahrbahnlänge von 410 Metern und einer Fahrbahnbreite von 10.60 Metern aus – schneller trocknet.»

Die erneuerte Fahrbahn hält zukünftig mehr aus, ist sie doch darauf ausgelegt, dass in den nächsten 20 Jahren vermehrt 40-Tonnen-Lastwagen darauf fahren werden.

Bei den Arbeiten, die ebenso diszipliniert wie auch komplett unfallfrei verlaufen, greift eine Arbeit wie ein gut geöltes Zahnrädchen in die nächste, sodass viele Aufgaben früher als geplant erledigt sind. So wurden die Strassenränder schon in aller Herrgottsfrühe abgerandet, und die Randmarkierungen sind schon am frühen Sonntagmorgen fix, sodass Markierungsspezialist Alois Püntener aus Henau mit seinem Trupp schon bald mit den Mittelstreifen beginnen kann.

«Autofahrer werden Freude haben»

«Das ganze Vorhaben ist gut organisiert und das Arbeiten hier eine Freude», so Püntener, welcher über 350 Kilo an weisser Farbe bis zur st.-gallischen Kantonsgrenze auf die Strasse auftragen wird. Und auch Erich Müller, Fachspezialist Signalisation beim Tiefbauamt Thurgau, ist mit den Fortschritten mehr als zufrieden: «Wir sind im Plan. Die Autofahrer werden an dem erneuerten Stück ihre Freude haben.»