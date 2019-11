Trainpferde bringen die Wiler Altstadt auf Trab Die Train-Kolonne 13/3 beginnt in den Bazenheid den Wiederholungskurs. Nächste Woche folgt eine anspruchsvolle Einsatzübung. Rosa Schmitz und Hans Suter

Ein Bild mit Seltenheitswert: Eine Train-Kolonne sammelt sich auf dem Hofplatz zur Standartenübernahme. (Bild: Rosa Schmitz)

Bei typisch herbstlichem Wetter traten die Wehrmänner der Train-Kolonne 13/3 mit gegen 60 Pferden und sechs Maultieren am Montag auf dem Wiler Hofplatz an, um ihr Feldzeichen zu übernehmen. Beobachtet von einer stattlichen Zahl ehemaliger Trainangehörigen und von interessierten «Rösselern» übernahm Hauptmann Fabian Füger «seine» Train-Kolonne.

Die Train-Kolonne 13/3 macht sich auf dem Hofplatz bereit für die Standartenübernahme. (Bild: Rosa Schmitz) Mehr und mehr füllt sich der Hofplatz mit Pferden und Soldaten. (Bild: Rosa Schmitz) Warten gehört auch dazu. (Bild: Rosa Schmitz) Stolz wird die Stadarte präsentiert. (Bild: Hans Suter) Die offizielle ÜBernahme der Standarte. (Bild: Hans Suter) Abmarsch: Die Standarte ist übergeben, der WK beginnt. (Bild: Hans Suter) Vor der Standartenübernahme: Die Train-Kolonne 13/3 marschiert durch die Wiler Fussgängerzohne Obere Bahnhofstrasse. (Bild: Hans Suter) Ein ungewohntes Bild in der Fussgängerzone. (Bild: Hans Suter) Hinter dem Train folgen Armeeangehörigen mit Schutz- und Rettungshunden. (Bild: Hans Suter) Im Warteraum beim Stadtweier erhalten die AdA in entspannter Atmosphäre die letzten Instruktionen. (Bild: Hans Suter) Ein Soldat und sein Maultier. (Bild: Hans Suter) Impression aus dem Warteraum. (Bild: Hans Suter) Impression aus dem Warteraum. (Bild: Hans Suter) Impression aus dem Warteraum. (Bild: Hans Suter) Impression aus dem Warteraum. (Bild: Hans Suter) Auch Frauen leisten in der Train-Kolonne 13/3 Dienst. (Bild: Hans Suter) Der Mörschwiler Hauptmann Fabian Füger ist Kommandant der Train-Kolonne 13/3, die in Bazenheid stationiert ist. (Bild: Hans Suter) Es geht los. (Bild: Hans Suter) Die Kolonne verschiebt sich in die Altstadt zur Standartenübernahme. (Bild: Hans Suter) Seltener Anblick: Trainpferde in der historischen Wiler Marktgasse. (Bild: Hans Suter) Die Formation für die Standartenübernahme wird eingenommen. Bald erklingen der Fahnenmarsch und später die Nationalhymne. (Bild: Hans Suter) Auch Parlamentspräsident Marc Flückiger wohnte der Zeremonie bei. (Bild: Hans Suter) 22 Bilder Train-Soldaten in Wil

Stallungen in Zeltlager in Bazenheid

Ihr Zeltlager hat die Train-Kolonne 13/3 mit rund 120 Angehörigen der Armee (AdA) und gegen 70 Pferden und mehreren Hunden in Bazenheid aufgeschlagen. Vorgesehen sind neben der militärischen Aus- und Weiterbildung auch Einsätze zugunsten der Öffentlichkeit. Geprägt sein wird der WK von intensiven Ausbildungssequenzen in den verschiedenen Fachbereichen. Nicht zuletzt wird in der zweiten WK-Woche eine anspruchsvolle Übung mit einem Grossteil der Abteilung durchgeführt. Die AdA werden die Pferde im Dunkeln satteln und in anspruchsvollem Gelände Transportaufträge ausführen müssen.

Es wird eine hart zweite Woche

Hauptmann Fabian Füger. (Bild: Hans Suter)

«Wir werden an unsere Grenzen kommen», sagt Hauptmann Fabian Füger, im Zivilleben Geschäftsleitungsmitglied der Mörschwiler Bäckerei Füger. Mit Tieren zu arbeiten, sieht er als besondere Herausforderung: «Für die Tiere muss man rund um die Uhr da sein.» Der eiserne Grundsatz aller Trainsoldaten lautet denn auch: «Zuerst das Tier.»

«Die Tiere müssen uns vertrauen und wir ihnen»

Dass der bis zum 29.November dauernde Wiederholungskurs (WK) anspruchsvoll wird, sagte auch Oberstleutnant Simon Zysset vor der angetretenen Train-Kolonne 13/3 auf dem Hofplatz bei der Standartenübernahme. «Doch es ist eine Ehre, in der Armee mit Tieren arbeiten zu dürfen.» Der Kommandant der Veterinär- und Armeetierabteilung 13 ist verantwortlich für die nun im Dienst befindlichen rund 700 AdA und 200 Pferde sowie etwa 80 Hunde.

Diese Abteilung besteht seit dem 1.Januar 2018 und umfasst die drei Train-Kolonnen 13/1, 13/2 und 13/3 sowie der Veterinärkompanie 13/4 und der Hundeführerkompanie 13/5. Die Train-Kolonne 13/3 zählt rund 120 Angehörige der Armee, darunter auch einige Frauen. Zu etwa 90 Prozent sind die Trainsoldaten Bauern oder aus dem bäuerlichen Umfeld Stammende aus der Ostschweiz.

Immer die gleiche Gruppe

«Die meisten sind den täglichen Umgang mit Tieren gewohnt», sagte ein Soldat. Auch die Armee habe strenge Tierschutzvorschriften einzuhalten. Auch deswegen sei es wichtig, kompetente Leute zu haben. Ausserdem: «Wir arbeiten immer mit der gleichen Gruppe von Pferden, um sicherzustellen, dass wir gut miteinander zurechtkommen. Die Tiere müssen uns vertrauen und wir ihnen», sagte ein Soldat.