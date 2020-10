Trotz Hürden beim NLA-Saisonstart gepunktet: Der Tischtennisclub Wil holt aus zwei Heimspielen einen Sieg Nach einem unerwarteten 6:3-Erfolg gegen Serienmeister Rio-Star Muttenz und einer überraschenden 4:6-Niederlage gegen Aufsteiger La Chaux-de-Fonds liegt der TTC Wil nach zwei Runden auf dem vierten Platz. Dennoch können die Wiler zufrieden sein, waren die Umstände doch alles andere als einfach.

Elia Schmid liess sich in keinem Einzel besiegen. Seine grösste Herausforderung war es, Ersatzspieler für Pekka Pelz zu finden, der nach seiner Einreise in die Schweiz in Quarantäne musste. Bild: Daniel Dorrer

Der Deutsche Pekka Pelz sollte eigentlich sein Début für den TTC Wil geben (siehe das Interview mit ihm). Doch kurz vor dem Wochenende wurde bekannt, dass Pelz in Quarantäne muss. Deshalb musste Teamchef Elia Schmid kurzfristig einen Ersatz für das erste Heimspiel gegen Schweizer Meister Rio-Star Muttenz finden. Er fand ihn mit Manuel Graf, der als B12 klassiert ist und zusammen mit den Stammspielern Schmid (A20) und Christian Hotz (A19) gegen die Basler antrat. Dass die Wiler trotz dieser schwierigen Ausgangslage mit 6:3 gegen den Favoriten gewannen, war ein achtbarer Erfolg.

Obwohl Graf in seinen Einzelpartien gegen Tschanz und Osiro Shinohara praktisch chancenlos war, gab er sein Bestes und kämpfte bis zum Schluss. Beeindruckend war die Leistung seiner beiden Teamkollegen: Sowohl Schmid als auch Hotz präsentierten sich in Bestform. Schmid gewann nicht nur seine drei Einzel relativ problemlos, sondern siegte auch im Doppel an der Seite von Hotz. Dieser entschied zwei seiner drei Einzel für sich und zwar gegen Posch und Tschanz. Nur gegen Osiro Shinohara verlor er mit 0:3 Sätzen.

Nach dem hart erkämpften 19:17-Satzgewinn ist beim angeschlagenen Hotz die Luft draussen

Für das zweite Heimspiel gegen Aufsteiger La Chaux-de-Fonds spielte Fabian Kull (A16) für Pelz. Die erste Runde verlief wie erwartet: Kull verlor gegen den besser klassierten Moullet deutlich mit 0:3. Schmid und Hotz bezwangen die jungen Alcayde und Märki im Einzel relativ klar. In seinem zweiten Einzel gegen Moullet musste Schmid zwar den 1. Satz abgeben, doch danach fand er zu seinem Spiel zurück und gewann souverän mit 3:1. Kull zeigte gegen Märki schöne Ballwechsel, doch eine Chance auf den Sieg hatte er gegen den A18-Spieler nicht wirklich.

Eine erste Entscheidung brachte das Einzel von Hotz gegen Alcayde. In einem langen und hart umkämpften Startsatz siegte Wils Spieler mit 19:17. Danach schien bei Hotz die Luft aber draussen zu sein: Es folgten zwar viele weitere schöne Ballwechsel, doch Hotz schaffte es nicht mehr, Alcayde zu dominieren. So ging es beim Stand von 3:3 ins wegweisende Doppel.

Werden die Teams wegen Corona nicht mit den geplanten Aufstellungen spielen können?

Die Partie Schmid/Hotz gegen Moullet/Vendé, die Schweizer Meister im Doppel, begann sehr ausgeglichen. Doch im dritten und vierten Satz übernahmen die jungen Romands die Führung und gaben den Sieg nicht mehr aus der Hand. Schmid gewann anschliessend auch sein drittes Einzel, was ihn zum besten Einzelspieler des Tages machte und den Punkteausgleich brachte. Dennoch schafften es die Wiler nicht mehr, die Niederlage abzuwenden. Hotz, den die seit dem Einzel gegen Alcayde stärker werdende Verspannungen im Rücken immer stärker behinderten, verlor gegen Moullet 0:3 und Kull gegen Alcayde 1:3.

Der Start in die neue Saison lief für die Wiler also gar nicht nach Plan. Trotz allem darf das Team von Elia Schmid mit immerhin zwei Punkten auf dem Konto und dem vierten Tabellenplatz zufrieden sein. Es wird spannend sein, wie Corona die nächsten Spiele der Vorrunde beeinflussen wird. Denn es ist praktisch sicher, dass nicht alle Teams mit den geplanten Aufstellungen antreten können, weil viele Clubs auf ausländische Spieler setzen, die wohl oft in Quarantäne müssen.

Die Resultate der ersten zwei NLA-Runden

(sda) Wil – La Chaux-de-Fonds 4:6. Wil – Muttenz 6:3. Neuhausen – Muttenz 5:5. Lugano – Meyrin 6:0. Luzern – Lancy 2:6. Lugano – Lancy 3:6. Luzern – Meyrin 5:5. Neuhausen –La Chaux-de-Fonds 5:5.

Rangliste: 1. Lancy 2/4 (12:5). 2. La Chaux-de-Fonds 2/3 (11:9). 3. Lugano 2/2 (9:6). 4. Wil 2/2 (10:9). 5. Neuhausen 2/2 (10:10). 6. Muttenz 2/1 (8:11). 7. Luzern 2/1 (7:11). 8. Meyrin 2/1 (5:11).