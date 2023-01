Trainingsauftakt Wintermeister Wil redet weiterhin nicht vom Aufstieg Seit dieser Woche bereitet sich der FC Wil auf die Rückrunde der Challenge League vor. Gesucht werden aktuell Innenverteidiger. Im ersten Kunstrasentraining war auch Musah Nuhu vom FC St.Gallen dabei.

Silvan Wallner (links) und Kastrijot Ndau im ersten Mannschaftstraining des neuen Jahres. Bild: Arthur Gamsa

Nach einer gut 20-tägigen Weihnachtspause rollt der Ball im Bergholz wieder. Etwas mehr als drei Wochen vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres, das am 27. Januar in Vaduz stattfindet, hat der FC Wil den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Gleich zweimal stand die Mannschaft am Mittwoch in der Lidl-Arena auf dem Kunstrasen.

Nach der erfolgreichen Hinrunde – die Wiler sind bei Saisonhälfte überraschend Leader der Challenge League – stellt sich aktuell vor allem die Frage: Kann das Team zusammengehalten werden? Bis jetzt schon. Von den bekannten Gesichtern fehlte am Mittwoch einzig Tim Staubli krankheitsbedingt. Bereits zuvor hatte der Verein die Abgänge von Daniel Haarbo (zurück nach Kopenhagen) und Thimotie Zali (in die USA) kommuniziert.

Mehrere konkrete Anfragen

Das Ziel der Wiler ist, die Mannschaft so gut wie möglich zusammenzuhalten. Klar ist aber auch, dass sich mehrere Spieler dank guten Leistungen in die Notizblöcke der Scouts gespielt haben. Wils Trainer Brunello Iacopetta, der auch Teil der Sportkommission ist, sagt, dass es aktuell für diverse Spieler konkrete Anfragen gebe.

Auch Goalie Marvin Keller dürfte dank seiner guten Leistungen im Fokus von oberklassigen Klubs sein. Bild: Arthur Gamsa

So liegt der Fokus aktuell auf der Innenverteidigung. Denn schon im Verlauf der Hinrunde wurde Ismajl Beka an den FC Luzern verkauft und nicht ersetzt. Der Abgang von Abwehrspieler Zali sorgt nun für Handlungsbedarf. Beim ersten Mittwochstraining waren zwei Innenverteidiger als Testspieler dabei. Einer von ihnen ist der 25-jährige Musah Nuhu vom FC St.Gallen. Der zweite Testspieler heisst Simon Geiger. Der 20-Jährige wurde von den Young Boys ausgebildet und ist seit Sommer 2021 aber vereinslos.

Brunello Iacopetta, Trainer FC Wil. Bild: Claudio Thoma, Freshfocus

Betreffend Zielsetzung verzichtet der Verein weiterhin auf grosse Töne. Das Wort «Aufstieg» wird von offizieller Seite nach wie vor nicht gebraucht. «Die Hälfte ist gemacht», sagt Iacopetta. Er ergänzt: «Wir machen weiterhin Schritt für Schritt.» Klar aber ist, dass der Klub den Aufstieg annehmen würde, falls er diesen sportlich realisiert.

Überdachung: Baustart noch offen

Zur Rückrunde gehört auch der Umbau der Lidl-Arena. Die Gegentribüne wird überdacht, die Beleuchtungsanlage mit zusätzlichen Lichtern bestückt. Dies wird bei laufendem Betrieb geschehen. Alle neun Wiler Heimspiele der Rückrunde finden im Bergholz statt. Gewisse Sektoren der Tribüne werden jeweils gesperrt sein. Wann genau der Baustart ist, steht nach wie vor nicht fest. Auf Anfrage heisst es bei der Stadt Wil, dass Mitte Januar eine Besprechung stattfinde und anschliessend über den Terminplan informiert werde.

Gegen den FC Zürich und Darmstadt

Während der Vorbereitungsphase im Januar wird noch nicht gebaut. Zwei der vier Testspiele, welche angesetzt wurden, finden in der Lidl-Arena statt. Nämlich am kommenden Dienstag (10. Januar) um 17 Uhr gegen Rapperswil-Jona und am Freitag, 20. Januar, um 12 Uhr gegen den SC Kriens. Beide Teams spielen in der Promotion League. Dazu kommen die Partie gegen den Schweizer Meister FC Zürich am 14. Januar in Zürich und am 21. Januar die Rückrunden-Hauptprobe auswärts gegen Darmstadt, Leader der zweiten Deutschen Bundesliga. Letzteres wird ein Duell der Wintermeister. Das kommende Wochenende verbringt die Mannschaft im Rahmen eines Teamevents in Stuttgart.