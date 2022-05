Ukraine-Krieg Jetzt ist es fix: Das ehemalige Spital Flawil wird zum Zufluchtsort für bis zu 250 Menschen aus der Ukraine Das Staatssekretariat für Migration (SEM) stellt in Absprache mit der Gemeinde Flawil und dem Kanton St.Gallen weitere Unterkunftsplätze für Menschen aus der Ukraine bereit. Im ehemaligen Spital in Flawil werden ab Ende Mai bis Ende Jahr bis zu 250 Schutzsuchende untergebracht.

Seit Ende 2021 leerstehend, bald Unterkunft für Menschen aus der Ukraine: das Spital Flawil. Bild: Ralph Ribi

Seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine sind mehr als fünf Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet, davon mehrere zehntausend auch in die Schweiz. Diese grösste europäische Flüchtlingsbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg stelle die Staaten in Europa vor grosse Herausforderungen, schreibt das Staatssekretariat für Migration in einem Communiqué. In der Schweiz hätten sich bisher über 50’000 aus der Ukraine geflüchtete Menschen in einem der sechs Bundesasylzentren mit Verfahrensfunktion registrieren lassen.

Menschen sollen zur Ruhe kommen

Das SEM hat seine Unterbringungskapazitäten in diesem Zusammenhang auf Basis der Notfallplanung des Bundes auf rund 9000 Plätze erhöht, wie es mitteilt.

«Alle Schutzsuchenden sollen rasch ein Dach über dem Kopf erhalten, zur Ruhe kommen, verpflegt und falls nötig medizinisch versorgt werden.»

Das SEM benötigt zudem ausreichend Unterbringungsplätze für Geflüchtete aus anderen Staaten, die in der Schweiz ein Asylgesuch stellen. Allein im April 2022 waren dies zusätzlich fast 1300 Personen.

Geplantes Bauprojekt nicht tangiert

Das Spital Flawil steht seit Ende vergangenen Jahres leer und soll per Anfang 2023 abgerissen werden. Die Eigentümerin plant an diesem Standort ein modernes Zentrum für Gesundheit, Therapie und spezialisierte Langzeitpflege.

Das SEM werde das ehemalige Spital als Unterkunft für bis zu 250 Schutzsuchende ab dem 30. Mai bis Ende Jahr betreiben, heisst es in der Mitteilung. Zurzeit laufen gemäss dem Communiqué Einrichtungs- und Wiederinstandstellungsarbeiten, um das Spital für die Nutzung als temporäre Unterkunft für Schutzsuchende aus der Ukraine vorzubereiten. Die Zwischennutzung tangiere das geplante Bauprojekt nicht.

Auch für vulnerable Menschen geeignet

Mit dem ehemaligen Spital Flawil stehe eine oberirdische Unterkunft zur Verfügung, die sich auch für vulnerable Personen und längere Aufenthalte eigne. Das SEM hat für die Betreuung der Schutzsuchenden im ehemaligen Spital Flawil die Asylorganisation Zürich (AOZ) mandatiert, für die Sicherheitsdienstleistungen die Securitas AG.