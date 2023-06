Überhöhte Preise Die Juso fordert in der Stadt Wil kostenlosen Zutritt zu den Badis für alle Die Badi Bergholz in Wil zählt zu einer der teuersten der ganzen Ostschweiz. Jetzt fordert die Juso eine Vergünstigung der Eintrittspreisen. Finanziert werden sollen die Badis teilweise von der Stadt.

«Die Badi ist uns zu teuer», verkündet die Juso Wil-Toggenburg. Deshalb protestieren die Mitglieder mit einem eigenen Planschbecken vor der Badi Bergholz. Bild: PD

Badis werden immer teurer. So kostet ein Tageseintritt in das Freibad Bergholz heute 11 Franken für Personen, welche nicht in Wil und Umgebung wohnen. Eine Saisonkarte kostet 165 Franken.

Wie die Juso Wil-Toggenburg in einer Mitteilung schreibt, sei vor allem die Badi Bergholz somit die teuerste im Kanton St.Gallen und gehört auch zu den teuersten der ganzen Ostschweiz.

«Horrende Preise» in Wil

«Für einen Eintritt ins Bergholz muss eine Familie schnell über 50 Franken bezahlen. Das ist für viele ein enormer finanzieller Aufwand», sagt Arta Mustafi, Vorstandsmitglied der Juso Wil-Toggenburg. «Viele andere Badis in der Umgebung sind zwar oft auch teuer, aber keine sind so horrend wie Bergholz und Weierwise», so Co-Präsident Ramon Kühne. Deshalb sei ihre Forderung, Badis für alle kostenlos zu machen, vorerst nur an die Wiler Politik gegangen.

In der Mitteilung hebt die Juso hervor, dass Freibäder nicht nur aus sportlichen oder gesundheitlichen Gründen genutzt werden, sondern auch als Freizeitbeschäftigung. Sie seien ein Treffpunkt für die Menschen der Region, fördern das Zusammenleben und stärken die Gemeinschaft.

Aufgrund dieser Merkmale sollten Freibäder keine gewinnorientierten Unternehmen sein, sondern ein Teil des Service Public darstellen, fordert Vera Schläpfer, ebenfalls Co-Präsidentin der Juso Wil-Toggenburg.

Erster Schritt: Vergünstigung der Preise

Ein Eintritt kostet 9, beziehungsweise 11 Franken. Dies ist für die Juso nicht gerechtfertigt. Bild: PD

Auch die Klimakrise würde das Problem verschärfen. Wenn die Sommer heisser sind, suchen mehr Menschen die Abkühlung. Doch wegen der hohen Badi-Eintritte, kaufe man sich lieber einen eigenen Plastikpool. Dieser würde sich wegen des privaten Wasserverbrauches sowie wegen des Kaufs von Kunststoffen wiederum negativ auf das Klima auswirken.

Ein erster Schritt zu einem langfristig kostenlosen Zugang sei vorerst die Vergünstigung. «Die Betriebskosten sollen über den Verkauf von Essen und Getränken, Spenden oder Richtpreisen gedeckt werden», so Kühne. Ergänzt werden könne die Finanzierung durch die Stadt Wil und Partnergemeinden.

Die Wiler Sportanlagen AG, Betreiberin der zwei Badis, konnte am Dienstag zu diesen Forderungen keine Auskunft geben. Im Jahr 2022 wurde die Preiserhöhung mit seit Jahren stetig sinkenden Erträgen erklärt. Obwohl die Besuchszahlen bis ins Jahr 2019 stetig gestiegen seien, kämpfe das Betreiberunternehmen seit mehreren Jahren mit einem strukturellen Defizit, hiess es damals auf Anfrage.

Auch die Badi Wattwil wurde 2022 wegen ihren erhöhten Preisen von der SP Toggenburg kritisiert. Damals forderte die Partei vor allem für Kinder kostenlose Eintritte, um so Familien zu entlasten. (pd/yst)