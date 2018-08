Touristen sind Mangelware in Wiler Hotels: Trotzdem ist die Anzahl Übernachtungen stabil Die Logiernächte in der Stadt bewegen sich auf einem stabilen Niveau. Touristen fehlen in Wil aber fast gänzlich. In den hiesigen Hotels übernachten hauptsächlich Geschäftsleute. Es besteht also noch Potenzial. Gianni Amstutz

Die Wiler Hotels beherbergen nur selten Touristen als Gäste. (Bild: Gianni Amstutz)



Obwohl in Wil insbesondere die historische Altstadt und der Stadtweier für jedes Postkartenmotiv taugen würden, ist die Stadt nicht gerade als Tourismus-Hochburg bekannt. Die neuen Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen, dass dies indes nicht nur für Wil sondern die gesamte Ostschweiz gilt. Sie schneidet unter allen Tourismusregionen beinahe am schlechtesten ab und verzeichnet bei den Logiernächten nur einen Zuwachs um 0,3 Prozent – abgesehen vom Tessin der tiefste Zuwachs aller 13 Tourismusregionen.

In Wil zeigen die Zahlen ein ähnliches Bild. Im ersten Halbjahr 2018 wurden 8740 Logiernächte gezählt. Rechnet man diese Zahl aufs ganze Jahr hoch, ergibt sich ziemlich genau der Wert aus dem Vorjahr. Damals waren es rund 17800. Die Besucherzahlen sind also konstant. Dieser Eindruck wird auch von den Hotelbetreibern bestätigt. Armend Dema vom Hotel Freihof sagt dazu: «Die Logiernächte sind bei uns auf einem stabilen Niveau geblieben.» Gleiches ist vom Hotel Schwanen zu vernehmen. Dort spricht Geschäftsführer Sven Ottiger von einem «konstanten, mässig befriedigenden Niveau».



Die Gäste bleiben weg

Etwas schlechter sieht die Lage für das Hotel Fürstenau aus. Die Umsätze seien auf dieses Jahr hin um 35 Prozent eingebrochen. Zwar konnte das dazugehörende Restaurant im gleichen Zeitraum um 10 Prozent zulegen, was für Geschäftsführer Wolf-Gert Kunze allerdings nur ein schwacher Trost ist. «Es geht um die Existenz», sagt er. Wenn es so weitergehe und die Übernachtungen nicht bald zunähmen, sei er gezwungen, den Betrieb über kurz oder lang einzustellen.



Eine Erklärung für den plötzlichen Rückgang der Übernachtungen in seinem Hotel hat Kunze keine. «Seit diesem Jahr harzt es einfach gewaltig.» Er hoffe, dass dies nur ein Zwischentief sei.



Für Touristen zu wenig attraktiv

Doch wer übernachtet überhaupt in den Wiler Hotels? Fragt man die Betreiber, erhält man unisono dieselbe Antwort: Über 90 Prozent der Übernachtungen würden von grossen Firmen für Mitarbeiter, die in der Region Aufträge erledigen müssten, gebucht. «Wir begrüssen in unserem Hotel zu 99 Prozent Geschäftsleute», sagt Armend Dema vom «Freihof». Touristen würden nur äusserst selten in Wil übernachten, bestätigen auch Wolf-Gert Kunze und Sven Ottiger. Die Stadt Wil habe zwar eine wunderschöne Altstadt und auch der Stadtweier sei ein schöner Fleck, doch Wil würde für sogenannte Individualtouristen schlicht zu wenig bieten, sind sich die beiden einig.



Auch mit der Lage könne man nicht wirklich punkten. Zwar sei die Anbindung an ÖV und Autobahn in Wil hervorragen und viele Orte, wie etwa der Bodensee, der Alpstein, Zürich und St. Gallen in kurzer Zeit erreichbar, doch Touristen zögen es vor, direkt vor Ort ein Hotel zu buchen, sagt der Geschäftsführer des «Schwanen».



Auch Anlässe locken fast keine Gäste nach Wil. «Veranstaltungstechnisch ist vieles zu regional», mutmasst Sven Ottiger. Vereinzelt würden Künstler, die im Stadtsaaal auftreten, im Hotel übernachten. Das bringe aber nicht den grossen Umsatz. Mit Geschäftsleuten habe man aber eine verlässliche Kundschaft. Vor allem unter der Woche sei die Auslastung gut. An den Wochenenden bestehe aber noch Potenzial nach oben. «Wir wären froh, um jeden Touristen, der in Wil übernachten würde. Dazu müsste hier aber wahrscheinlich etwas mehr laufen.»