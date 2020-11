Trotz Coronapandemie: Kulturbühne 2021 findet definitiv statt

Entscheid ist gefallen: 2021 findet wieder eine Kulturbühne statt

Die 2018 erstmals durchgeführte Kulturbühne in der Region Wil findet in zwei Jahren eine Fortsetzung: Vom 1. bis 9. Mai 2021 finden in möglichst vielen der 21 Mitgliedgemeinden des regionalen Vereins Thurkultur spezielle Anlässe statt. Künftig soll die Kulturbühne im Drei-Jahres-Rhythmus stattfinden.