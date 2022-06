Esther Bigger (Dritte von rechts) mit einigen Flüchtlingen aus der Ukraine, die in der ehemaligen Habis-Villa in Flawil wohnen: Lena Napalkova, Alona Razumova, Tatiana Basanec, Alina Sysoeva, Zakariia Dzhaber und Sergii Tokariev (von links). Bild: Zita Meienhofer

Ukraine-Flüchtlinge «Ich habe einen grossen Schmerz in meinem Herzen»: Das sagt eine 76-jährige Ukrainerin, die nun in Flawil lebt 21 Menschen aus der Ukraine haben in der ehemaligen Fabrikanten-Villa in Flawil ein Zuhause gefunden. Vier Frauen und zwei Männer erzählen von ihrer Flucht, ihrer Heimat und von ihrer Angst und ihrem Schmerz.

Die grosse Eingangstür zur ehemaligen Habis-Villa in Flawil ist geschlossen. Eine Info weist darauf hin, den Eingang um die Ecke zu benutzen. Diese ziert eine Friedenstaube in den Farben Gelb und Hellblau. Um die Ecke steht die Türe offen. Der Geruch von Mittagessen strömt durch das Haus. Auf den wenigen Stiegen bis zum Erdgeschoss stehen verschiedene Schuhe. An den Wänden sind Haken für Taschen und Jacken angebracht.

Eine Friedenstaube in blauer und gelber Farbe ziert das Eingangsportal in die Habis-Villa in Flawil. Bild: Zita Meienhofer

Esther und Roger Bigger aus Wil hatten bei Ausbruch des Ukraine-Kriegs beschlossen, die ehemalige Fabrikanten-Villa, die im Besitz von Roger Biggers Firma Azemos Property ist, Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen. Innert weniger Tage wurden die 14 Zimmer mit Möbeln ausgestattet, Kleider gesammelt sowie Spielzeuge, Geschirr und weitere Gegenstände organisiert, um das Haus einzurichten. Ende März zogen zwölf Frauen, vier Männer, zwei Mädchen und vier Knaben in die Flawiler Villa.

Nach einem kurzen, freiwilligen Besuch, ein langer, unfreiwilliger Aufenthalt

In der Küche stehen Alona Razumova und Tatiana Basanec. Sie sind vom Deutschunterricht in St.Gallen nach Flawil zurückgekehrt und haben sich das Mittagessen gekocht. Der elfjährige Yaroslav Babich und der achtjährige Dima Sysoev begrüssen euphorisch Esther Bigger. Yaroslav besucht in Gossau die Integrationsklasse, Dima die Primarschule in Flawil. Viel Zeit verbringt der Junge jedoch in Herisau. Er ist Eiskunstläufer.

Schuhe stehen im Treppenhaus, Haken sind für Jacken und Taschen angebracht. Bild: Zita Meienhfoer

Alina Sysoeva kommt auf Esther Bigger zu. «Das ist unsere Dolmetscherin», stellt Bigger sie vor. Die 34-Jährige ist die einzige Bewohnerin der Villa, die englisch spricht. Sie war in ihrer Heimat als Dolmetscherin tätig und ist es nun auch in der Villa. Sie war bereits einmal in Flawil. Am 11. Februar dieses Jahres besuchte sie eine Freundin in Flawil. Es war ihr erster Aufenthalt in der Schweiz. Dass sie so schnell wiederkommen würde, das hatte sie damals nie und nimmer gedacht.

Das Paar spricht über den Alltag, aber nicht über den Krieg

Mit ihrem Sohn Dima, dem Eiskunstläufer, und ihrem Mann lebte sie in Kharkiv. Ihr Mann arbeitet beim Militär. Er darf nicht, aber er würde die Ukraine auch nicht verlassen. Alina Sysoeva sagt:

«Er liebt die Ukraine und ist bereit dieses Land zu verteidigen.»

Schliesslich war es Sohn Dima, der gehen wollte. Alina Sysoeva und ihr Sohn fuhren mit Freunden in deren Auto via Moldawien in die Schweiz nach Flawil. Die Reise dauerte 27 Stunden. Es gab nur einen kurzen Halt.

Wenn sie an die Flucht denkt, verändert sich ihr Gesichtsausdruck. Angst macht sich bemerkbar. Sie sagt: «Es war sehr gefährlich. Überall heulten Sirenen. Das Militär half oft, aber nicht immer.» Krieg kannte sie nicht und auch deshalb empfand sie die Situation als sehr schlimm.

Mit ihrem Mann ist sie in ständigem Kontakt, denn in Kharkiv funktioniert Elektrizität, Telefonie sowie Internet, die Gas- und Wasserversorgung ist intakt. Alina Sysoeva weiss auch, dass ihr Haus noch steht. Sie sagt: «Es sind die kleineren Städte, die zerstört worden sind.» Und wie ist das Kriegsgeschehen in Kharkiv? «Mein Mann darf nicht darüber sprechen», erklärt die Dolmetscherin.

Esther Bigger hat eine Karte der Ukraine mitgebracht. Nun ist aufgezeichnet, wo die Villa-Bewohnenden beheimatet waren. Bild: Zita Meienhofer

Eine feste Umarmung bei der Ankunft

Im Wohnzimmer sitzen Lena Napalkova, Zakariia Dzhaber und Sergii Tokariev. Esther Bigger hat eine Karte von der Ukraine mitgebracht. Die Post-it-Kleber mit den Namen der Bewohnenden will sie dort festmachen, wo sie beheimatet waren. Sergii Tokariev zeigt sich sofort behilflich, packt an, sagt, wo wer zuhause war.

Der 63-Jährige und seine um ein Jahr jüngere Frau Hanna waren die ersten Flüchtlinge, die in die Villa kamen. Esther Bigger kann sich sehr gut an diesem Moment erinnern:

«Als sie eintraten hat mich Sergii ganz fest umarmt. Da wusste ich bereits, mein Engagement hat sich gelohnt.»

Das Ehepaar stammt aus Zaporizhzhya, im Süden der Ukraine. Ihre beiden Söhne mussten in der Heimat bleiben. Einer arbeitet in der Metallindustrie. Aus jenen Metallen, die sein Sohn herstellt, werden in der Schweiz Geländer gefertigt. Sergii Tokariev sagt: «Wenn ich diese sehe, denke ich immer, dass sie mein Sohn gemacht hat.»

Er gesteht, dass er sich grosse Sorgen um seine Söhne mache und sie seien in ständigem Kontakt. Dann wird er ganz nachdenklich: «Alle unsere Familien wurden auseinander gerissen und wir wissen nicht, wann wir uns wiedersehen werden.»

Den 40. Hochzeitstag in Paris gefeiert

Trotzdem, Sergii Tokariev, der in seinem Wohnort am Bahnhof gearbeitet hat, scheint eine Frohnatur zu sein. Er und seine Frau Hanna, sie ist Kindergärtnerin, waren seit der Ankunft in der Schweiz oft mit der Bahn unterwegs. Für ukrainische Flüchtlinge war es bis Ende Mai möglich, die SBB kostenlos zu benutzen. Das Ehepaar Tokariev besuchte Lausanne, Genf, Basel. Bern, Mailand, München und Paris - jeweils für einen Tag.

In der Stadt der Liebe waren sie aus einem besonderen Grund: Am 22. Mai feierten sie den 40. Hochzeitstag. Er schwärmt: «Wir waren vier Stunden dort und haben den Eiffelturm, den Arc de Triomphe und den Louvre besucht.»

In der Habis-Villa haben Esther Bigger und ihr Mann, Ex-FC-Wil-Präsident, 21 Flüchtlingen eine Heimat gegeben. Bild: Zita Meienhofer

Die Tochter musste wieder ausreisen

Alona Razumova und Tatiana Basanec kommen ins Wohnzimmer, gesellen sich zur Runde auf der Polstergruppe. Tatiana Basanec flüchtete mit ihrer 20-jährigen Tochter Marina und einer Kollegin. Sie stammen alle aus Sumy, im Nordosten der Ukraine. Marina musste allerdings die Schweiz wieder verlassen. Sie hat einen Studienplatz in Ungarn und bekam den S-Status deshalb nicht. Tatiana Basanec ist ruhig, erzählt nicht viel, ist eher zurückhaltend. Es bleibt nur zu erahnen, wie das Mutterherz schmerzt.

Sie sagt, dass ihre Tochter vorerst zurück in die Ukraine gegangen sei und dann nach Ungarn reisen werde. Basanec ist 42-jährig und hat als Buchhalterin in einer Klinik und einem Gefängnis gearbeitet.

Der grosse Wunsch der Flüchtlinge: «Wir möchten arbeiten.»

Weil ihre Cousine Oxana Saxer seit elf Jahren in Flawil wohnt, kam Alona Razumova, die ebenfalls in Sumy beheimatet war, in die Schweiz. Ihre Schwester ist in der Ukraine geblieben, weil deren 28-jähriger Sohn nicht ausreisen darf. Alona Razumova sagt: «Meine Schwester wollte ihn nicht alleine lassen.» Alona ist täglich in Kontakt mit ihr. In ihrer Stadt sei noch nicht so viel zerstört, sagt sie. Die 38-Jährige hatte im Detailhandel gearbeitet und spricht auch türkisch.

Alona würde gerne arbeiten hier in der Schweiz. Diesen Wunsch äussern auch die anderen Ukrainerinnen und Ukrainer. Gemäss Abklärungen beim Sozialamt dauert es etwa ein Jahr, bis sie das Deutsch beherrschen. Erst dann hilft ihnen die Stellenvermittlung eine Arbeit zu finden. Unisono sagen sie, dass sie jede Arbeit annehmen würden, auch jene, die sie früher nicht gemacht hätten. Und Alona Razumova sagt:

«Ich würde sogar bei Stefan Holzhacken.»

Stefan Oberholzer aus dem Bubental ist kein Unbekannter. Er hat schon Waren in die Ukraine geliefert und auch Esther Bigger unterstützt.

Die Sache mit der Abfalltrennung

Die Ukrainerinnen und Ukrainer wissen zu erzählen, sind informiert, was in der Heimat, aber auch in der Schweiz passiert. Sie sind mit anderen Flüchtlingen auf einer Facebookgruppe «Ukrainer in der Schweiz» verbunden, knüpfen in der Deutschschule Kontakt.

Zakariia Dzhaber ergreift das Wort und dankt Esther Bigger: «Nicht alle Leute leben so gut wie wir hier. Wir haben es sehr komfortabel und Du hilfst uns immer.» Esther Bigger und zehn weitere Frauen stehen bereit, wenn Hilfe benötigt wird. Der Ukrainer spricht über die Schwierigkeiten zu Beginn und wie die Schweizer alles unter Kontrolle hätten. Esther Bigger lacht und sagt: «Ah, die Abfalltrennung».

Zakariia Dzhaber, seine Frau Elena und sein Sohn Khaled kamen in die Schweiz, weil sie in Sicherheit sein wollten. Der 61-jährige Historiker, der an der Universität in Kiew arbeitete, sagt:

«Die Schweiz ist das einzige Land, das seit mehr als 100 Jahren keinen Krieg erlebt hat. Dorthin wollten wir.»

Zudem haben sie Freunde in Zürich, die sie auch schon besucht hatten. Sohn Khaled wird im September 20 Jahre alt und wenn es dann möglich ist, in St.Gallen ein Wirtschaftsstudium beginnen. Vorerst muss er aber die deutsche Sprache beherrschen.

Die Ukrainerin, die ihre Familie in Russland hat

Ganz still sitzt Lena Napalkova da. Die 76-Jährige ist mit ihrem 51-jährigen Sohn Igor in dessen Auto in die Schweiz geflohen. Igor ist der einzige im Haus, der ein Auto hat und deshalb für die Botengänge zuständig. Sie haben in Kharkiv gewohnt. Lenas Verwandtschaft lebt jedoch in Russland, ebenso eine Enkelin, die 30-jährige Tochter von Igor. Lena steht in Kontakt mit ihrer Enkelin, doch über den Krieg wird nicht gesprochen, weil sie wissen, dass auf russischer Seite abgehört wird.

Bei Kriegsbeginn lud die russische Verwandtschaft Lena ein, nach Russland zu kommen. Doch die Grenzen waren geschlossen. Sie sagt: «Ich wollte gehen, weil ich dort meine Familie habe.» Die Tränen kann sie nicht mehr zurückhalten:

«Ich habe einen grossen Schmerz in meinem Herzen.»

Dolmetscherin Alina Sysoeva wiederholt ihre Worte und sagt mit Tränen in den Augen: «Wir haben es zwar schön hier, aber wir möchten lieber zu Hause sein. Wir wissen, dass vieles zerstört ist, aber wir haben dort unsere Familien.»

Stille. Tränen. Und ein Krieg, der wohl noch lange dauern wird.