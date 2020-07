Um einen Monat verschoben: U23-Europameisterschaft der Radballer in Mosnang findet am 31. Oktober statt

Wegen der Coronapandemie findet die U23-EM in Mosnang nicht wie geplant am 26. September statt, sondern erst am 31. Oktober, wie der Rad- und Motorfahrerverein Mosnang (RMV), der die Meisterschaft ausrichtet, mitteilt.