Trockenheit Regionale Wasserversorgung bereitet Investitionen vor – Wil verzichtet zugunsten von Braunau auf Wasser Aktuell ist der Zweckverband Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd, zu dem die Stadt Wil gehört, weit weg von einer Wasserknappheit. Doch die Delegierten wollen weitsichtig handeln.

Die Delegierten hiessen sowohl die langfristige Investitionsplanung als auch die angepasste Optionsverteilung einstimmig gut. Bild: Christof Lampart

«Trockene Jahre wie 2003 und 2018 sind für unser Gebiet nicht aussergewöhnlich», sagte Andreas Widmer Verwaltungsratspräsident der Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd, zu der auch die Stadt Wil gehört. Widmer ergänzte: «Wir müssen uns darauf einstellen, dass sich diese trockenen Jahre wegen des Klimawandels häufen werden.»

Aktuell sei man aber weit weg von einer Wasserknappheit, hiess es diese Woche an einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung in Märwil. Die geförderte Wassermenge liege heute sogar höher als Anfang der 1970er-Jahre als die RVM-Süd gegründet wurde. Doch man wolle weitsichtig handeln.

Einblick in ein Wasserreservoir. Bild: Severin Bigler

Die Delegierten regelten an der Sitzung daher einerseits die Verteilung der Optionen neu. Andererseits wurde über die langjährige Anlagenplanung beraten. Denn man wolle, wie Widmer erläuterte, rechtzeitig die Möglichkeit schaffen, dass alle Gemeinden, falls es einmal nötig sein sollte, alle Optionen auf einmal beziehen könnten.

Zu wenig Wasser, wenn alle alles wollten

Konkret verfügen die zwölf Mitgliedergemeinden der RVM-Süd heute über Optionsmengen von 18‘000 m3 Wasser pro Tag. Tatsächlich beläuft sich die maximale Förderkapazität aber nur auf rund 13‘700 m3. Dies ist zwar immer noch deutlich mehr als die mittlere Nutzung in den Jahren 2019/2020, die sich auf gut 4700 m3/Tag belief und auch noch deutlich mehr als die bis dato maximale Nutzung von rund 9000 m3/Tag, die im Jahr 2017 erzielt wurde. Doch man wolle darauf vorbereitet sein, wenn die Lage einmal kehren sollte, so Widmer.

Verwaltungsratspräsident Andreas Widmer. Bild: Christof Lampart

Deshalb wurde das Ingenieurbüro Wälli AG damit betraut, eine Anlagenplanung zu erarbeiten, welche eine optimale Verteilung des kostbaren Nass an alle Partnergemeinden garantiere. Denn aktuell sei es so, «dass wir genug Wasser haben, aber es ist falsch verteilt. Wir müssen jetzt auf die nächsten 20 Jahre hinweg schauen, dass es wieder stimmt», so Andreas Widmer.

Insgesamt dürfte der Ausbau an Leitungskapazitäten, Pumpförderung und Speichervolumen die RMV-Süd an die 14 Millionen Franken über die nächsten 20 Jahre (rund 690‘000 Franken/Jahr) kosten. Allerdings, so Dominik Sonderegger von der Wälli AG, basierten diese Kosten lediglich auf Erfahrungswerten sowie auf Angaben aus der Anlagenplanung der RVM-Süd und seien lediglich als «grobe Richtkosten zu verstehen». Die Versammlung – es waren ausser Wuppenau alle Gemeinden und 17 von 21 Delegierten anwesend – hiess die langfristige Investitionsplanung einstimmig gut.

Mehr Wasser für Braunau

Unbestritten war die Anpassung der Optionsverteilung. Mit «zu null» winkten die Delegierten die angepassten Optionsmengen von Braunau (plus 200 auf neu 700 m3), Lommis (plus 400 auf neu 900 m3 und Stettfurt (plus 100 auf neu 1000 m3) durch. Die Erhöhungen hatten sich aufgedrängt, weil die Landwirtschaft in den drei Dörfern deutlich mehr Wasser brauchte.

Im Gegenzug verzichtete Wil auf 700 m3 Wasser und hat und nun nur noch eine Optionsmenge von 8600 m3. Allerdings habe man sich schon vor der Abstimmung darauf verständigt, dass die Änderungen bereits ab diesem Sommer Gültigkeit hätten. «Das ist für mich ein klares Zeichen für das partnerschaftliche Denken, das wir hier, bei der RMV-Süd, pflegen», freute sich Andreas Widmer.