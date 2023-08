TRAININGSCAMP Mit den Profis des FC Wil in der Mittagspause kicken – Borussia Mönchengladbach macht es möglich Diese Woche fand im Bergholz bereits das fünfte Fohlencamp statt. Die drei Trainingstage ermöglichen den jungen Talenten nebst dem Spiel auf dem Rasen auch das Treffen mit ihren Idolen.

Spiel und Spass im Training – Fairplay, Disziplin und gegenseitiger Respekt dennoch ebenso wichtig. Bild: Milena Bleiker

Ob sie später einmal beim FC Wil oder doch eher bei Borussia Mönchengladbach spielen möchten, sind sich die 94 Teilnehmer und Teilnehmerinnen des diesjährigen Fohlencamps im Bergholz noch nicht sicher. In einem aber sind sie sich einig: Profi werden wollen alle. An den vergangenen Tagen absolvierten die Sechs- bis Vierzehnjährigen zwei Trainings pro Tag im Beisein der Nachwuchstrainer des FC Wil und von Borussia Mönchengladbach.

Zwar wurden die Trainingseinheiten mit Fokus auf Spiel und Spass gestaltet, dennoch ist es laut Wolfgang Heilmann, Projektleiter der internationalen Fussballschule Borussia Mönchengladbachs, wichtig, die Kinder auf dem Platz altersgerecht herauszufordern. Denn: «Die Kinder sollen ruhig merken, dass hier Profitrainer am Werk sind.»

Das Erlernen physischer Fähigkeiten in Form von Koordinationsübungen und dem regelmässigen Spielen von Turnieren in den Trainingsstunden am Nachmittag ist ein zentraler Bestandteil des Camps. Zudem wird versucht, den Kindern gewisse Wertvorstellungen mit auf den Weg zu geben. Heilmann erachtet insbesondere die Stichworte Respekt, Fairplay, Eigenständigkeit und Disziplin als wichtig – alles Werte, welche man «über den Fussball super vermitteln kann».

Das regelmässige Spielen von Turnieren zählte zu einem der Highlights im Camp. Bild: Milena Bleiker

Wil und Mönchengladbach auf gleicher Wellenlänge

Dass das Trainingscamp bereits zum fünften Mal in Wil stattfindet, kommt nicht von ungefähr. Wie Wolfgang Heilmann erzählt, seien beide Clubs bereits seit mehreren Jahren für ihre intensive Nachwuchsförderung bekannt. Dies ist auch einer der Gründe, weshalb es die Zusammenarbeit mit dem FC Wil gebe.

Auf die Frage, ob das Fohlencamp als eine Vorstufe des Scouting-Programms Borussia Mönchengladbachs angesehen werden kann, zeigt sich Heilmann zurückhaltend. Natürlich habe man immer ein Auge auf besonders gute Spieler, jedoch sei die Rekrutierung eines Spielers oder einer Spielerin für den eigenen Club unter 16 Jahren gesetzlich sowieso gar nicht erlaubt.

Als Hauptziel für die weitere Zusammenarbeit nennt Wolfgang Heilmann die Fortführung des bereits intensiven Wissens- und Expertisenaustauschs. Auch das Durchführen eines Freundschaftsspiels von Nachwuchsmannschaften der beiden Klubs sei durchaus denkbar.

Gemeinsames Mittagessen und anschliessendes Kicken mit den Profis

Für die jungen Spielerinnen und Spieler selbst war neben dem «Matcheln» mit den Kolleginnen und Kollegen das gemeinsame Mittagessen mit den Spielern der 1. Mannschaft des FC Wil das Highlight des Camps. Und wer vor dem zweiten Training noch etwas Zeit hatte, der durfte einige Pässe mit den Profis wagen.