Ukraine-Krieg Titel

Kirchberg 28.04.2022 SG Alterszentrum Rosenau, wo derzeit Gefluechtete aus der Ukraine untergebracht sind (Michel Canonica / TAGBLATT) Michel Canonica / TAGBLATT

Im ehemaligen Alterszentrum Rosenau wuselt es, wie in einem Ameisenhaufen. Bis vor rund zwei Jahren verbrachten hier ältere Menschen ihren Lebensabend. Jetzt sitzen Raucher auf der Terrasse in der Sonne. Im Eingang zerren drei Kinder an den Kindervelos. Im Empfangsbereich mit dem roten Steinplattenboden warten Männer und Frauen vor einer Theke. Kaum jemand scheint älter als 50. Stimmen füllen den Raum.

Für Johannes Bachmann ist es ein ruhiger Vormittag. Er steht gerade hinter der Theke, eine Frau, Mitte 30, grüner Kapuzenpullover, möchte von ihm wissen, wo sie künftig wohnen kann. Obwohl sich die beiden gegenüberstehen, sprechen sie in ein Handy, verstehen können sie sich nur mit der Hilfe einer Übersetzer-App. Wie viele Geflüchtete, die im Zentrum Rosenau ankommen, spricht die Ukrainerin kein Englisch oder Deutsch. Später, auf einem Rundgang durch das Haus, sagt Bachmann: «Die Sprachbarriere ist wohl eine der grössten Herausforderungen.»

Seit rund einem Monat ist die Unterkunft für ukrainische Geflüchtete im ehemaligen Alterszentrum Rosenau in Betrieb. Johannes Bachmann, Coach für Arbeitsintegration, hat seither unzählige Stunden hier verbracht; er ist der Leiter des Zentrums. Betrieben wird es vom Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen (TISG).

Kirchberg 28.04.2022 SG Alterszentrum Rosenau, wo derzeit Gefluechtete aus der Ukraine untergebracht sind (Michel Canonica / TAGBLATT) Michel Canonica / TAGBLATT

Es gibt Tage, an denen Cars mit 50 bis 60 Geflüchteten auf den Vorplatz rollen. Dann wird es hektisch. Bachmann sagt: «Wir müssen stets schauen, dass das Zentrum nicht überfüllt ist.» Manches, das Bachmann sieht, geht ihm besonders nahe: «Einmal ist eine Mutter mit fünf Kindern hier angekommen. Ihr ganzes Hab und Gut hatten sie in Müllsäcken und Plastiktaschen verstaut.»

Zwiti

An diesem Tag erwartet Bachmann nur ein paar Flüchtlinge, am Nachmittag sollen sie ankommen. 140 Betten sind in den zwei Gebäuden in der Rosenau gerade belegt, Platz hätte es für 200 Personen. Womöglich wird das Zentrum aber schon bald voll ausgelastet sein. St.Gallen hat bisher noch nicht so viele Geflüchtete aufgenommen, wie es der neue Verteilschlüssel des Bundes vorsieht . Dem Kanton dürften deshalb in den nächsten Tagen und Wochen mehr Geflüchtete zugewiesen werden.

In der Regel bleiben die Menschen aus der Ukraine zwei bis fünf Tage im Zentrum in Kirchberg. Bachmann sagt: «Hier können sie sich ausruhen. Viele sind so erschöpft, dass sie einfach viel schlafen.»

Kirchberg 28.04.2022 SG Alterszentrum Rosenau, wo derzeit Gefluechtete aus der Ukraine untergebracht sind (Michel Canonica / TAGBLATT) Michel Canonica / TAGBLATT

Nach wenigen Tagen geht es für die Geflüchteten weiter. Sobald der TISG eine Unterkunft in einer Gemeinde gefunden hat, packen die Menschen ihr Hab und Gut. Johannes Bachmann und seine Angestellten organisieren dann den Transport zum neuen Wohnort, meistens von einem Tag auf den anderen.

Zwiti

Nikita Zinchenko, 21 Jahre alt, IT-Fachmann, ist bereits seit fünf Tagen hier. Er sitzt im Hauptgebäude in einem Gruppenraum. Ein paar Holztische mit Stühlen stehen im Raum. Zinchenko flüchtete aus der umkämpften Stadt Charkiw. Jetzt wartet er darauf, dass er zusammen mit seinem Vater eine Unterkunft in einer Gemeinde erhält.

Weil Zinchenko Englisch spricht, hat er es sich zur Aufgabe gemacht, für seine Mitmenschen zu dolmetschen. Im Zentrum, sagt er, fühle er sich wohl. Auf die Frage, wie es für ihn weitergehen könnte, zuckt er mit den schmalen Schultern, das schüchternes Lächeln auf den Lippen erreicht nicht seine Augen. Er möchte eine Arbeit finden. Garantieren, dass er eine findet, kann ihm niemand.

«Viele Menschen machen sich Sorgen darüber, wie es mit ihnen weitergeht», sagt Patricia Manco. Die junge Frau arbeitet für den TISG und sitzt hinter der Empfangstheke beim Eingang. Ihre Aufgabe ist es, die Ein- und Austritte zu koordinieren, Menschen bei Alltagsfragen zu beraten und einfach: da zu sein.

Kirchberg 28.04.2022 SG Alterszentrum Rosenau, wo derzeit Gefluechtete aus der Ukraine untergebracht sind (Michel Canonica / TAGBLATT) Michel Canonica / TAGBLATT

Vorhin hat sie versucht,eine Ukrainerin zu beruhigen. Manco sagt: «Die Frau hat Angst, dass sie nach dem Aufenthalt in der Rosenau keine Anschlusslösung findet.» Eine Angst, die Manco gut nachvollziehen kann. Eine Angst, die sie ihnen zu nehmen versucht. Nicht immer, sagt sie, gelinge ihr das. Denn was auf diese Menschen noch alles zukommt, weiss auch Manco nicht.

Zwiti

Eigentlich arbeitet Patricia Manco im Integrationszentrum Seeben in Ennetbül. Auch dieses wird vom TISG betrieben. Es ist aber schon der dritte Tag, an dem Manco in der Rosenau aushilft. Noch fehlt es an Personal. Zentrumsleiter Bachmann sagt: «Es ist vieles im Aufbau.» In gerade einmal drei Tagen hatte der Zivilschutz das Zentrum im März aus dem Boden gestampft. Geschirr für die Küche organisiert, Betten zusammengebaut, die leeren Räume häuslich eingerichtet. Geholfen haben auch viele Freiwillige aus der Umgebung.

Der Zivilschutz zieht sich nun zurück, ab Mai betreibt der TISG das Zentrum alleine. Die Freiwilligen aber helfen weiter: Im früheren Coiffeursalon im Erdgeschoss schneidet eine Coiffeuse aus dem Ort den Geflüchteten einmal pro Woche gratis die Haare. Im Untergeschoss betreiben 22 Freiwillige aus der Umgebung einen Kleiderladen. Ein pensionierter Arzt aus dem Dorf hat, zusammen mit dem TISG, in einem Raum eine Arztpraxis eingerichtet, in der er die Menschen fast täglich medizinische betreut.

Kirchberg 28.04.2022 SG Alterszentrum Rosenau, wo derzeit Gefluechtete aus der Ukraine untergebracht sind (Michel Canonica / TAGBLATT) Michel Canonica / TAGBLATT

Zwiti

Mittlerweile ist es Mittag im ehemaligen Alterszentrum, der Speiseraum ist rappelvoll. Die Luft riecht nach Bratensauce. Das Essen wurde, wie jeden Tag, geliefert. Der Herd funktioniert noch nicht. Einzig eine junge Frau steht vor der Empfangstheke und spricht in das Handy eines Zivilschutzbeauftragten. Die Übersetzerapp sagt dem Mann, dass das Kind der Frau vergiftet wurde. Der Mann tippt die Worte nun einzeln in die App. Es stellt sich heraus, dass das Kind Durchfall hat. Der Zivilschutzbeauftragte wirkt erleichtert.

Bachmann sagt: «Solche Szenen spielen sich immer wieder ab.» Viele Dokumente, zum Beispiel die Hausordnung, hat der Zentrumsleiter deshalb professionell übersetzen lassen. Bachmann sagt: «Wir gewinnen an Routine.» Doch zugleich weiss er: Das Unplanbare wird im Zentrum Rosenau weiter den Takt angeben.