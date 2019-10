Der Rehwald als Pilz-Mekka: Unterwegs mit Expertin Bernadette Rechsteiner Essbar oder giftig? Bernadette Rechsteiner, Pilzkontrolleurin aus Necker, kennt sich aus. Auch im Flawiler Rehwald. Andrea Häusler

Es ist mittlerweile bekannt: Lädt der Flawiler Verein Urnatur ein, geht es um traditionelles Wissen, um vergessene Kostbarkeiten, um Heilsames und Geniessbares aus dem schier unerschöpflichen Angebot der Wiesen und Wälder. Herbstsaison ist Pilzsaison. Was wäre da naheliegender gewesen, als die Gunst der Zeit für einen Rundgang durch den Rehwald zu nutzen. Umso mehr, als die Natur dieses Jahr eine wahre Pilzschwemme hervorgebracht hat. Nur: Sich auszukennen, Bekömmliches von Giftigem unterscheiden zu können, ist überlebenswichtig. Deshalb gings für die rund 40 Interessieren mit der Neckertaler Pilzexpertin und -kontrolleurin Bernadette Rechsteiner ins Gehölz. Wenige Schritte abseits des Waldwegs lockte bereits ein erster Fund.

Boviste – nicht zur Kontrolle bringen?

Champignons, wer kennt sie nicht. Jeder Supermarkt bietet sie an. Verwechslungsgefahr ausgeschlossen, würde man meinen. Ein gefährlicher Trugschluss, warnt Bernadette Rechsteiner: «Es gibt nicht weniger als 45 Champignon-Arten – darunter auch giftige.»

Zwischen braunem Laub und modrigem Altholz stehen einige kugelige Minipilze. «Flaschenstäublinge oder eben Boviste», sagt Rechsteiner. «Essbar, oder?», mutmasst jemand. Die Pilzexpertin bestätigt: «Solange sie schneeweiss und innen die Konsistenz von Marshmallows haben.» Braten könne man die Pilze oder zu Lasagne verarbeiten – ein Geheimtipp, wie sie meint.

Diese bräuchte man jetzt nicht zur Kontrolle zu bringen, oder? Bernadette Rechsteiner verzieht das Gesicht: «Es kommt auf den Kenntnisstand und die Erfahrung des Sammlers an», sagt sie, empfiehlt jedoch, das Sammelgut generell kontrollieren zu lassen. Denn die Pilzwelt kenne keine festen Regeln:

«Nicht jeder Pilz derselben Art sieht stets genau gleich aus.»

«Nicht jeder Pilz derselben Art sieht stets genau gleich aus.» Deshalb sollte man weder Apps noch Büchern trauen. Selbst der Bovist habe einen ähnlichen Gefährten: «Das Ei des Knollenblätterpilzes.» Zwar gebe es, mit der Mariendistel, ein Mittel gegen das hochgiftige Amatoxin, doch müsse dieses raschmöglich verabreicht werden. Weil der grüne Knollenblätterpilz aber erst nach 24 bis 36 Stunden Symptome mache, komme es immer wieder zu schweren Vergiftungen und irreparablen Leberschäden. Die macht sein märchenhafter Verwandter nicht: Der Fliegenpilz, der zwar Giftstoffe enthält, seiner halluzinogenen Wirkung wegen aber auch als Droge konsumiert werde. Dieses Jahr sind sie verbreitet anzutreffen – eben auch im Rehwald.

Was Sammler getrost im Wald lassen dürfen

Tödliche Vergiftungen sind eher selten. Dies zeigt die Statistik von Tox Info Suisse. Über die Hälfte der gemeldeten Vorfälle sind «unechte Pilzvergiftungen», ausgelöst durch zu alte oder falsch zubereitete Speisepilze. Die Zahl der Vergiftungen stieg seit 2013 von schweizweit gut 18000 auf rund 24000 im vergangenen Jahr.

Zurück in den Wald. Die Gruppe ist jetzt tiefer ins Dickicht vorgedrungen. Da und dort sind Schleierlinge auszumachen. 900 Arten gebe es, deren Unterscheidung sei von blossem Auge jedoch schwierig, weiss Bernadette Rechsteiner: «Deshalb dürfen sie alle im Wald bleiben.» Gleiches gilt für den Brandigen Ritterling, den jemand in Rechsteiners Körbchen legt. Dieser signalisiere, als Stickstoffanzeiger, einen guten Wald. Auch die Nebelkappe, der Lieblingspilz der Italiener, bleibt stehen: «Denn bei uns ist er nicht freigegeben», begründet die Expertin, die sich als sehr vorsichtige Pilzkontrolleurin bezeichnet. Weil sie gut schlafen wolle, wie sie sagt. Und der Gepanzerte Rasling? Jemand hat ihn gleich neben dem Weg ausgemacht. Dort, wo sich die Hunde versäubern. Im Korb will ihn Bernadette Rechsteiner daher nicht haben.

Milde und scharfe Täublinge

Kurz vor Schluss, nach einem Exkurs zum «Anfängerpilz» Reizker, gibts noch ein wenig Täublingskunde: «Das Knacken des Stiels beim Brechen, die splitternden Lamellen nennt Rechsteiner als Erkennungsmerkmale. Täublinge, aber nur einwandfrei identifizierte, könnten mit einem kleinen Bissen getestet werden: mildschmeckend gleich essbar, scharf gleich ungeniessbar.

Definitiv nichts für die Pfanne ist die widerlich riechende Stinkmorchel. Und deren golfballgrosses Ei? Der von einer gallertartigen Masse umgebene Kern ist essbar, sagt Bernadette Rechsteiner. Probiert habe sie diesen jedoch noch nie.