Transport Mit dem eigenen E-Bike in die Veloferien: Der ehemalige Uzwiler Carunternehmer Franz Dähler hat einen Anhänger konstruiert E-Bike-Ferien boomen. Das spüren auch Reiseunternehmen. Damit die Teilnehmenden ihre eigenen Zweiräder mitnehmen können, braucht es einen entsprechenden Anhänger, bei dem zudem das Be- und Entladen einfach von der Hand geht.

Franz Dähler und der Chauffeur haben die Schublade ausgezogen und entladen die E-Bikes. Bild: Zita Meienhofer

Franz Dähler fährt kein E-Bike. Der ehemalige Carchauffeur und Betreiber eines Carunternehmens aus Niederuzwil bevorzugt vierrädrige Fahrzeuge. Trotzdem hat sich der 82-Jährige in den letzten Jahren intensiv mit E-Bikes oder besser mit deren Transport beschäftigt.

Vor zwölf Jahren lenkte Franz Dähler letztmals einen Car. Er sagt: «Mit 70 Jahren habe ich den Ausweis abgegeben.» Doch der umtriebige Unternehmer blieb nicht untätig. Irgendwann forderte ein Kollege Franz Dähler auf, er solle doch etwas Schlaues machen, damit E-Bikes transportiert werden könnten. Dähler kam dieser Aufforderung nach. Er weiss schliesslich, was einem Chauffeur wichtig ist, der diese Zweiräder transportieren muss. Er weiss aber auch, was die Carunternehmer möchten oder was ein E-Bike-Fahrer bevorzugt.

Die Federstütze vereinfacht das Be- und Entladen

Dähler hat das Innenleben des Anhängers mit seinem Sohn Valentin geplant und entwickelt. Das Konstrukt ist zweistöckig und hat Platz für 36 E-Bikes. Zwei Personen können gleichzeitig auf dem Anhänger arbeiten, ohne einander zu behindern. Dählers E-Bike-Anhänger ist nicht das einzige Produkt dieser Art auf dem Markt. Aber es ist das einzige, mit dem die Velos mit einem Griff auf- und abgeladen werden können. Dähler sagt:

«Der Vorteil meines Produktes ist die Federstütze, an die das E-Bike gestellt werden kann.»

So könne das Zweirad mit einem Griff vom Ständer genommen werden.

Die Schublade, auf der die Räder stehen, kann mit wenigen Handgriffen ausgezogen werden. Bild: Zita Meienhofer

Dähler fand einen Produzenten in der Schweiz und verkauft nun diese Anhänger. Kostenpunkt: 55’000 Franken. Die Stückzahl ist noch bescheiden, die Nachfrage aber zunehmend, weil die E-Bike-Reisen boomen. Dähler hat bislang 30 Stück verkauft. Er sagt: «Der Anhänger muss täglich in Gebrauch sein, sonst rentiert er nicht.» Die Anhänger gehen vor allem ins Ausland, nach Deutschland, Holland, Belgien oder Österreich.

Der zweite Stock wird hydraulisch bedient. Bild: Zita Meienhofer

Drei solche Anhänger sind in der Schweiz in Betrieb, bei der Firma Gössi in Horw. Mit diesem Carunternehmen, der Firma car-tours.ch, die Reisen organisiert, sowie dem TCS, der die Werbung übernimmt, haben sich nun Unternehmen zusammengeschlossen, um E-Bike-Touren anbieten zu können. Und Franz Dähler gehört da auch dazu. Nicht nur als Konstrukteur des Anhänger-Innenlebens, sondern seit kurzem können Reisende aus der Ostschweiz in Niederuzwil zusteigen.

Niederuzwil ist einer der wenigen Einsteigeorte in der Ostschweiz

Am Freitagabend ist dies meistens der Fall. So wie auch kürzlich. Chauffeur Thomas Tribelhorn kehrt mit seinen Gästen von einer E-Bike-Tour aus Österreich zurück. Während einer Woche fuhren die – meist pensionierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer – an der Donau entlang von Linz nach Wien. In Niederuzwil steigen die ersten E-Bike-Fahrer aus. Es sind etwa zehn Personen. Sie schwärmen von ihren Ferien, der Chauffeur und sein Ersatz, der noch die restliche Etappe übernimmt, sowie Franz Dähler laden die E-Bikes aus.

In weniger als einer Minute sind die E-Bikes vom Anhänger. Bild: Zita Meienhofer

Chauffeur Tribelhorn und sein Ersatz sind begeistert von Dählers Konstruktion: «Das Be- und Entladen geht einfach und schnell.» Tatsächlich stehen die zehn E-Bikes der Gäste aus dem St.Gallischen, dem Bündnerland und dem Kanton Zürich schnell auf dem Boden. Und währenddessen können die Reisenden in Niederuzwil bei Franz Dähler die Toilette benutzen oder noch einen Kaffee trinken – wie einst zu Zeiten, als Dähler noch selbst am Steuer sass.