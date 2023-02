Tradition Auch ohne Lichterzug brennt man in Degersheim weiter für den Funken Am Funkensonntag kamen viele zum Föhrenwäldli, auch wenn die Schule erstmals seit bald fünfzig Jahren nicht teilgenommen hat.

Trotz Kälte und starkem Wind kamen zahlreiche Degersheimerinnen und Degersheimer zum Abbrennen des Funkens beim Föhrenwäldli. Bild: Josef Bischof

Vor rund fünfzig Jahren hat der Verkehrsverein Degersheim die Tradition des Funkensonntags neu aufleben lassen. Kinder der Unterstufe und des Kindergartens haben jeweils im Vorfeld mit ihren Lehrpersonen Lampions und Laternen gebastelt und sind damit zum Abbrennplatz beim Föhrenwäldli gezogen.

Weil die Schule dem Verkehrsverein eine Absage erteilt hat, fehlte dieses Jahr der Lichterzug vom Dorf auf den Freudenberg. Der Verkehrsverein hat trotzdem an der Tradition festgehalten und den Funken beim Föhrenwäldli aufgeschichtet. Den «Böögg» hat die «Stiftung Säntisblick» hergestellt. In seinem Kopf gab es keine Knallkörper. Das Holz war vom Vorstand des Verkehrsvereins und freiwilligen Helfern im Klosterwald gesammelt worden. Für das Aufschichten und das Anzünden des Funkens war das Vorstandsmitglied Roman Rutz zuständig.

Edith Hug Burtscher, Präsidentin des Verkehrsvereins Degersheim. Bild: Josef Bischof

Der Aufwand habe sich gelohnt, hielt Edith Hug Burtscher, die Präsidentin des Verkehrsvereins, fest. «Die Stiftung Säntisblick hat spontan zugesagt und sich mit Begeisterung beteiligt.» Die Temperatur am Sonntagabend lag unter dem Gefrierpunkt und eine kalte Bise blies ungemütlich. Trotzdem liessen es sich viele Degersheimerinnen und Degersheimer nicht nehmen, zum Abbrennplatz zu kommen. Sie genossen das Leuchten und die Wärme des brennenden Holzstosses, den Auftritt der Guggenmusik «Ruck Zuck Schränzer» und die Möglichkeit, sich vor Ort zu verpflegen.

Flawiler Funkensonntag musste verschoben werden

Das Abbrennen eines Funkens ist einer der ältesten Bräuche im Jahresablauf. Gegen Ende der kalten Jahreszeit galt der Brauch dem Austreiben des Winters. Er ist heute noch im schwäbisch-alemannischen Raum verbreitet, also in Teilen der Ostschweiz, in Vorarlberg, in Liechtenstein, in Süddeutschland, im Tirol und im Vinschgau. Jedes Jahr am Funkensonntag werden die Funken abgebrannt. Funkensonntag ist der erste Sonntag nach Aschermittwoch. In unserer Region haben Degersheim und Flawil diesen Brauch wieder aufleben lassen.

In Flawil ist das Abbrennen des Funkens wegen Sturmwinden auf den kommenden Sonntag verschoben worden. Bild: Josef Bischof

In Flawil organisiert der Ortsbürgerrat den Funkensonntag. Der Funken stand am Sonntag auf dem weithin sichtbaren Landberg bereit. Der «Böögg» ist von Kindern der Heilpädagogischen Schule errichtet worden. Das Abbrennen des Funkens war dem Ortsbürgerrat wegen der heftigen Sturmböen jedoch zu riskant. «Wir haben den Anlass auf nächsten Sonntag verschoben», sagte Hans Fässler, Präsident des Ortsbürgerrates. «Es gilt das gleiche Programm. Es werden Würste und heisse Getränke angeboten, und für Stimmung sorgt die Guggenmusik ‹Wyssbach Geischter›.»