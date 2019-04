Traurig-glänzende Augen an der Wiler Kirchbürgerversammlung

Unlängst hiess es, dass der beliebte Stadtpfarrer Roman Giger weiterzieht. Nach 15 Jahren in Wil wird er ab August in St. Gallen wirken. An der Kirchbürgerversammlung gab es eine erste Tranche seines Abschieds. Christoph Heer

Stadtpfarrer Roman Giger verlässt die katholische Pfarr- und Kirchgemeinde Wil in diesem Sommer. An der Kirchbürgerversammlung beweist er ein weiteres Mal sein Geschick am Mikrophon. Rechts: Präsident Jürg Grämiger. Bild: Christoph Heer

«Da verlieren wir wirklich einen der Besten. Schade, aber ihm mag ich es gönnen», lautete die Aussage eines katholischen Kirchbürgers nach der freitäglichen Versammlung im Pfarreizentrum. Eine andere folgte: «Roman Giger ist unersetzbar. Doch es ist der Lauf der Zeit und ich bin guter Hoffnung, dass wir mit einem neuen Stadtpfarrer in eine weiterhin positive Zukunft schreiten werden.» Man hätte wohl jeden der anwesenden 188 von total 10'297 Stimmbürgern fragen können, was sie vom Abgang Gigers halten, es würden daraus wohl 188 Antworten resultieren, welche sich ähneln würden.

Der Dank für 15 «wunderbare» Jahre

Roman Giger ist mehr als nur Stadtpfarrer. Er ist Sympathieträger, Ansprechperson, Helfer in Not und mehr. Roman Giger selbst gab sich dankend und sagte, dass sein Wegzug nicht überbewertet werden soll. «Ein Pfarrerwechsel ergibt immer wieder neue Chancen für eine Pfarrei. Die Kirche bleibt ja sozusagen im Dorf, denn wir alle zusammen sind die Kirche. Ich hatte 15 wunderbare und segensreiche Jahre hier in Wil, dafür bin ich allen enorm dankbar.» Der traktandierte Teil der kurzen Versammlung wurde ausnahmslos gutgeheissen.

Keine einzige Gegenstimme ernteten die Anträge des Kirchenverwaltungsrates. Es gab auch keinen Grund dazu. So konnte Finanzchef Marco Gehrig von einer positiven Rechnungsentwicklung im vergangenen Jahr berichten. «Bei einem Aufwand von 5'340'197 Franken und einem Ertrag von 5'384'296 Franken resultiert ein Ertragsüberschuss in der Höhe von 44'099 Franken. Zudem konnten wir unsere Verschuldung um 100'000 Franken auf nun 10,1 Millionen Franken herabsenken.» Gute Neuigkeiten also, für ein Kirchenschiff, welches sich zwar in ruhigem Gewässer befindet, aber auch einer herausfordernden Zukunft entgegen segelt.

Kirchenverwaltungsratspräsident Jürg Grämiger informierte den Souverän über die regen Bautätigkeiten, insbesondere über das in Rückstand geratene Sanierungsprojekt der Wallfahrtskirche Maria Dreibrunnen. «Durch die Umstände vor Ort und zwei unvorhergesehene, bauliche Massnahmen rechnen wir mit Mehrkosten in der Höhe von zweimal rund 100'000 Franken. Ob ein Nachtragskredit für die Mehrkosten beim Dach sowie der Gemäldesanierung nötig wird, wird sich zeigen.» Ursprünglich genehmigte die Kirchbürgerschaft einen Kredit in der Höhe von 610'000 Franken.